Nem várt fordulat: elérte a célját Zelenszkij, beismerték az oroszok, hogy bajban vannak

Kiadták a figyelmeztetést az ukránok: bekövetkezhet egy nukleáris katasztrófa
Az ukrán energetikai minisztérium szerint fokozni kell a nyomást Oroszországra.
Komoly ellátási problémák adódtak a Krímben a dróntámadások miatt.
A benzinellátás helyzete egészében ellenőrzés alatt áll Oroszországban, de egyes régiókban kézi vezérléssel oldják meg a problémákat – jelentette ki újságíróknak Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerdán Szocsiban újságíróknak a Valdaj nemzetközi vitaklub éves ülésének szünetében.
Az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben a helyi hatóságok a hétfőn bejelentett harmincról nagyjából húsz literre csökkentették a benzinkutaknál az egy személynek kiadható üzemanyag legnagyobb mennyiségét.
Az intézkedés a tömegközlekedés, a szociális létesítmények, a közművek és a mentőszolgálatok ellátását nem érinti.
A 89 orosz régió közül elsőként a Krím és Szevasztopol jelentett be hétfőn magánszemélyekre vonatkozó korlátozást a benzinkutakon, de a RIA Novosztyi hírügynökség szerint más területekről is jeleztek hiányt. Az intézkedést az olajfinomítókból való szállítások csökkenése miatt rendelték el.
A létesítményeket korábban ukrán dróntámadások érték.
Szergej Civiljov orosz energiaügyi miniszter szerint a Krím-félszigetre irányuló üzemanyag-ellátás zavarai várhatóan október végéig teljesen megszűnnek. „A helyzet teljes mértékben ellenőrzés alatt áll. Az energiaügyi minisztérium aktívan együttműködik az összes régióval, a szokásos rendben. Ma összességében biztosított a kereslet és a kínálat egyensúlya az országban. Egyes régiókban problémák tapasztalhatók az ellátással kapcsolatban, és az energiaügyi minisztérium a régiókkal együttműködve kézi vezérléssel oldja meg ezeket a kérdéseket, és biztosítja a megfelelő olajtermékek rendelkezésre állását és szállítását” – mondta Szocsiban Novak.
Hozzátette, hogy a kőolajtermékek piacán a kiegészítő kínálat biztosítása érdekében a kormány úgy döntött, hogy
megtiltja a dízelüzemanyag exportját a nem gyártók számára, és meghosszabbítja a benzin exportjának tilalmát minden piaci szereplő számára.
A Kommerszant című lap szerint a piaci szereplők a benzinhiányt Oroszországban a szokásos szállítási szint 20 százalékára becsülik. Meglátásuk szerint a helyzet megoldása további intézkedéseket igényelhet, az import ösztönzésétől az ökológiai követelmények enyhítéséig.
A Krímben a hatóságok arról állapodtak meg a kereskedőkkel, hogy a következő hónapban a dízelolaj literje nem lehet drágább 75 rubelnél, a 92-es benzin 70 rubelnél, a 95-ös 76 rubelnél, a 95-ös prémium pedig 80 rubelnél (1 rubel=mintegy 4 forint).
Az ukrán energetikai minisztérium szerint fokozni kell a nyomást Oroszországra.
Az ukrán energetikai minisztérium szerint fokozni kell a nyomást Oroszországra.
