„Annyiból pont éhen lehet dögleni” – Schobert Norbi kiakadt a Tisza adótervére

A fitneszguru nem ért egyet a Tisza által tervezett SZJA-emeléssel.
Schobert Norbert a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben elmondta a kendőzetlen véleményét a Tisza tervezett megszorítócsomagjáról.
Én mindenkinek a Norbija vagyok. Mindegy, hogy jobb vagy baloldali, mert az elmúlt harminc évben én mindenkit lefogyasztottam
– mondta.
Ugyanakkor kijelentette, hogy a Tisza tervezett SZJA-emelése aggodalommal tölti el őt. Schobert a videóban részletezi, hogy a Tisza kiszivárgott terve szerint lenne egy 22 és a 33 százalékos SZJA-sáv, ami (példaként) egy 406 ezer forintos bruttó fizetéssel bíró ember esetében – a 22 százalékos sáv miatt – 320 ezeres nettó bér várható majd.
Annyiból pont éhen lehet dögleni
– tette hozzá.
A fitneszguru szerint, ha a Tisza adóterve megvalósulna, „nőne a feketegazdaság, mindenki zsebbe fizetne, és minden második ember NAV-ügynök lenne”.
Emellett hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban a háromgyermekes anyák SZJA-mentesek, januártól pedig a kétgyermekes nők is SZJA-mentesek lesznek. Szerinte ez egy megvédendő érték, és személy szerint nagyon fontosnak tartja az adócsökkentés politikáját „a brutális adóemelés” politikájával szemben.
