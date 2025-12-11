Bejelentette az RTL, kivonulnak-e Magyarországról

Öveket becsatolni: a Washington Post szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhat az Európai Unióhoz
Ez a béketerv egyik meghatározó pontja.
Hadházy Ákos híresztelésére maga a csatorna mögötti társaság reagált.
Az RTL Csoport cáfolta, hogy eladó lenne a médiavállalat, miután Hadházy Ákos szerint egy friss állami ügylet előkészítheti a magyarországi RTL megszerzését a kormányhoz köthető szereplők számára – írta meg a 24.hu.
Az RTL Csoport szóvivője, Irina Mettner-Isfort a lap megkeresésére egyértelműen jelezte, hogy nem igaz az a feltételezés, miszerint eladó lenne a médiavállalat.
Közlése szerint a cég nem készül tulajdonosváltásra, és nincs napirenden olyan folyamat, amely a magyarországi RTL értékesítésére irányulna.
A társaság tehát nem tud ilyen előkészített vagy tervezett vásárlási szándékról, és a cég eladását nem tekinti aktuális kérdésnek. Hadházy Ákos értesülését tehát maga a csatorna cáfolta meg, rövid időn belül.
„Az RTL Csoport több mint 25 éve aktív Magyarországon. Jelentős befektetéseket hajtunk végre az RTL Magyarország digitális átalakulásához, például a helyi streamingszolgáltatás, az RTL+ bővítéséhez, a helyi tartalmakba és olyan vonzó sportesemények közvetítési jogainak megszerzéséhez, mint az UEFA Bajnokok Ligája. Teljes mértékben tudatában vagyunk szerepünknek és különleges felelősségünknek a médiapluralitás és a vélemény-sokszínűség terén Magyarországon. Ezért évek óta egy egyértelmű üzenetet ismétlünk: Magyarországon maradunk, és tovább fejlesztjük üzleti tevékenységünket” – nyilatkozta a vállalat szóvivője.
