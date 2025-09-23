Ft
09. 23.
kedd
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Robert Fico békemisszió Magyarország Kijev Oroszország Orbán Viktor Szlovákia

Elszakadt a cérna az ukrán újságírónál: durván nekiment Magyarországnak

2025. szeptember 23. 16:11

Nagyon tud vádaskodni az Unian szerzője.

2025. szeptember 23. 16:11
null

Az Unian véleménycikke szerint Oroszország politikai destabilizációval és ügynökei révén második frontot készít elő Moldovában, hogy korlátozza Ukrajna ellenálló képességét.

A szerző kiemeli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya – Robert Fico szlovák miniszterelnökkel együtt – „nem baráti” államként akadályozza az oroszellenes szankciókat és Ukrajna európai integrációját, hiába hivatkoznak nemzeti érdekekre. Magyarország a cikk értelmezése szerint része annak a Kreml által kialakított „gyűrűnek”, amely nehezíti Ukrajna helyzetét.

A szerző „meglepő” módon azt nem említi, amikor a magyar miniszterelnök a 2024-es békemisszió során először Kijevbe látogatott, majd csak azt követően utazott el Moszkvába, ahogy például arról sem számolt be a szerző, hogy Magyarország sokat segített az ukrán menekülteknek.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Gintonic68
2025. szeptember 23. 18:30
Magyarország érdekei ellenében nem tudjuk támogatni ukrajnát, erre nincs nekünk pénzünk. Más megoldást kell találniuk, nekik és partnereiknek.
Cirbi
2025. szeptember 23. 18:17
Miért Zselés képet raktatok ehhez a cikkhez?
europész
2025. szeptember 23. 17:47
Sohasem voltunk baratok es nem is leszunk. Ennek nem mi vagyunk az oka.De ha van valami jo dolguk elado olcson szivesen megvesszuk ha megbizhatoan szallitanak.Az oroszokkal is pont igy vagyunk.Tiszteljuk oket ha ok is tisztelnek bennunket.Ha az ukranok tisztelnek bennunket mi is tiszteljuk oket de baratkozni soha nem fogunk veluk.A masodik es a harmadik ukran hadsereg megtanitott bennunket utalni oket. Felolem meg is rohadhatnak.Ugyanugy mint az oroszok.
alenka
2025. szeptember 23. 17:47
Jaj, cunci náci geci: van már fehér zsebkendőd????.... Putin, előre!
