Helyretették Hadházy Ákost

A 4iG a közleményében leírta: a 2022-ben zárult 534 milliárd forint értékű, kétlépcsős tőkeemelést követően a 4iG Nyrt. 76,78 százalékos tulajdont szerzett az Antenna Hungária Zrt.-ben. A Magyar Állam a tőkeemelést követően 23,22 százalékos részben tulajdonos maradt Magyarország ekkor és ily módon létrejött egyik legnagyobb távközlési vállalatában. Ezen tranzakciók sorozatát két nagy nemzetközi tanácsadó cég, a PWC Magyarország és a DLA Piper értékelései alapján és felügyelete mellett, a jogszabályi és törvényi feltételek betartásával hajtotta végre a 4iG Csoport és a Magyar Állam. A tranzakciók egészével kapcsolatos MEIP tesztet szintén a DLA Piper nemzetközi jogi tanácsadó iroda végezte.

Az állami tulajdon 37,9 százalékra nőtt az Antenna Hungária Zrt.-ben (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) a Vodafone Magyarország felvásárlását és a működési hatékonyságot célzó, sikeresen végrehajtott transzformációs programot követő tranzakcióval, ezzel párhuzamosan a 4iG Nyrt. tulajdonrésze pedig 62,1 százalékra csökkent a vállalatban.

„A holdingvállalatként működő társaság portfólióvállalatai eredményesen működnek. A sajtóban megjelent, a képviselő által terjesztett valótlan állításokkal szemben az ügyletből származó bevétel nem kizárólag a 4iG Nyrt.-t, hanem a Magyar Állam és a 4iG Nyrt. közös tulajdonában álló Antenna Hungária Zrt.-t (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) illeti. A 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő azon kijelentéseit is, melyek pénzügyi mentőcsomagként próbálják beállítani a tranzakciót. A cégcsoport gazdasági beszámolói nyilvánosak, részvényeseit negyedéves gyorsjelentések formájában tájékoztatja, a Scope Ratings hitelvizsgálatain pedig a 4iG Nyrt. besorolását a független minősítő intézet rendszeresen megerősíti, stabil kilátással” – tették hozzá.