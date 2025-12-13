Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hadházy ákos 4ig csoport antenna hungária zrt. 4ig műsorszóró kft magyar állam

Helyretették Hadházy Ákost

2025. december 13. 00:03

A 4iG Csoport visszautasítja a képviselő rágalmait és a közvélemény félrevezetése és piacbefolyásolás miatt a vállalat jogi lépéseket tervez.

2025. december 13. 00:03
null

A 4iG Műsorszóró Kft. eladásával kapcsolatban a sajtóban megjelent, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közösségi oldaláról és nyilatkozataiból átvett, minden valóságalapot nélkülöző kijelentések alkalmasak a társaság jó hírnevének megsértésére és a tőkepiac tisztességtelen befolyásolására. A 4iG Nyrt. felelős, multinacionális nagyvállalatként határozottan visszautasítja a magyar sajtó által ellenőrzés nélkül átvett, súlyosan rágalmazó állításokat, és cáfolja az ellenzéki képviselő által terjesztett valótlan információkat – írta közleményében a 4iG Csoport pénteken. 

Hozzátették: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a vállalat vizsgálja annak jogi lehetőségeit, hogy piacbefolyási kísérlet, illetve rágalmazás miatt pert indítson a képviselő ellen.

A közleményben úgy fogalmaztak, hogy a médiában megjelent állításokkal ellentétben:

  • Az Antenna Hungária Zrt. (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) nem ingyen került a 4iG Csoport tulajdonába.
  • A 4iG Nyrt. nem adta el az Antenna Hungária Zrt.-t (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.)  
  • A 4iG Műsorszóró Kft.-t az Antenna Hungária Zrt. (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) értékesítette.
  • Az Antenna Hungária Zrt. (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) ma is a Magyar Állam 37,9%-os tulajdonában van, a 4iG Műsorszóró Kft. eladásából befolyó vételár az állam és a 4iG Nyrt. közös tulajdonában lévő vállalatot illeti meg.
  • A 4iG Csoport nem kívánja megvásárolni az RTL Magyarországot.

Hadházy Ákos ezzel rövid időn belül másodjára is lyukra futott téves kijelentéseivel, amiért elképzelhető, hogy a bíróság előtt is felelnie kell. 

Ezt is ajánljuk a témában

A 4iG a közleményében leírta: a 2022-ben zárult 534 milliárd forint értékű, kétlépcsős tőkeemelést követően a 4iG Nyrt. 76,78 százalékos tulajdont szerzett az Antenna Hungária Zrt.-ben. A Magyar Állam a tőkeemelést követően 23,22 százalékos részben tulajdonos maradt Magyarország ekkor és ily módon létrejött egyik legnagyobb távközlési vállalatában. Ezen tranzakciók sorozatát két nagy nemzetközi tanácsadó cég, a PWC Magyarország és a DLA Piper értékelései alapján és felügyelete mellett, a jogszabályi és törvényi feltételek betartásával hajtotta végre a 4iG Csoport és a Magyar Állam. A tranzakciók egészével kapcsolatos MEIP tesztet szintén a DLA Piper nemzetközi jogi tanácsadó iroda végezte.  

Az állami tulajdon 37,9 százalékra nőtt az Antenna Hungária Zrt.-ben (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) a Vodafone Magyarország felvásárlását és a működési hatékonyságot célzó, sikeresen végrehajtott transzformációs programot követő tranzakcióval, ezzel párhuzamosan a 4iG Nyrt. tulajdonrésze pedig 62,1 százalékra csökkent a vállalatban. 

„A holdingvállalatként működő társaság portfólióvállalatai eredményesen működnek. A sajtóban megjelent, a képviselő által terjesztett valótlan állításokkal szemben az ügyletből származó bevétel nem kizárólag a 4iG Nyrt.-t, hanem a Magyar Állam és a 4iG Nyrt. közös tulajdonában álló Antenna Hungária Zrt.-t (jelenleg 4iG Távközlési Holding Zrt.) illeti. A 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő azon kijelentéseit is, melyek pénzügyi mentőcsomagként próbálják beállítani a tranzakciót. A cégcsoport gazdasági beszámolói nyilvánosak, részvényeseit negyedéves gyorsjelentések formájában tájékoztatja, a Scope Ratings hitelvizsgálatain pedig a 4iG Nyrt. besorolását a független minősítő intézet rendszeresen megerősíti, stabil kilátással” – tették hozzá. 

A 4iG Csoport határozottan cáfolja az országgyűlési képviselő azon kijelentéseit is, mely szerint a cég értékesítéséből származó bevételt az RTL Magyarország esetleges felvásárlásra fordítaná. A 4iG Csoportnak nincs ilyen szándéka, és erre irányuló tárgyalásokat sem folytat a televíziótársaság tulajdonosaival.

A 4iG Nyrt. összes tranzakciójáról a törvényi előírásoknak megfelelően minden szükséges és kötelező tőzsdei, valamint kapcsolódó sajtóbejelentés nyilvánosan és kronológiai sorrendben elérhető a vállalatcsoport weboldalain, gyors- és éves jelentéseiben, illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A társaság működése teljes mértékben átlátható, üzleti tevékenysége nyilvános. Ennek megfelelően a 4iG Csoport határozottan visszautasítja a képviselő által a 4iG Műsorszóró Kft. eladása kapcsán terjesztett félrevezető és hamis állításokat, és vizsgálja annak lehetőségét, hogy tisztességtelen piacbefolyásolás, valamint rágalmazás miatt jogi lépéseket tegyen az országgyűlési képviselő ellen.

Kérjük a média munkatársait, hogy a fentiek tükrében pontosítsák az ügyben megjelent cikkeket, beszámolókat. A 4iG Csoport jogi képviselői és sajtómunkatársai az elkövetkező napokban felhívják az érintett médiumok figyelmét a téves információkon alapuló állítások helyesbítése érdekében.  

Nyitókép: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. december 13. 00:36
Ezt a Hadházy-féle fehérjehalmazt nem lehet egyszer véglegesen elhallgattatni? A fekália kevergetésen túl semmit nem csinál, legalább saját magára kenné....
Válasz erre
1
0
SzaboGeza
2025. december 13. 00:23
Nincs szükségünk ilyen, linkóci semmitérő képviselőre!!!! Megkímélünk a bejárástól, és a tiltakozástól is!!!! Boldogítsad a feleségedet a továbbiakban, "Ő" pofán is verhet a semmiért!!!:)))
Válasz erre
0
0
cirmos
2025. december 13. 00:06
4ig? ez is családi ügy.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!