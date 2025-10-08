Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Ukrajna Várhelyi Olivér Mette Frederiksen Dánia Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

„Nem engedem, hogy Orbán Viktor döntsön Európa jövőjéről” – elszakadt a cérna Dániában

2025. október 08. 09:35

A dán miniszterelnök mindenben segítené Zelenszkijt.

2025. október 08. 09:35
null

Az Európai Unió tisztviselői szerint Ukrajna uniós csatlakozása továbbra is nehéz, függetlenül attól, hogy sikerül-e kezelni Magyarország ellenállását – számolt be róla a Korrespondent.

Az ukrán lap egyértelművé tette: Orbán Viktor miniszterelnök blokkolja a tárgyalások következő szakaszát, főként az ukrajnai magyar kisebbség jogaira hivatkozva.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, nem engedi, hogy Orbán Viktor döntsön Európa jövőjéről.

Várhelyi Olivér bővítési biztos kiemelte: csak akkor lehetséges a csatlakozás, ha Ukrajna teljes mértékben betartja a jogállamiságot és végrehajtja a szükséges reformokat. Az EU igyekszik megoldást találni Budapest vétójára; ugyanakkor hosszabb távon más tagállamokban is jelentős ellenállás tapasztalható Ukrajna felvételével kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

***

***

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tippmann-M4-223
2025. október 08. 10:07
Próbálkozni lehet........................
Válasz erre
0
0
hátakkor
2025. október 08. 10:01
Jogállamisági kockázatok.. Lehet-e tagállamnak döntő szavazata..
Válasz erre
1
0
londonbaby
2025. október 08. 10:01
először is ez egy nép akarata, másodszor meg ne önbíráskodj, mert megbaszatunk azzal a náci korcs kutyával.. :))
Válasz erre
2
0
alfonzo
2025. október 08. 09:59
Mette, hogy ízlik a zselé ?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!