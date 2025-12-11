Bejelentette az RTL, kivonulnak-e Magyarországról

Az RTL Csoport cáfolta, hogy eladó lenne a médiavállalat, miután Hadházy Ákos szerint egy friss állami ügylet előkészítheti a magyarországi RTL megszerzését a kormányhoz köthető szereplők számára – írta meg a 24.hu.

Az RTL Csoport szóvivője, Irina Mettner-Isfort a lap megkeresésére egyértelműen jelezte, hogy nem igaz az a feltételezés, miszerint eladó lenne a médiavállalat.