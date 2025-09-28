Nukleáris katasztrófaveszély: leállt a zaporizzsjai atomerőmű

Súlyos csapások Zaporizzsjában, a nukleáris létesítmény is érintett
Szünetelt az áramellátás az atomerőműben.
Az oroszok által megszállt atomerőmű ötödik napja nem kapcsolódik az áramhálózatra, Moszkva és Kijev egymásra mutogat.
Ukrajna Zaporizhzhia atomerőműve négy napja nem kapcsolódik az áramhálózatra – írja az ukrán és az orosz hatóságok közlése nyomán a France24.
Az eddigi leghosszabb áramszünet miatt a felek egymásra mutogatnak, kölcsönösen a másikat gyanúsítva a vezetékek megrongálásáért. Az erőmű reaktorait leállították, de továbbra is energiára van szükségük a létfontosságú hűtési és biztonsági rendszerek működtetéséhez, amelyek megakadályozzák egy olyan folyamat elindulását,
ami akár nukleáris katasztrófába is torkollhat.
A legnagyobb európai atomerőműben annak 2022-es orosz elfoglalása óta gyakoriak az áramkimaradások, mivel a létesítmény a frontvonal közelében fekszik. A jelenlegi az eddigi leghosszabb leállás, ami szakértők szerint növeli a meghibásodás kockázatát.
„Oroszország intézkedéseinek eredményeként a zaporizzsjai atomerőmű már negyedik napja áram nélkül van” – jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.
Az oroszok válasza szerint az erőmű kedd óta tartalék áramellátást kap annak következtében, hogy aznap Ukrajna megtámadta az áramhálózatot.
„2025. szeptember 23-tól a zaporizzsjai atomerőmű áramellátását tartalék dízelgenerátorok biztosítják” – közölték a Telegramon, biztosítván, hogy „elegendő” dízelkészlet áll rendelkezésre a „hosszabb ideig” történő működéshez – ennek pontos időtartamról nem esett szó.
A vészhelyzeti dízelgenerátorok az utolsó védelmi vonalat jelentik, amelyeket csak szélsőséges körülmények között szabad használni”
– figyelmeztetett közben a Greenpeace Ukrajna civil szervezet. A csoport úgy véli, Moszkva a mostani válságot használhatja ki arra, hogy „megpróbáljon újra csatlakozni az Oroszország által ideiglenesen megszállt ukrán hálózathoz”, és később újraindítsa az egyik reaktort.
Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynökségének vezetője, Rafael Mariano Grossi a héten Moszkvában járt, hogy Vlagyimir Putyin elnökkel és a Rosatommal tárgyaljon a zaporizzsjai atomerőmű biztonságáról.
A háború kezdete óta Zaporizzsja az áramkimaradások és személyzethiány mellett korábban több más biztonsági fenyegetéssel is szembesült, többek között közelebbi tüzérségi támadásokat szenvedett el.
