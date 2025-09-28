Nukleáris katasztrófaveszély: leállt a zaporizzsjai atomerőmű

Ukrajna Zaporizhzhia atomerőműve négy napja nem kapcsolódik az áramhálózatra – írja az ukrán és az orosz hatóságok közlése nyomán a France24.

Az eddigi leghosszabb áramszünet miatt a felek egymásra mutogatnak, kölcsönösen a másikat gyanúsítva a vezetékek megrongálásáért. Az erőmű reaktorait leállították, de továbbra is energiára van szükségük a létfontosságú hűtési és biztonsági rendszerek működtetéséhez, amelyek megakadályozzák egy olyan folyamat elindulását,

ami akár nukleáris katasztrófába is torkollhat.

A legnagyobb európai atomerőműben annak 2022-es orosz elfoglalása óta gyakoriak az áramkimaradások, mivel a létesítmény a frontvonal közelében fekszik. A jelenlegi az eddigi leghosszabb leállás, ami szakértők szerint növeli a meghibásodás kockázatát.