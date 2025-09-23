Súlyos csapások Zaporizzsjában, a nukleáris létesítmény is érintett

„A megszállás óta az atomerőműben már többször is volt áramkimaradás az orosz tüzérségi támadások és az energetikai infrastruktúra károsodása miatt. A mai incidens ismét bizonyítja, hogy az orosz megszállás jelenti a fő fenyegetést a zaporizzsjai nukleáris létesítmény biztonságos működésére” – szögezte le a minisztérium.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország három Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétával és 115 drónnal támadta az éjjel Ukrajnát, 103 drónt sikerült semlegesíteni, azonban hat helyszínen becsapódásokat rögzítettek.

A vezérkar reggeli harctéri jelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap alatt 179 fegyveres összecsapás volt a fronton. Az orosz erők növelték a támadások számát a Donyeck megyei Pokrovszk és Novopavlivka irányában.