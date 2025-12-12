Keane-t már a meccs előtt betalálták a Rangers-szurkolók – aztán így ünnepelte a Ferencváros győzelmét (VIDEÓ)

profi pályafutása során még soha nem volt eredményes sorozatban három tétmérkőzésen.

„Valóban nem emlékszem ilyen sorozatra én sem, de szerencsére mostanában jól jött ki a lépés. Remélem, hogy hétvégén is jönni fog…” – utalt Ötvös arra, hogy vasárnap a Debrecen ellen játszanak rangadót az NB I-ben.

FTC–Rangers: Robbie Keane önkívületben

A lefújás után a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane óriási ünneplésbe kezdett: mindegyik lelátó előtt magasba emelte a kezét, rázta az öklét, kiabált, önkívületi állapotban volt – mi korábban egyetlen mérkőzés után sem láttuk ilyennek. Élünk a gyanúperrel, hogy ennek az oka a játékosmúltja lehetett, hiszen fél évig éppen a Rangers ősi riválisának, a Celticnek volt a csatára.