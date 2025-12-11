Ft
hadházy ákos rtl csoport rtl magyarország csoport eladó

Bejelentette az RTL, kivonulnak-e Magyarországról

2025. december 11. 18:07

Hadházy Ákos híresztelésére maga a csatorna mögötti társaság reagált.

2025. december 11. 18:07
null

Az RTL  Csoport cáfolta, hogy eladó lenne a médiavállalat, miután Hadházy Ákos szerint egy friss állami ügylet előkészítheti a magyarországi RTL megszerzését a kormányhoz köthető szereplők számára – írta meg a 24.hu.

Az RTL Csoport szóvivője, Irina Mettner-Isfort a lap megkeresésére egyértelműen jelezte, hogy nem igaz az a feltételezés, miszerint eladó lenne a médiavállalat. 

Közlése szerint a cég nem készül tulajdonosváltásra, és nincs napirenden olyan folyamat, amely a magyarországi RTL értékesítésére irányulna.

A társaság tehát nem tud ilyen előkészített vagy tervezett vásárlási szándékról, és a cég eladását nem tekinti aktuális kérdésnek. Hadházy Ákos értesülését tehát maga a csatorna cáfolta meg, rövid időn belül.

„Az RTL Csoport több mint 25 éve aktív Magyarországon. Jelentős befektetéseket hajtunk végre az RTL Magyarország digitális átalakulásához, például a helyi streamingszolgáltatás, az RTL+ bővítéséhez, a helyi tartalmakba és olyan vonzó sportesemények közvetítési jogainak megszerzéséhez, mint az UEFA Bajnokok Ligája. Teljes mértékben tudatában vagyunk szerepünknek és különleges felelősségünknek a médiapluralitás és a vélemény-sokszínűség terén Magyarországon. Ezért évek óta egy egyértelmű üzenetet ismétlünk: Magyarországon maradunk, és tovább fejlesztjük üzleti tevékenységünket” – nyilatkozta a vállalat szóvivője.

Nurmi26
2025. december 11. 19:18
Pedig igény volna rá
nempolitizalok-0
2025. december 11. 19:11
2 jókora szarkupac váltogatja a csatornákat, megtalálják az RTL-t. - Nézd már bennünket adnak.
ergo07-2
2025. december 11. 19:09
Támogatnám a kivonulást pedig.
lemez
2025. december 11. 19:08
A németeknél egy ilyen hangvételü szennycsatorna eló sem fordulhatna felgyújtaná az antifa.
