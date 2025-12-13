Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter tarr zoltán bige lászló választás

Ennyit erről: Magyar Péter fogadkozott, de aztán több milliárdos is megjelent a Tisza Párt környékén

2025. december 13. 07:29

Miközben a kormányoldalt oligarcházza, milliárdos bevételeket elkönyvelő mecénások sorát tudhatja maga mögött a Magyar Péter vezette párt.

2025. december 13. 07:29
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Nincs alku az oligarchákkal – hirdette még júliusban Magyar Péter Tisza-elnök. Ezt azután jelentette ki, hogy állítása szerint egyre több pénzember próbált meg helyezkedni és a rulett­asztalon a fekete mellett a pirosra is tenni – azaz megkörnyékezni őket. Hiába azonban a hangzatos fogadkozás, több milliárdos is megjelent a Tisza Párt környékén az utóbbi időben. 

Az egyik legaktívabb közülük a „műtrágya­király" Bige László fia, Bige Dávid, aki kampányol az ellenzéki párt mellett, minden nagyobb rendezvényen jelen van, és csatlakozott egy Tisza-szigethez. Facebook-oldala szerint a nyáron még a családi céget is otthagyta, feltehetőleg politikai szerepvállalása miatt. 

Bige Dávid kampányol a Tisza mellett
Fotó: Facebook

Bár Bige László is a Tiszával szimpatizál, azt tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban lenne vele. A Metropol azonban azt írta, hogy a nagyvállalkozó áprilisban legalább százmillió forintnyi támogatást juttatott a párt környezetének. A lap állítása szerint a hatalmas összeg Svájcból érkezett egy a Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára. A Gazdasági Versenyhivatal által újra eljárás alá vont Bige a 2022-es választás előtt Márki-Zay Péter kampányát segítette. 

A Tarr Zoltán pártalelnök mondatai miatt elhíresült etyeki fórumot tartó Dálnoki Áronnak is van mit a tejbe aprítania. Ahogy lapunk is megírta, Dálnoki az amerikai Olin Business Schoolon végzett, az egyetem honlapja szerint napjainkban üzleti adminisztráció szakon a négyéves képzés teljes költsége tandíjjal, szállással és minden egyébbel 87 644 dollár, ami körülbelül 29 millió forintnak felel meg. Az 1968-as születésű Dálnoki korábban és rövidebb ideig járt ide, de 1996 és 1998 között sem lehetett olcsó mulatság kint tanulni, pláne az akkori magyar átlagkörülményeket tekintve. A gazdasági csoportot koordináló Dálnokinak több cégben is volt érdekeltsége. Az Ellenpont nevű portál írta, hogy a családi vállalkozásnak számító Multifaktoring Zrt.-ben 2,6 milliárd forintos árbevétel mellett mintegy 2 milliárdos adózott eredményt értek el a múlt évben. 

nyugalom
2025. december 13. 08:53
Ezeket a komcsi milliardosokat nem vizsgálnak! A szektasok minden alól kivetelek lesznek! Vagy nem?
RasPutin
2025. december 13. 08:52
A Fidesz kiszervezte a kampányát egy cégnek, hogy ne lehessen kideríteni, mennyit költenek Nagyon titkos a projekt” – jegyezte meg a recepciós abban az angyalföldi irodaházban, ahol a digitális polgári körök mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (DDÜ) működik. A Fidesz választási kampányának egyik legfontosabb támasza és technikai háttere lett a júliusban alapított cég. Ők szervezték a szeptemberi, Papp László Arénában tartott DPK-gyűlést és Orbán Viktor őszi háborúellenes országjárását, ők szűrik a digitális polgári körökbe jelentkezőket, és kezelik a DPK-tagok személyes adatait is. A Fidesz gyakorlatilag kiszervezte a kampányát egy külsős cégnek, hogy ne lehessen ellenőrizni, milyen forrásból és mennyit költenek.   Jó példa erre a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. 2024-es beszámolója, amelyben konkrét megnevezés nélkül, az egyéb bevételek rovatba került 5,8 milliárd forint ismeretlen eredetű bevétel.
Obsitos Technikus
2025. december 13. 08:47
Várom még Mártha Imrust is, ő is nagy északi-parti capcarás, bár mostanában Florida jobban tetszik neki.
Obsitos Technikus
2025. december 13. 08:46
"több milliárdos is megjelent a Tisza Párt környékén az utóbbi időben. " Több tucat..
