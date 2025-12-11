Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza schobert norbi videó szja vélemény

„Annyiból pont éhen lehet dögleni” – Schobert Norbi kiakadt a Tisza adótervére

2025. december 11. 22:52

A fitneszguru nem ért egyet a Tisza által tervezett SZJA-emeléssel.

2025. december 11. 22:52
null

Schobert Norbert a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben elmondta a kendőzetlen véleményét a Tisza tervezett megszorítócsomagjáról.

Én mindenkinek a Norbija vagyok. Mindegy, hogy jobb vagy baloldali, mert az elmúlt harminc évben én mindenkit lefogyasztottam

– mondta.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Ugyanakkor kijelentette, hogy a Tisza tervezett SZJA-emelése aggodalommal tölti el őt. Schobert a videóban részletezi, hogy a Tisza kiszivárgott terve szerint lenne egy 22 és a 33 százalékos SZJA-sáv, ami (példaként) egy 406 ezer forintos bruttó fizetéssel bíró ember esetében – a 22 százalékos sáv miatt  – 320 ezeres nettó bér várható majd.

Annyiból pont éhen lehet dögleni

– tette hozzá.

A fitneszguru szerint, ha a Tisza adóterve megvalósulna, „nőne a feketegazdaság, mindenki zsebbe fizetne, és minden második ember NAV-ügynök lenne”.

Emellett hangsúlyozta, hogy jelen pillanatban a háromgyermekes anyák SZJA-mentesek, januártól pedig a kétgyermekes nők is SZJA-mentesek lesznek. Szerinte ez egy megvédendő érték, és személy szerint nagyon fontosnak tartja az adócsökkentés politikáját „a brutális adóemelés” politikájával szemben.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
•••
2025. december 11. 23:20 Szerkesztve
amúgy megnézném az agglomerációs, Dnyepert támogató újgazdag réteget, aki számláz és a saját cégéből veszi ki az osztalékot, hogy a társasági adót megemelkedik, kevesebbet írhat le, a bejelentett része után is többet kell fizetni, és még jön az emelt ingatlan adó. nem mintha sajnálnám őket, de így csak minden harmadik évben lenne új kocsi, nem minden másodikban. síelni is csak háromszor tudnának menni, azt sem Franciaországba, hanem ide a nyomorba a Szemmeringre, mint a nagy átlag, szóval abból nem lenne insta sztori, mert ciki, mint Pandorf :D
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 11. 23:06
Ezek szerint a tisza adóterve jobb a fogyásra, mint a Norbi update!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!