Eddig bírta: Zelenszkij belemondta a kamerába, hogy a magyaroknak a Tiszát kell támogatniuk (VIDEÓ)

„Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle” – szögezte le Volodimir Zelenszkij egy hétfői sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is:

Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak olyanok, akik minden körülmények között támogatják Ukrajnát, ebben nincs kétségem.”

És az is egyértelmű, hogy kire gondolt valójában Zelenszkij!

Magyar Péterék minden kétséget eloszlatottak