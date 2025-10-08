Ft
Ukrajna Magyarország orosz-ukrán háború Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Eddig bírta: Zelenszkij belemondta a kamerába, hogy a magyaroknak a Tiszát kell támogatniuk (VIDEÓ)

2025. október 08. 07:25

„Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle” – fenyegetett nem sokkal korábban Zelenszkij.

2025. október 08. 07:25
null

„Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle” – szögezte le Volodimir Zelenszkij egy hétfői sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is:

Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak olyanok, akik minden körülmények között támogatják Ukrajnát, ebben nincs kétségem.”

És az is egyértelmű, hogy kire gondolt valójában Zelenszkij!

Magyar Péterék minden kétséget eloszlatottak

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt szavazóinak 58,18 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát a Nemzet Hangja kampány során. Emlékezetes, hogy Magyar Péter március 15-én azt ígérte, hogy

a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza Párt kormányprogramját – így a párt Ukrajna EU-csatlakozása mellett foglal állást.

Mindeközben brüsszeli párttársuk, Ursula von der Leyen, korábban kijelentette: 2030 előtt, gyorsított eljárásban vennék fel Ukrajnát az unióba.

Ez tehát azt jelenti, hogy Ukrajna uniós tagsága a Tisza Párt kormányprogramjának része lett. Mivel pedig Magyar Péter a mentelmi ügyével van fogva a Néppárt által, nem meri a VOKS 2025 eredménye alapján képviselni a magyar szavazók álláspontját – így valóban, Volodimir Zelenszkij nyugodt lehet.

Mint ismeretes

a VOKS 2025 szavazóinak 95 százaléka elutasította Ukrajna uniós csatlakozását, 

a leadott szavazatok száma 2 millió 284 ezer 732, ebből azok száma, akik nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását 2 millió 168 ezer 431.

„Vastagabb, férfiasabb lett a hangom, mégiscsak több mint kétmillió magyar ember hangján fogom azt mondani a tárgyaláskor, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását” – fogalmazott Orbán Viktor az eredmény kapcsán.

Nyitókép: MTI/AP/Agence France Presse pool/Charly Triballeau

