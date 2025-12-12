Ft
Ez már mindennek a legalja: Trump egy NGO-nak tarthatja az Európai Uniót – ezúttal sem finomkodott Bayer Zsolt (VIDEÓ)

2025. december 12. 21:01

A publicista Ambórzy Áronnal vitatta meg a legfontosabb híreket a Magyar Nemzet Pikk című műsorában.

2025. december 12. 21:01
Felolvasóestet tartott Bayer Zsolt a Magyar Nemzet Pikk című műsorában.

A publicista különböző cikkekből idézett Ambórzy Áronnak, a Pestisárcok.hu munkatársának, így próbálták eligazodni az élet nagy útvesztőjében. Szóba került többek között Belgium csuklóztatása, amely nem akarja odaadni háborús célokra az Európai Uniónak a zárolt orosz vagyont, mert azzal bűncselekményt követnének el.

A Poltico szerint egyenesen arra a sorsra juthat Belgium, mint Magyarország.

A műsorban felelevenítették azt is, hogy a belga miniszterelnök tudja, ha átadná a zárolt vagyont, bűncselekményt követne el, és nemzetközi perek után országának saját zsebből, egyedül kellene visszafizetni az elkobzott javakat.

Később szóba került az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája is. Az egyik mondatot lényegében úgy lehet értelmezni, hogy az

Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek.

Fel is merül a kérdés, hogy akkor ez az új stratégia az unóit is egy Soros-féle NGO-nak tekintheti? Bayer Zsolték arra a megállapításra jutottak, hogy igen.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

