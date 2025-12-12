Keane-t már a meccs előtt betalálták a Rangers-szurkolók – aztán így ünnepelte a Ferencváros győzelmét (VIDEÓ)

Tudtam, óriási dolog neki, hogy a Rangerst meg tudta verni.”
A Fradi-szurkolók egyébként meg is hálálták az ír trénernek a győzelmet, a nevét skandálta a B-közép, ahogy az videónkban is látszik, hallatszik:
Az első félidőben a skótok vezető gólja után rengeteget állt a játék, mert Gróf egyik határozott kijövetelénél a földön maradt az ellenfél támadója. Éltünk a gyanúperrel, hogy egy jó adag időhúzás is lehetett a dologban…
„Volt azért kontakt köztünk, de nem gondoltam volna, hogy ekkora lehet a baj. Szerencsére jól volt, úgyhogy biztos lehetett benne időhúzás…” – emlékezett vissza Gróf az esetre.