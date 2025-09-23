Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj ukrán hadsereg Háború Ukrajnában néma csend Vitalij Klicsko rakéta Ukrajna Kijev Oroszország drón

Most érkezett: váratlanul megállt az élet Kijevben

2025. szeptember 23. 16:41

Az ukrán főváros vezetése közölte, hogy ezt mostantól minden nap megismétlik.

2025. szeptember 23. 16:41
null

Egyperces néma csendre leállt a gyalogos és a járműforgalom első alkalommal szerdán Kijev főutcáján, a Hrescsatikon, hogy így adózzanak az emberek az ukrajnai háború áldozatai emlékének. Az ukrán főváros vezetése közölte, hogy ezt mostantól minden nap megismétlik.

„A polgármesteri hivatal közlekedési főosztálya elkészítette a megfelelő rendelettervezetet, teljesítve Vitalij Klicsko kijevi polgármester szeptember 11-i utasítását, és támogatva a kijevi városi tanács képviselőinek kezdeményezését.

Minden nap helyi idő szerint délelőtt 9 órakor leállítják a forgalmat az Európai tértől a Tarasz Sevcsenko sugárútig”

– közölte a kijevi városi közigazgatási hivatal a Telegramon.

Hozzáfűzték, hogy a jelzőlámpák ebben az időben mindenhol piros üzemmódban lesznek. A forgalomkorlátozás azonban nem lesz érvényben légiriadó idején. Az Emlékezz elnevezésű civil szervezet videófelvételeket is közzétett a Facebookon, amelyeken az látható, hogy önkéntesek kartonlapokat tartanak fel a zebrákon állva „Állj meg, szállj ki az autódból és emlékezz!” felirattal. Minden autó és gyalogos megáll a főutcán, az emberek kiszállnak járműveikből.

Az ukrán erők éjszakai akciói

A kijevi vezérkar közölte, hogy az ukrán erők az éjjel csapást mértek két oroszországi olajelosztó létesítményre a brjanszki és a szamarai régióban.

A közlemény szerint az előbbi a Najtopovicsi település térségében lévő szivattyú-kompresszor állomás, amely stratégiai jelentőségű az orosz hadsereg üzemanyag-ellátása szempontjából, utóbbi pedig egy olyan állomás, ahol az exportra szánt olajat keverik.

A vezérkar reggeli harctéri jelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap alatt 179 fegyveres összecsapás volt a fronton. Az orosz erők növelték a támadások számát a Donyeck megyei Pokrovszk és Novopavlivka irányában. A hadsereg keddi adatai szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége megközelítette az egymillió 104 ezret. Az ukrán erők vasárnap megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett hegy orosz helikoptert, öt harckocsit, 53 tüzérségi rendszert és 485 drónt.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország három Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétával és 115 drónnal támadta az éjjel Ukrajnát, 103 drónt sikerült semlegesíteni, azonban hat helyszínen becsapódásokat rögzítettek.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel az orosz erők hat irányított légibombával támadták meg a megyeszékhelyt, Zaporizzsja városát. A csapások civil infrastruktúrát és lakóházakat értek. Egy férfi életét vesztette, holttestét a mentők emelték ki a romok alól – írta a kormányzó a Telegramon.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Genya SAVILOV / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 23. 18:28
Kinek mit intézett a kormánya..
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 23. 18:27
Bemegy a bárba Oroszország egymillió 104 ezres ukrajnai embervesztesége, egy orosz helikopter, öt harckocsi, 53 tüzérségi rendszer és 485 drón. A csapos felnéz és azt kérdezi: - Mi ez, valami vicc?
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. szeptember 23. 17:41
„Állj meg, szállj ki az autódból és emlékezz!” Aki nem száll ki, azt a feldühödött tömeg decembertől február végéig csupasz seggel a villanyoszlopokhoz kötözi éjszakára. Csak úgy huncutságból ...
Válasz erre
3
0
alenka
2025. szeptember 23. 17:41
Náci geci, ukiiiikiiikriiiijniii faj!....ha így folytatjátok, hamarosan leáll nálatok az élet: örökre. Adjátok fel!....Bandera rég halott, a stöpszli kobold még csak drogozik....ti meg pusztultok!...Putin , előre!!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!