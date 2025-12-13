Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij robbie keane brüsszel egyesült államok ukrajna

Robbie Keane az öklét rázta, Ukrajna ugrásra készen, Schobert Norbert is kiakadt

2025. december 13. 06:08

Ezek a hírek pörögtek a legjobban pénteken. Robbie Keane öröme, Brüsszel újabb támadása, az ukrajnai háború és Schobert Norbert véleménye a Tisza-adóról mindent vittek.

2025. december 13. 06:08
null

Az ukrajnai háború hírei mellett pénteken Brüsszel újabb Magyarország elleni támadása is sokakat érdekelt, de a Fradi sikere és Robbie Keane önfeledt ünneplésének oka is kiemelten foglalkoztatta olvasóinkat, ahogy az is, hogy Schobert Norbert elmondta a vélemányét a Tisza-adóról. Alább beleolvashat a pénteki legnépszerűbb cikkeinkbe.

Robbie Keane öröme, Brüsszel újabb támadása, az ukrajnai háború és Schobert Norbert véleménye a Tisza-adóról mindent vittek / Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Tovább a cikkhezchevron

Megfagyott a levegő Ukrajnában: Zelenszkij hajlandó lemondani a Putyin által kért területekről

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.

Az államfő leszögezte, hogy a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.

Zelenszkij elmondása szerint 

  • az Egyesült Államok az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőműnél közös, ukrán-amerikai irányítást javasol, 
  • de jelenleg nehéz meghatározni, miként lehetne az erőművet üzembe helyezni és irányítani, ezért a javasolt formátum még tárgyalás alatt van.

Az elnök kijelentette azt is, hogy megállapodás született arról, hogy még idén egy nagyszabású fogolycserét hajtanak végre, de az oroszok most lassítják ezt a folyamatot.

Ezt is ajánljuk a témában

Elküldte a selyemzsinórt Magyarországnak az Európai Bizottság: lelkesen tapsol hozzá a SPAR vezérigazgatója

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a külföldi kiskereskedőkre vonatkozó árrésstopot, különben jogi lépéseket indít – hívta fel rá a figyelmet Reuters.

A magyar Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte: fenntartják az intézkedést és készek vitázni Brüsszellel.

Az osztrák SPAR vezérigazgatója, Hans K. Reisch mérföldkőnek nevezte a Bizottság fellépését, hangsúlyozva az egységes piac védelmének fontosságát.

Ezt is ajánljuk a témában

„Annyiból pont éhen lehet dögleni” – Schobert Norbi kiakadt a Tisza adótervére

Schobert Norbert a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben elmondta a kendőzetlen véleményét a Tisza tervezett megszorítócsomagjáról.

Én mindenkinek a Norbija vagyok. Mindegy, hogy jobb vagy baloldali, mert az elmúlt harminc évben én mindenkit lefogyasztottam

– mondta.

Ugyanakkor kijelentette, hogy a Tisza tervezett SZJA-emelése aggodalommal tölti el őt. Schobert a videóban részletezi, hogy a Tisza kiszivárgott terve szerint lenne egy 22 és a 33 százalékos SZJA-sáv, ami (példaként) egy 406 ezer forintos bruttó fizetéssel bíró ember esetében – a 22 százalékos sáv miatt  – 320 ezeres nettó bér várható majd.

Annyiból pont éhen lehet dögleni

tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Most érkezett: ugrásra készen állnak az ukránok, elég csak résnyire nyitni az ajtót

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette a béketerv részleteit, amely az orosz hadsereg kivonását írja elő több megszállt területről, míg Donbász esetében kompromisszumot keresnek – írja a Korrespondent.

Az EU új technikai tárgyalási formát indított Ukrajnával, amely ideiglenesen megkerüli Magyarország vétóját;

azonban a csatlakozási fejezetek lezárásához továbbra is minden tagállam – így Orbán Viktor vezette magyar kormány – jóváhagyása szükséges. A cikk szerint ez gyorsíthatja az ukrán integrációt, amint a magyar blokád feloldódik.

Ezt is ajánljuk a témában

Robbie Keane-t már a meccs előtt betalálták a Rangers-szurkolók – aztán így ünnepelte a Ferencváros győzelmét (VIDEÓ)

Újabb győzelmével a Ferencváros biztosan továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából. Az FTC–Rangers után Ötvös Bence és Gróf Dávid segített nekünk megfejteni, miért ünnepelt önkívületi állapotban Robbie Keane.

Robbie Keane a lefújás után mindegyik lelátó előtt magasba emelte a kezét, rázta az öklét, kiabált, önkívületi állapotban volt – mi korábban egyetlen mérkőzés után sem láttuk ilyennek. Élünk a gyanúperrel, hogy ennek az oka a játékosmúltja lehetett, hiszen fél évig éppen a Rangers ősi riválisának, a Celticnek volt a csatára.

Igen, azért róla tudja mindenki, hogy nem egy – hogy is mondjam –, nem egy Rangers-szimpatizáns”

 – árulta el nagy mosollyal Ötvös. – „Mondta, hogy azért jó lenne, ha érte is behúznánk ezt a meccset. Szerencsére sikerült.”

Mint kiderült, volt Keane örömének a nem is olyan régmúltra visszatekintő oka is – erről már Gróf Dávid mesélt a Mandinernek, amikor arról kérdeztük, miért az ír edzővel ünnepelt közvetlen a lefújás után.

„Igazából Robbie mindig is hitt bennem” – válaszolta a kapus. – „Most is nagyon jó dolgokat mondott nekem, ami extra motivációt adott. Ráadásul tudom, neki milyen fontos volt ez a meccs. 

Kapott elég sok negatívumot a Rangers-szurkolóktól a találkozó előtt.

Tudtam, óriási dolog neki, hogy a Rangerst meg tudta verni.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

patikus-3
2025. december 13. 07:16
Ki a fideszes buzigyereket érdekel a Robbie Keane, hogy külön zanzibári tabloid-rovata van neki itten a Mandin?
