Kiadták a figyelmeztetést az ukránok: bekövetkezhet egy nukleáris katasztrófa

Nukleáris katasztrófaveszély: leállt a zaporizzsjai atomerőmű
Az oroszok által megszállt atomerőmű ötödik napja nem kapcsolódik az áramhálózatra, Moszkva és Kijev egymásra mutogat.
Az ukrán energetikai minisztérium szerint fokozni kell a nyomást Oroszországra.
A zaporizzsjai atomerőmű tíz napja üzemel külső áramforrás nélkül tartalék dízelgenerátorokkal, amelyeknek a működtetéséhez szükséges üzemanyagból is körülbelül ugyanennyi napra elegendő maradt – figyelmeztetett az ukrán energetikai minisztérium szerdán kiadott közleményében.
A tárca hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megerősítette az orosz megszállás alá került délkelet-ukrajnai atomerőmű helyzetének veszélyességét. „A NAÜ hivatalosan megerősítette a zaporizzsjai atomerőműnél kialakult helyzet veszélyességét, amely a megszállók tevékenysége miatt már tíz napja működik fő energiaforrás nélkül.
Az ügynökség jelentése szerint jelenleg a megszállt nukleáris létesítmény kizárólag tartalék dízelgenerátorokon üzemel,
az azok működéséhez szükséges üzemanyagkészlet pedig körülbelül tíz napra elegendő. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója hangsúlyozta, hogy ez a helyzet veszélyezteti a nukleáris biztonságot, mivel a tartalékrendszerek teljes leállása esetén reaktormagolvadás léphet fel” – fejtette ki a minisztérium.
Kiemelték, hogy az energetikai minisztérium Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbízásából a külügyminisztériummal együttműködve dolgozik, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a nemzetközi szervezeteknek a zaporizzsjai atomerőművet megszállva tartó oroszok ottani tevékenységéről, amelyek – a tárca közleménye szerint – közvetlen nukleáris és sugárbiztonsági fenyegetést jelentenek nemcsak Ukrajnára, hanem az egész régió számára.
A szaktárca felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fokozza a nyomást Oroszországra a nukleáris katasztrófa megelőzése érdekében,
valamint azért, hogy a megszállt erőmű minél hamarabb visszakerüljön ukrán ellenőrzés alá.
