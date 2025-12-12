Futótűzként terjed a román korrupció híre: csak úgy özönlenek a tüntetők Bukarestbe (VIDEÓ)

A tüntetők az igazságszolgáltatás visszaélésekkel gyanúsított csúcsvezetőinek – Lia Savonea, a legfelsőbb bíróság elnöke, Marius Voineag, a korrupcióellenes vádhatóság (DNA) főügyésze – lemondását követelték, és azokat a bírákat és ügyészeket éltették, akiknek volt bátorságuk a nyilvánosság elé állva szóvá tenni a rendellenességeket, bírálni az igazságszolgáltatás vezetőit.

Miután a bírák és ügyészek szakmai csúcsszerveként működő Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) „az igazságszolgáltatás destabilizálására irányuló kampány” részének nevezte csütörtökön az oknyomozó portálnak a rendszer problémáit taglaló dokumentumfilmjét, a bukaresti táblabíróság (CAB) vezetősége pedig rendkívüli sajtóértekezletet hívott össze, cáfolandó azt a vádat, melyek szerint a bírói tanácsok összetételének gyakori és önkényes módosításával szándékosan hátráltatják egyes korrupciós ügyek tárgyalását, amíg a bűncselekmények elévültek, a bírák és ügyészek egy része nyílt levélben állt ki a rendszert bíráló, megfélemlítésre panaszkodó kollégáik mellett, és azt követelték, hogy ne próbálják fegyelmi eljárással elhallgattatni őket.

A „lázadókkal” szolidaritást vállaló nyílt levelet péntek estig több mint 700 bíró és ügyész írta alá,

köztük Laura Codruta Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze, aki korábban a román korrupcióellenes ügyészséget vezette.

Nicusor Dan államfő megismételte korábbi felhívását, amelyben arra kérte az igazságszolgálatásban dolgozóktól, hogy közvetlenül neki írjanak az általuk észlelt rendellenességekről, a javasolt megoldásokról és december 22-ére megbeszélésre hívta a rendszer problémáiról beszámolni szándékozó bírákat és ügyészeket az elnöki hivatalba.