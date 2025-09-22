Bármikor kitörhet a harmadik világháború: mindenkit sokkolt Szijjártó az ENSZ közgyűlésén

Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, s minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a részt vevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményei.

Hangsúlyozta, hogy az ENSZ alapítói atyái a második világháború lezárulta után, nyolcvan évvel ezelőtt valószínűleg nem gondolták volna azt, hogy 2025-ben is teljesen reális harmadik világháborús kockázattal kell majd szembenézni, mivel a világ számos pontján jelenleg is rendkívül komoly fegyveres konfliktusok zajlanak.

„Az igaz, hogy az elmúlt mondjuk néhány hónapban, és ez Donald Trump hivatali idejével egybeesik, a világ több pontján is sikerült a fegyveres konfliktusokat a megoldás irányába vinni. Azonban sajnos a számunkra legfontosabb fegyveres konfliktusban,