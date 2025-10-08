„Nem engedem, hogy Orbán Viktor döntsön Európa jövőjéről” – elszakadt a cérna Dániában

Az Európai Unió tisztviselői szerint Ukrajna uniós csatlakozása továbbra is nehéz, függetlenül attól, hogy sikerül-e kezelni Magyarország ellenállását – számolt be róla a Korrespondent.

Az ukrán lap egyértelművé tette: Orbán Viktor miniszterelnök blokkolja a tárgyalások következő szakaszát, főként az ukrajnai magyar kisebbség jogaira hivatkozva.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök hangsúlyozta, nem engedi, hogy Orbán Viktor döntsön Európa jövőjéről.

Várhelyi Olivér bővítési biztos kiemelte: csak akkor lehetséges a csatlakozás, ha Ukrajna teljes mértékben betartja a jogállamiságot és végrehajtja a szükséges reformokat. Az EU igyekszik megoldást találni Budapest vétójára; ugyanakkor hosszabb távon más tagállamokban is jelentős ellenállás tapasztalható Ukrajna felvételével kapcsolatban.