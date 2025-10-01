Kiadták a figyelmeztetést az ukránok: bekövetkezhet egy nukleáris katasztrófa

A zaporizzsjai atomerőmű tíz napja üzemel külső áramforrás nélkül tartalék dízelgenerátorokkal, amelyeknek a működtetéséhez szükséges üzemanyagból is körülbelül ugyanennyi napra elegendő maradt – figyelmeztetett az ukrán energetikai minisztérium szerdán kiadott közleményében.

A tárca hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megerősítette az orosz megszállás alá került délkelet-ukrajnai atomerőmű helyzetének veszélyességét. „A NAÜ hivatalosan megerősítette a zaporizzsjai atomerőműnél kialakult helyzet veszélyességét, amely a megszállók tevékenysége miatt már tíz napja működik fő energiaforrás nélkül.

Az ügynökség jelentése szerint jelenleg a megszállt nukleáris létesítmény kizárólag tartalék dízelgenerátorokon üzemel,

az azok működéséhez szükséges üzemanyagkészlet pedig körülbelül tíz napra elegendő. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója hangsúlyozta, hogy ez a helyzet veszélyezteti a nukleáris biztonságot, mivel a tartalékrendszerek teljes leállása esetén reaktormagolvadás léphet fel” – fejtette ki a minisztérium.

Kiemelték, hogy az energetikai minisztérium Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbízásából a külügyminisztériummal együttműködve dolgozik, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a nemzetközi szervezeteknek a zaporizzsjai atomerőművet megszállva tartó oroszok ottani tevékenységéről, amelyek – a tárca közleménye szerint – közvetlen nukleáris és sugárbiztonsági fenyegetést jelentenek nemcsak Ukrajnára, hanem az egész régió számára.