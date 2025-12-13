Robbie Keane az öklét rázta, Ukrajna ugrásra készen, Schobert Norbert is kiakadt

Megfagyott a levegő Ukrajnában: Zelenszkij hajlandó lemondani a Putyin által kért területekről
Viszont van egy feltétele az ukrán elnöknek.
Robbie Keane öröme, Brüsszel újabb támadása, az ukrajnai háború és Schobert Norbert véleménye a Tisza-adóról
Az ukrajnai háború hírei mellett pénteken Brüsszel újabb Magyarország elleni támadása is sokakat érdekelt, de a Fradi sikere és Robbie Keane önfeledt ünneplésének oka is kiemelten foglalkoztatta olvasóinkat, ahogy az is, hogy Schobert Norbert elmondta a vélemányét a Tisza-adóról. Alább beleolvashat a pénteki legnépszerűbb cikkeinkbe.
Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.
Az államfő leszögezte, hogy a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.
Zelenszkij elmondása szerint
Az elnök kijelentette azt is, hogy megállapodás született arról, hogy még idén egy nagyszabású fogolycserét hajtanak végre, de az oroszok most lassítják ezt a folyamatot.
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a külföldi kiskereskedőkre vonatkozó árrésstopot, különben jogi lépéseket indít – hívta fel rá a figyelmet Reuters.
A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte: fenntartják az intézkedést és készek vitázni Brüsszellel.
Az osztrák SPAR vezérigazgatója, Hans K. Reisch mérföldkőnek nevezte a Bizottság fellépését, hangsúlyozva az egységes piac védelmének fontosságát.
Nem tették zsebre hazánk válaszát.
Schobert Norbert a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben elmondta a kendőzetlen véleményét a Tisza tervezett megszorítócsomagjáról.
Én mindenkinek a Norbija vagyok. Mindegy, hogy jobb vagy baloldali, mert az elmúlt harminc évben én mindenkit lefogyasztottam
– mondta.
Ugyanakkor kijelentette, hogy a Tisza tervezett SZJA-emelése aggodalommal tölti el őt. Schobert a videóban részletezi, hogy a Tisza kiszivárgott terve szerint lenne egy 22 és a 33 százalékos SZJA-sáv, ami (példaként) egy 406 ezer forintos bruttó fizetéssel bíró ember esetében – a 22 százalékos sáv miatt – 320 ezeres nettó bér várható majd.
Annyiból pont éhen lehet dögleni
– tette hozzá.
A fitneszguru nem ért egyet a Tisza által tervezett SZJA-emeléssel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette a béketerv részleteit, amely az orosz hadsereg kivonását írja elő több megszállt területről, míg Donbász esetében kompromisszumot keresnek – írja a Korrespondent.
Az EU új technikai tárgyalási formát indított Ukrajnával, amely ideiglenesen megkerüli Magyarország vétóját;
azonban a csatlakozási fejezetek lezárásához továbbra is minden tagállam – így Orbán Viktor vezette magyar kormány – jóváhagyása szükséges. A cikk szerint ez gyorsíthatja az ukrán integrációt, amint a magyar blokád feloldódik.
Még mindig Magyarország döntésén múlik minden.
Újabb győzelmével a Ferencváros biztosan továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából. Az FTC–Rangers után Ötvös Bence és Gróf Dávid segített nekünk megfejteni, miért ünnepelt önkívületi állapotban Robbie Keane.
Robbie Keane a lefújás után mindegyik lelátó előtt magasba emelte a kezét, rázta az öklét, kiabált, önkívületi állapotban volt – mi korábban egyetlen mérkőzés után sem láttuk ilyennek. Élünk a gyanúperrel, hogy ennek az oka a játékosmúltja lehetett, hiszen fél évig éppen a Rangers ősi riválisának, a Celticnek volt a csatára.
Igen, azért róla tudja mindenki, hogy nem egy – hogy is mondjam –, nem egy Rangers-szimpatizáns”
– árulta el nagy mosollyal Ötvös. – „Mondta, hogy azért jó lenne, ha érte is behúznánk ezt a meccset. Szerencsére sikerült.”
Mint kiderült, volt Keane örömének a nem is olyan régmúltra visszatekintő oka is – erről már Gróf Dávid mesélt a Mandinernek, amikor arról kérdeztük, miért az ír edzővel ünnepelt közvetlen a lefújás után.
„Igazából Robbie mindig is hitt bennem” – válaszolta a kapus. – „Most is nagyon jó dolgokat mondott nekem, ami extra motivációt adott. Ráadásul tudom, neki milyen fontos volt ez a meccs.
Kapott elég sok negatívumot a Rangers-szurkolóktól a találkozó előtt.
Tudtam, óriási dolog neki, hogy a Rangerst meg tudta verni.”
A Mandiner kiderítette, ki kapta meg Gróf Dávid meccskesztyűjét.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás