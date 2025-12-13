Robbie Keane az öklét rázta, Ukrajna ugrásra készen, Schobert Norbert is kiakadt

Újabb győzelmével a Ferencváros biztosan továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából. Az FTC–Rangers után Ötvös Bence és Gróf Dávid segített nekünk megfejteni, miért ünnepelt önkívületi állapotban Robbie Keane.

Robbie Keane a lefújás után mindegyik lelátó előtt magasba emelte a kezét, rázta az öklét, kiabált, önkívületi állapotban volt – mi korábban egyetlen mérkőzés után sem láttuk ilyennek. Élünk a gyanúperrel, hogy ennek az oka a játékosmúltja lehetett, hiszen fél évig éppen a Rangers ősi riválisának, a Celticnek volt a csatára.

Igen, azért róla tudja mindenki, hogy nem egy – hogy is mondjam –, nem egy Rangers-szimpatizáns”

– árulta el nagy mosollyal Ötvös. – „Mondta, hogy azért jó lenne, ha érte is behúznánk ezt a meccset. Szerencsére sikerült.”

Mint kiderült, volt Keane örömének a nem is olyan régmúltra visszatekintő oka is – erről már Gróf Dávid mesélt a Mandinernek, amikor arról kérdeztük, miért az ír edzővel ünnepelt közvetlen a lefújás után.

„Igazából Robbie mindig is hitt bennem” – válaszolta a kapus. – „Most is nagyon jó dolgokat mondott nekem, ami extra motivációt adott. Ráadásul tudom, neki milyen fontos volt ez a meccs.

Kapott elég sok negatívumot a Rangers-szurkolóktól a találkozó előtt.

Tudtam, óriási dolog neki, hogy a Rangerst meg tudta verni.”