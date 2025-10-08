Eddig bírta: Zelenszkij belemondta a kamerába, hogy a magyaroknak a Tiszát kell támogatniuk (VIDEÓ)

Most lett igazi tétje az Ukrajnáról szóló szavazásnak: Magyar Péterék támogatják Ukrajna uniós tagságát
A Tisza Párt által indított szavazáson a válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.
„Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle” – fenyegetett nem sokkal korábban Zelenszkij.
„Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle” – szögezte le Volodimir Zelenszkij egy hétfői sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is:
Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak olyanok, akik minden körülmények között támogatják Ukrajnát, ebben nincs kétségem.”
És az is egyértelmű, hogy kire gondolt valójában Zelenszkij!
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt szavazóinak 58,18 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát a Nemzet Hangja kampány során. Emlékezetes, hogy Magyar Péter március 15-én azt ígérte, hogy
a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza Párt kormányprogramját – így a párt Ukrajna EU-csatlakozása mellett foglal állást.
Mindeközben brüsszeli párttársuk, Ursula von der Leyen, korábban kijelentette: 2030 előtt, gyorsított eljárásban vennék fel Ukrajnát az unióba.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt által indított szavazáson a válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.
Ez tehát azt jelenti, hogy Ukrajna uniós tagsága a Tisza Párt kormányprogramjának része lett. Mivel pedig Magyar Péter a mentelmi ügyével van fogva a Néppárt által, nem meri a VOKS 2025 eredménye alapján képviselni a magyar szavazók álláspontját – így valóban, Volodimir Zelenszkij nyugodt lehet.
a VOKS 2025 szavazóinak 95 százaléka elutasította Ukrajna uniós csatlakozását,
a leadott szavazatok száma 2 millió 284 ezer 732, ebből azok száma, akik nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását 2 millió 168 ezer 431.
„Vastagabb, férfiasabb lett a hangom, mégiscsak több mint kétmillió magyar ember hangján fogom azt mondani a tárgyaláskor, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását” – fogalmazott Orbán Viktor az eredmény kapcsán.
Ezt is ajánljuk a témában
A leadott szavazatok alapján a válaszadók 95%-a utasította el a csatlakozást.
Nyitókép: MTI/AP/Agence France Presse pool/Charly Triballeau