Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa csatlakozás Magyarország nép Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Övön aluli ütésre készülhet Zelenszkij: teljesen megosztaná Magyarországot

2025. október 07. 13:06

Bármire kész az ukrán elnök, ha Ukrajna uniós csatlakozásáról van szó.

2025. október 07. 13:06
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a holland miniszterelnökkel, Dick Schooffal tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel vagy nélküle is,

mivel ez az ukrán nép döntése – hívta fel rá a figyelmet a Korrespondent.

Bármire kész Zelenszkij

Zelenszkij szerint Orbán csak lassítja, de nem akadályozza meg a csatlakozási folyamatot, és bízik abban, hogy a magyarok támogatják Ukrajnát vezetőjük ellenére is. Hangsúlyozta: Ukrajna kész mind hagyományos, mind alternatív utakon haladni az EU-tagság felé. Korábban Orbán Viktor úgy nyilatkozott: Ukrajna EU-csatlakozása „a legnagyobb fenyegetés” Magyarország számára, és kétségbe vonta Ukrajna szuverenitását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cirbi
2025. október 07. 13:31
Nem hívtatok meg a szülinapi buliba? Nem baj. Mi megyünk, mert a kiscsaládom is azt akarja!
Válasz erre
0
0
nebulo15
2025. október 07. 13:31
Zselé nem hülye, ilyen ostoba fejős tehenet mint a mai EU a teljes galaxisban nem talál még egyet, persze, hogy él a lehetőséggel.
Válasz erre
0
0
europész
2025. október 07. 13:27
Hol van itt az ukran nep?
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. október 07. 13:17
Borz véreres szemekkel.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!