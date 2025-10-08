„Nem engedem, hogy Orbán Viktor döntsön Európa jövőjéről” – elszakadt a cérna Dániában

Eddig bírta: Zelenszkij belemondta a kamerába, hogy a magyaroknak a Tiszát kell támogatniuk (VIDEÓ)
„Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle” – fenyegetett nem sokkal korábban Zelenszkij.
A dán miniszterelnök mindenben segítené Zelenszkijt.
Az Európai Unió tisztviselői szerint Ukrajna uniós csatlakozása továbbra is nehéz, függetlenül attól, hogy sikerül-e kezelni Magyarország ellenállását – számolt be róla a Korrespondent.
Az ukrán lap egyértelművé tette: Orbán Viktor miniszterelnök blokkolja a tárgyalások következő szakaszát, főként az ukrajnai magyar kisebbség jogaira hivatkozva.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, nem engedi, hogy Orbán Viktor döntsön Európa jövőjéről.
Várhelyi Olivér bővítési biztos kiemelte: csak akkor lehetséges a csatlakozás, ha Ukrajna teljes mértékben betartja a jogállamiságot és végrehajtja a szükséges reformokat. Az EU igyekszik megoldást találni Budapest vétójára; ugyanakkor hosszabb távon más tagállamokban is jelentős ellenállás tapasztalható Ukrajna felvételével kapcsolatban.
Bármire kész az ukrán elnök, ha Ukrajna uniós csatlakozásáról van szó.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
Az egyik ukrán portál tényszerűen számolt be a magyar miniszterelnök véleményéről.
Az ukrán elnök szerint a magyar miniszterelnöknek nincs joga megakadályozni Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.