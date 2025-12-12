Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Patrióták Európáért Brüsszel Magyarország Andrej Babiš Csehország Fidesz Orbán Viktor Európai Unió

Beleborzongott a brüsszeli lap: Orbán Viktor óriási lendületet kapott

2025. december 12. 21:11

Nem tehetett mást az Euractiv, leírta az igazságot.

2025. december 12. 21:11
null

Andrej Babiš cseh miniszterelnök brüsszeli látogatása megerősíti a Patrióták Európáért szuverenista tömbjét, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök vezet – írja az Euractiv.

Babiš az Európai Zöld Megállapodás, az euró és a migrációs paktum ellen kampányolt,

koalíciós partnerei között szélsőjobboldali erők is vannak. A cikk kiemeli, hogy Babiš visszatérése új lendületet adhat Orbán Viktor politikai szövetségének az Európai Unióban. Magyarország központi szereplőként jelenik meg ebben a blokkban – mutatott rá a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

