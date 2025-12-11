„Annyiból pont éhen lehet dögleni” – Schobert Norbi kiakadt a Tisza adótervére

Annyiból pont éhen lehet dögleni

– tette hozzá.

A fitneszguru szerint, ha a Tisza adóterve megvalósulna, „nőne a feketegazdaság, mindenki zsebbe fizetne, és minden második ember NAV-ügynök lenne”.

Emellett hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban a háromgyermekes anyák SZJA-mentesek, januártól pedig a kétgyermekes nők is SZJA-mentesek lesznek. Szerinte ez egy megvédendő érték, és személy szerint nagyon fontosnak tartja az adócsökkentés politikáját „a brutális adóemelés” politikájával szemben.