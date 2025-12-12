Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gróf Dávid Ötvös Bence Ferencváros

Keane-t már a meccs előtt betalálták a Rangers-szurkolók – aztán így ünnepelte a Ferencváros győzelmét (VIDEÓ)

2025. december 12. 05:47

Újabb győzelmével a Ferencváros biztosan továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából. Az FTC–Rangers után Ötvös Bence és Gróf Dávid segített nekünk megfejteni, miért ünnepelt önkívületi állapotban Robbie Keane.

2025. december 12. 05:47
null
Nagy-Pál Tamás

Hatodik meccse után is veretlen maradt a Ferencváros az Európa-liga főtábláján, ráadásul az FTC–Rangers után hátrányból fordítva ismét három ponttal gazdagodott. A skótok elleni egyenlítő gólt az első félidő hajrájában az az Ötvös Bence szerezte egy látványos akció végén, aki sorozatban harmadik mérkőzésén talált be: viszont először akcióból a Fradi színeiben.

FTC–Rangers
FTC–Rangers: Gróf Dávid kesztyűje már az édesapja birtokában van. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Szerencsére, ha egy üzlet beindul, akkor úgy látszik, jönnek a gólok, de nyilván ez azért csapatmunka volt ma” – mondta el Ötvös a találkozó után az újságíróknak. – „Nehéz meccs volt, de jól felkészültünk a Rangersből. Tudtuk, hogy skót csapatként fizikálisak, direktek lesznek, de jól zártuk a területeket, magasan letámadtuk őket, sikerült sok labdát szereznünk, amikből lehetőségeink is voltak. Örülünk a győzelemnek és a továbbjutásnak. A célunk most már az, hogy a legjobb nyolcban végezzünk, vagyis közvetlenül bekerüljünk a nyolcaddöntőbe.”

A 27 éves középpályásnak a Mandiner felvetette: az adatbankokat böngészve mi azt láttuk, hogy 

profi pályafutása során még soha nem volt eredményes sorozatban három tétmérkőzésen.

„Valóban nem emlékszem ilyen sorozatra én sem, de szerencsére mostanában jól jött ki a lépés. Remélem, hogy hétvégén is jönni fog…” – utalt Ötvös arra, hogy vasárnap a Debrecen ellen játszanak rangadót az NB I-ben.

FTC–Rangers: Robbie Keane önkívületben

A lefújás után a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane óriási ünneplésbe kezdett: mindegyik lelátó előtt magasba emelte a kezét, rázta az öklét, kiabált, önkívületi állapotban volt – mi korábban egyetlen mérkőzés után sem láttuk ilyennek. Élünk a gyanúperrel, hogy ennek az oka a játékosmúltja lehetett, hiszen fél évig éppen a Rangers ősi riválisának, a Celticnek volt a csatára.

Igen, azért róla tudja mindenki, hogy nem egy – hogy is mondjam –, nem egy Rangers-szimpatizáns”

 – árulta el nagy mosollyal Ötvös. – „Mondta, hogy azért jó lenne, ha érte is behúznánk ezt a meccset. Szerencsére sikerült.”

Mint kiderült, volt Keane örömének a nem is olyan régmúltra visszatekintő oka is – erről már Gróf Dávid mesélt a Mandinernek, amikor arról kérdeztük, miért az ír edzővel ünnepelt közvetlen a lefújás után.

„Igazából Robbie mindig is hitt bennem” – válaszolta a kapus. – „Most is nagyon jó dolgokat mondott nekem, ami extra motivációt adott. Ráadásul tudom, neki milyen fontos volt ez a meccs. 

Kapott elég sok negatívumot a Rangers-szurkolóktól a találkozó előtt.

Tudtam, óriási dolog neki, hogy a Rangerst meg tudta verni.”

A Fradi-szurkolók egyébként meg is hálálták az ír trénernek a győzelmet, a nevét skandálta a B-közép, ahogy az videónkban is látszik, hallatszik:

Az első félidőben a skótok vezető gólja után rengeteget állt a játék, mert Gróf egyik határozott kijövetelénél a földön maradt az ellenfél támadója. Éltünk a gyanúperrel, hogy egy jó adag időhúzás is lehetett a dologban…

„Volt azért kontakt köztünk, de nem gondoltam volna, hogy ekkora lehet a baj. Szerencsére jól volt, úgyhogy biztos lehetett benne időhúzás…” – emlékezett vissza Gróf az esetre.

A 36 éves kapusnak csupán egyszer kellett védenie a meccsen, méghozzá a 87. percben ujjheggyel Curtis lövésénél – 2 pontot érő mozdulat volt.

„Az volt a legfontosabb, hogy a koncentrációmat magas szinten tudjam tartani az egész meccsen. Nem sokszor jutottak el a kapunkig, de azért voltak necces szituációk. 

A végén, amikor kitoltam a lövésnél a labdát, már önkívületi állapotban voltam, csak az járt a fejemben, hogy húzzuk ki valahogy az utolsó perceket.

Szerencsére egy védéssel tudtam segíteni.”

A beszélgetés végén kiszúrtuk, hogy bár Gróf már civil ruhában érkezett az interjúra, a kezében még ott szorongatta a mérkőzésen viselt kapuskesztyűt.

„Apukámnak viszem. Nem gyakran jár a Groupama Arénába, de most kint volt a meccsen. Tizenhárom-tizennégy éven keresztül a kapusedzőm volt, úgyhogy ez a minimum. Viszem neki ereklyének” – fejezte be meghatódva a kapus.

A Ferencváros 6 meccs után 14 ponttal 6. az El tabelláján: a továbbjutása már biztos két körrel a vége előtt, most már csak az a kérdés, befér-e majd a legjobb nyolcba, ami közvetlen nyolcaddöntőt ér. Folytatás januárban, szintén hazai pályán a görög Panathinaikosz ellen.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

