Övön aluli ütésre készülhet Zelenszkij: teljesen megosztaná Magyarországot

Hátborzongató üzenetet küldött Zelenszkij Orbánnak: „Visszafordíthatatlan Ukrajna EU-s csatlakozása”
Az ukrán elnök szerint a magyar miniszterelnöknek nincs joga megakadályozni Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozását.
Bármire kész az ukrán elnök, ha Ukrajna uniós csatlakozásáról van szó.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a holland miniszterelnökkel, Dick Schooffal tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
Ukrajna az Európai Unió tagja lesz Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel vagy nélküle is,
mivel ez az ukrán nép döntése – hívta fel rá a figyelmet a Korrespondent.
Zelenszkij szerint Orbán csak lassítja, de nem akadályozza meg a csatlakozási folyamatot, és bízik abban, hogy a magyarok támogatják Ukrajnát vezetőjük ellenére is. Hangsúlyozta: Ukrajna kész mind hagyományos, mind alternatív utakon haladni az EU-tagság felé. Korábban Orbán Viktor úgy nyilatkozott: Ukrajna EU-csatlakozása „a legnagyobb fenyegetés” Magyarország számára, és kétségbe vonta Ukrajna szuverenitását.
