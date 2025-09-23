Bármikor kitörhet a harmadik világháború: mindenkit sokkolt Szijjártó az ENSZ közgyűlésén
Ismertette a szomorú tényeket a magyar külügyminiszter New Yorkban.
Nagyon tud vádaskodni az Unian szerzője.
Az Unian véleménycikke szerint Oroszország politikai destabilizációval és ügynökei révén második frontot készít elő Moldovában, hogy korlátozza Ukrajna ellenálló képességét.
A szerző kiemeli, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya – Robert Fico szlovák miniszterelnökkel együtt – „nem baráti” államként akadályozza az oroszellenes szankciókat és Ukrajna európai integrációját, hiába hivatkoznak nemzeti érdekekre. Magyarország a cikk értelmezése szerint része annak a Kreml által kialakított „gyűrűnek”, amely nehezíti Ukrajna helyzetét.
A szerző „meglepő” módon azt nem említi, amikor a magyar miniszterelnök a 2024-es békemisszió során először Kijevbe látogatott, majd csak azt követően utazott el Moszkvába, ahogy például arról sem számolt be a szerző, hogy Magyarország sokat segített az ukrán menekülteknek.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
