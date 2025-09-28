Ft
09. 28.
vasárnap
Nukleáris katasztrófaveszély: leállt a zaporizzsjai atomerőmű

2025. szeptember 28. 13:57

Az oroszok által megszállt atomerőmű ötödik napja nem kapcsolódik az áramhálózatra, Moszkva és Kijev egymásra mutogat.

2025. szeptember 28. 13:57
null

Ukrajna Zaporizhzhia atomerőműve négy napja nem kapcsolódik az áramhálózatra – írja az ukrán és az orosz hatóságok közlése nyomán a France24

Az eddigi leghosszabb áramszünet miatt a felek egymásra mutogatnak, kölcsönösen a másikat gyanúsítva a vezetékek megrongálásáért. Az erőmű reaktorait leállították, de továbbra is energiára van szükségük a létfontosságú hűtési és biztonsági rendszerek működtetéséhez, amelyek megakadályozzák egy olyan folyamat elindulását, 

ami akár nukleáris katasztrófába is torkollhat.

A legnagyobb európai atomerőműben annak 2022-es orosz elfoglalása óta gyakoriak az áramkimaradások, mivel a létesítmény a frontvonal közelében fekszik. A jelenlegi az eddigi leghosszabb leállás, ami szakértők szerint növeli a meghibásodás kockázatát.

Oroszország intézkedéseinek eredményeként a zaporizzsjai atomerőmű már negyedik napja áram nélkül van” – jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en. 

Az oroszok válasza szerint az erőmű kedd óta tartalék áramellátást kap annak következtében, hogy aznap Ukrajna megtámadta az áramhálózatot.

2025. szeptember 23-tól a zaporizzsjai atomerőmű áramellátását tartalék dízelgenerátorok biztosítják” – közölték a Telegramon, biztosítván, hogy „elegendő” dízelkészlet áll rendelkezésre a „hosszabb ideig” történő működéshez – ennek pontos időtartamról nem esett szó.  

A vészhelyzeti dízelgenerátorok az utolsó védelmi vonalat jelentik, amelyeket csak szélsőséges körülmények között szabad használni” 

– figyelmeztetett közben a Greenpeace Ukrajna civil szervezet. A csoport úgy véli, Moszkva a mostani válságot használhatja ki arra, hogy „megpróbáljon újra csatlakozni az Oroszország által ideiglenesen megszállt ukrán hálózathoz”, és később újraindítsa az egyik reaktort.

Az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynökségének vezetője, Rafael Mariano Grossi a héten Moszkvában járt, hogy Vlagyimir Putyin elnökkel és a Rosatommal tárgyaljon a zaporizzsjai atomerőmű biztonságáról.  

A háború kezdete óta Zaporizzsja az áramkimaradások és személyzethiány mellett korábban több más biztonsági fenyegetéssel is szembesült, többek között közelebbi tüzérségi támadásokat szenvedett el.

Nyitókép: MTI/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Pandaka pygmaea
2025. szeptember 28. 15:10
Az eu-érett fuckránoknak már semmi se számit.
alenka
2025. szeptember 28. 14:51
Geci náci ukiiiikiiikriiiijniii faj pusztuljatok!....Putin, előre!
hexahelicene
2025. szeptember 28. 14:49
A kurszki atomerőművet is támadták a terrorista ukránok, amikor betörtek Oroszországba. A Rjazany megyei légibázison olyan raktárakat támadtak az ukránok drónokkal, amikben - a TU-95MS stratégiai bombázók számára - nukleáris fegyvereket tároltak. Kirilo Budanov ukrán titkosszolgálati főterrorista arról beszélt, hogy ha az ukrán front összeomlik, fölrobbantják az atomerőműveket, hogy lassítsák az orosz hadsereg előrenyomulását.
survivor
2025. szeptember 28. 14:49
Ha a. Szarkofágra rászáll 1-2 drón. rögtön lesz áram Zsaporizsjában...
