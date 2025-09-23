Súlyos csapások Zaporizzsjában, a nukleáris létesítmény is érintett

Orosz légicsapások sújtották Ukrajnát: halálos áldozatok Zaporizzsjában (VIDEÓ)
A támadás következtében ketten életüket vesztették, és több ember is megsérült az orosz irányított légibombák miatt.
Szünetelt az áramellátás az atomerőműben.
Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel az orosz erők hat irányított légibombával támadták meg a megyeszékhelyt, Zaporizzsja városát. A csapások civil infrastruktúrát és lakóházakat értek. Egy férfi életét vesztette, holttestét a mentők emelték ki a romok alól – írta a kormányzó a Telegramon.
Az ukrán energetikai minisztérium közölte, hogy kedd délután
megszakadt a zaporizzsjai atomerőmű áramellátása azon az egyetlen villamosenergia-vezetéken keresztül, amelyen az orosz ellenőrzésű nukleáris létesítmény az ukrán energiarendszertől kapja az áramot.
A tárca hozzátette, hogy az erőműben dízelgenerátorokra álltak át, ami „súlyos megsértése a létesítmény normál üzemeltetési feltételeinek”.
„A megszállás óta az atomerőműben már többször is volt áramkimaradás az orosz tüzérségi támadások és az energetikai infrastruktúra károsodása miatt. A mai incidens ismét bizonyítja, hogy az orosz megszállás jelenti a fő fenyegetést a zaporizzsjai nukleáris létesítmény biztonságos működésére” – szögezte le a minisztérium.
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország három Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétával és 115 drónnal támadta az éjjel Ukrajnát, 103 drónt sikerült semlegesíteni, azonban hat helyszínen becsapódásokat rögzítettek.
A vezérkar reggeli harctéri jelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap alatt 179 fegyveres összecsapás volt a fronton. Az orosz erők növelték a támadások számát a Donyeck megyei Pokrovszk és Novopavlivka irányában.
Az ukrán főváros vezetése közölte, hogy ezt mostantól minden nap megismétlik.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Ed Jones/AFP
