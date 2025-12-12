Beleborzongott a brüsszeli lap: Orbán Viktor óriási lendületet kapott

Megkapta a választ Orbántól Brüsszel: ezt a békát már nem fogja lenyelni Magyarország
A magyar miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a legújabb uniós tervet.
Nem tehetett mást az Euractiv, leírta az igazságot.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök brüsszeli látogatása megerősíti a Patrióták Európáért szuverenista tömbjét, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök vezet – írja az Euractiv.
Babiš az Európai Zöld Megállapodás, az euró és a migrációs paktum ellen kampányolt,
koalíciós partnerei között szélsőjobboldali erők is vannak. A cikk kiemeli, hogy Babiš visszatérése új lendületet adhat Orbán Viktor politikai szövetségének az Európai Unióban. Magyarország központi szereplőként jelenik meg ebben a blokkban – mutatott rá a lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
