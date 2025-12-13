Ennyit erről: Magyar Péter fogadkozott, de aztán több milliárdos is megjelent a Tisza Párt környékén

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Miközben a kormányoldalt oligarcházza, milliárdos bevételeket elkönyvelő mecénások sorát tudhatja maga mögött a Magyar Péter vezette párt.
Nincs alku az oligarchákkal – hirdette még júliusban Magyar Péter Tisza-elnök. Ezt azután jelentette ki, hogy állítása szerint egyre több pénzember próbált meg helyezkedni és a rulettasztalon a fekete mellett a pirosra is tenni – azaz megkörnyékezni őket. Hiába azonban a hangzatos fogadkozás, több milliárdos is megjelent a Tisza Párt környékén az utóbbi időben.
Az egyik legaktívabb közülük a „műtrágyakirály” Bige László fia, Bige Dávid, aki kampányol az ellenzéki párt mellett, minden nagyobb rendezvényen jelen van, és csatlakozott egy Tisza-szigethez. Facebook-oldala szerint a nyáron még a családi céget is otthagyta, feltehetőleg politikai szerepvállalása miatt.
Bár Bige László is a Tiszával szimpatizál, azt tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban lenne vele. A Metropol azonban azt írta, hogy a nagyvállalkozó áprilisban legalább százmillió forintnyi támogatást juttatott a párt környezetének. A lap állítása szerint a hatalmas összeg Svájcból érkezett egy a Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára. A Gazdasági Versenyhivatal által újra eljárás alá vont Bige a 2022-es választás előtt Márki-Zay Péter kampányát segítette.
A Tarr Zoltán pártalelnök mondatai miatt elhíresült etyeki fórumot tartó Dálnoki Áronnak is van mit a tejbe aprítania. Ahogy lapunk is megírta, Dálnoki az amerikai Olin Business Schoolon végzett, az egyetem honlapja szerint napjainkban üzleti adminisztráció szakon a négyéves képzés teljes költsége tandíjjal, szállással és minden egyébbel 87 644 dollár, ami körülbelül 29 millió forintnak felel meg. Az 1968-as születésű Dálnoki korábban és rövidebb ideig járt ide, de 1996 és 1998 között sem lehetett olcsó mulatság kint tanulni, pláne az akkori magyar átlagkörülményeket tekintve. A gazdasági csoportot koordináló Dálnokinak több cégben is volt érdekeltsége. Az Ellenpont nevű portál írta, hogy a családi vállalkozásnak számító Multifaktoring Zrt.-ben 2,6 milliárd forintos árbevétel mellett mintegy 2 milliárdos adózott eredményt értek el a múlt évben.