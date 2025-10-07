Övön aluli ütésre készülhet Zelenszkij: teljesen megosztaná Magyarországot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a holland miniszterelnökkel, Dick Schooffal tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel vagy nélküle is,

mivel ez az ukrán nép döntése – hívta fel rá a figyelmet a Korrespondent.

Bármire kész Zelenszkij

Zelenszkij szerint Orbán csak lassítja, de nem akadályozza meg a csatlakozási folyamatot, és bízik abban, hogy a magyarok támogatják Ukrajnát vezetőjük ellenére is. Hangsúlyozta: Ukrajna kész mind hagyományos, mind alternatív utakon haladni az EU-tagság felé. Korábban Orbán Viktor úgy nyilatkozott: Ukrajna EU-csatlakozása „a legnagyobb fenyegetés” Magyarország számára, és kétségbe vonta Ukrajna szuverenitását.