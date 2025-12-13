Ennyit erről: Magyar Péter fogadkozott, de aztán több milliárdos is megjelent a Tisza Párt környékén

Nincs alku az oligarchákkal – hirdette még júliusban Magyar Péter Tisza-elnök. Ezt azután jelentette ki, hogy állítása szerint egyre több pénzember próbált meg helyezkedni és a rulett­asztalon a fekete mellett a pirosra is tenni – azaz megkörnyékezni őket. Hiába azonban a hangzatos fogadkozás, több milliárdos is megjelent a Tisza Párt környékén az utóbbi időben.

Az egyik legaktívabb közülük a „műtrágya­király” Bige László fia, Bige Dávid, aki kampányol az ellenzéki párt mellett, minden nagyobb rendezvényen jelen van, és csatlakozott egy Tisza-szigethez. Facebook-oldala szerint a nyáron még a családi céget is otthagyta, feltehetőleg politikai szerepvállalása miatt.