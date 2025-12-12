Ft
Bukarest korrupció tüntetés igazságszolgáltatás Románia

Futótűzként terjed a román korrupció híre: csak úgy özönlenek a tüntetők Bukarestbe (VIDEÓ)

2025. december 12. 22:50

Milliók látták a leleplező dokumentumfilmet.

2025. december 12. 22:50
Román tüntetés. Tüntetés Romániában.

A román igazságszolgáltatás reformját, a korrupciógyanúba keveredett vezetők lemondását követelő tüntetők vonultak utcára péntek este Bukarestben és más romániai nagyvárosokban, miután egy oknyomozó portál által közzétett dokumentumfilmben több bíró és ügyész azt állította, hogy az igazságszolgáltatási rendszer csúcsvezetői adminisztratív módszerekkel akadályozzák a korrupt politikusok és befolyásos üzletemberek büntetőjogi felelősségre vonását.

A Recorder kedden közzétett, A foglyul ejtett igazságszolgáltatás című kétórás dokumentumfilmjének nézettsége három nap alatt meghaladta a 3,6 milliót.

A film kapcsán kibontakozott éles közvita és számos nyilvános állásfoglalás hatására estéről estére több tüntető vonult utcára kifejezni elégedetlenségét.

Bukarestben péntek este a tüntetők már megtöltötték a kormány székháza előtti tér központi részét, emiatt részleges forgalomkorlátozás vált szükségessé.

A tüntetők az igazságszolgáltatás visszaélésekkel gyanúsított csúcsvezetőinek – Lia Savonea, a legfelsőbb bíróság elnöke, Marius Voineag, a korrupcióellenes vádhatóság (DNA) főügyésze – lemondását követelték, és azokat a bírákat és ügyészeket éltették, akiknek volt bátorságuk a nyilvánosság elé állva szóvá tenni a rendellenességeket, bírálni az igazságszolgáltatás vezetőit.

Miután a bírák és ügyészek szakmai csúcsszerveként működő Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) „az igazságszolgáltatás destabilizálására irányuló kampány” részének nevezte csütörtökön az oknyomozó portálnak a rendszer problémáit taglaló dokumentumfilmjét, a bukaresti táblabíróság (CAB) vezetősége pedig rendkívüli sajtóértekezletet hívott össze, cáfolandó azt a vádat, melyek szerint a bírói tanácsok összetételének gyakori és önkényes módosításával szándékosan hátráltatják egyes korrupciós ügyek tárgyalását, amíg a bűncselekmények elévültek, a bírák és ügyészek egy része nyílt levélben állt ki a rendszert bíráló, megfélemlítésre panaszkodó kollégáik mellett, és azt követelték, hogy ne próbálják fegyelmi eljárással elhallgattatni őket.

A „lázadókkal” szolidaritást vállaló nyílt levelet péntek estig több mint 700 bíró és ügyész írta alá,

köztük Laura Codruta Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze, aki korábban a román korrupcióellenes ügyészséget vezette.

Nicusor Dan államfő megismételte korábbi felhívását, amelyben arra kérte az igazságszolgálatásban dolgozóktól, hogy közvetlenül neki írjanak az általuk észlelt rendellenességekről, a javasolt megoldásokról és december 22-ére megbeszélésre hívta a rendszer problémáiról beszámolni szándékozó bírákat és ügyészeket az elnöki hivatalba.

(MTI)

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

neszteklipschik
2025. december 13. 00:47
"Bezzegrománia", "Európai Ügyészség", ehh, ehh, ehhhhhh.... 🤮🤮🤮
SzaboGeza
2025. december 13. 00:00
Laura Codruta Kövesi, az Európai ügyészség Főügyésze!!!:)))))))))))))) Na ezeket a PRIBÉKEKET hajszolnák rá mindenkire AZ unijóban, aki nem szimpatikus politikailag!!! Volt már ilyen Magyarországon, a KOMMUNIZMUSBAN RÁKOSI ALATT!!! HÁT ILYEN EZ A FÉNYESSÉGES NYUGAT!!!:)
5m007h 0p3ra70r
2025. december 12. 23:18
>>Futótűzként terjed a román korrupció híre: csak úgy özönlenek a tüntetők Bukarestbe (VIDEÓ) Milliók látták a leleplező dokumentumfilmet. ...miután egy oknyomozó portál által közzétett dokumentumfilmben több bíró és ügyész azt állította, hogy az igazságszolgáltatási rendszer csúcsvezetői adminisztratív módszerekkel akadályozzák a korrupt politikusok és befolyásos üzletemberek büntetőjogi felelősségre vonását.<< Mint Brüsszelben. Csak ott nem tüntet ellene senki. Ezt nevezik EU konformnak.
Dixtroy
•••
2025. december 12. 23:03 Szerkesztve
Öizé, a bolgár kormány után most akkor lyen balkán tél jön?
