Most érkezett: váratlanul megállt az élet Kijevben

Egyperces néma csendre leállt a gyalogos és a járműforgalom első alkalommal szerdán Kijev főutcáján, a Hrescsatikon, hogy így adózzanak az emberek az ukrajnai háború áldozatai emlékének. Az ukrán főváros vezetése közölte, hogy ezt mostantól minden nap megismétlik.

„A polgármesteri hivatal közlekedési főosztálya elkészítette a megfelelő rendelettervezetet, teljesítve Vitalij Klicsko kijevi polgármester szeptember 11-i utasítását, és támogatva a kijevi városi tanács képviselőinek kezdeményezését.

Minden nap helyi idő szerint délelőtt 9 órakor leállítják a forgalmat az Európai tértől a Tarasz Sevcsenko sugárútig”

– közölte a kijevi városi közigazgatási hivatal a Telegramon.

Hozzáfűzték, hogy a jelzőlámpák ebben az időben mindenhol piros üzemmódban lesznek. A forgalomkorlátozás azonban nem lesz érvényben légiriadó idején. Az Emlékezz elnevezésű civil szervezet videófelvételeket is közzétett a Facebookon, amelyeken az látható, hogy önkéntesek kartonlapokat tartanak fel a zebrákon állva „Állj meg, szállj ki az autódból és emlékezz!” felirattal. Minden autó és gyalogos megáll a főutcán, az emberek kiszállnak járműveikből.