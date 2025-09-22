Ft
háború Háború Ukrajnában ENSZ Ukrajna harmadik világháború Donald Trump Szijjártó Péter világháború

Bármikor kitörhet a harmadik világháború: mindenkit sokkolt Szijjártó az ENSZ közgyűlésén

2025. szeptember 22. 16:30

Ismertette a szomorú tényeket a magyar külügyminiszter New Yorkban.

2025. szeptember 22. 16:30
null

Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, s minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a részt vevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményei.

Hangsúlyozta, hogy az ENSZ alapítói atyái a második világháború lezárulta után, nyolcvan évvel ezelőtt valószínűleg nem gondolták volna azt, hogy 2025-ben is teljesen reális harmadik világháborús kockázattal kell majd szembenézni, mivel a világ számos pontján jelenleg is rendkívül komoly fegyveres konfliktusok zajlanak.

„Az igaz, hogy az elmúlt mondjuk néhány hónapban, és ez Donald Trump hivatali idejével egybeesik, a világ több pontján is sikerült a fegyveres konfliktusokat a megoldás irányába vinni. Azonban sajnos a számunkra legfontosabb fegyveres konfliktusban,

az ukrajnai háború tekintetében nincsen előrelépés a béke irányába, dacára a meglévő jó szándéknak, dacára Donald Trump erőfeszítéseinek”

– mondta. „Sajnos ma Európában a háborúpárti hangok továbbra is sokkal erősebbek a békepárti hangoknál. És ez sajnos az ENSZ-közgyűlésre való felkészülés időszakában is világossá vált, hiszen ahelyett, hogy mi, európaiak itt New Yorkban a béke hangját képviselnénk, már az ezt megelőző néhány külügyminiszteri tanácsülésen folyamatosan ment a trenírozás arra, hogy nekünk itt, New Yorkban a legfontosabb feladatunk az, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatos európai narratívát terjesszük, hogy

gyakorlatilag egy ilyen háborúpárti álláspont képviseletére próbálja rábírni Brüsszel az európai uniós tagországokat is”

fűzte hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

auditorium
2025. szeptember 22. 16:44
Brüsszelnek és a ny-európaiaknak nem kellett az oroszokkal győzködni negyven valahány évig, tehát széles mellénnyel harci riadót fújnak a jópolgári családok quótanői és az őket követő, államfők vagy főtitkárok, akik nem teljesitettek katonai szolgálatot . Annyit értenek a hadügyhöz mint egy elsőbálozó leányka. A magyar külügyminiszter VILÁGOS beszéde meglepte a szépen hangzó, finomkodó, de semmit mondó retorikához szokott ENSZ képviselőket.
canadian-deplorable
2025. szeptember 22. 16:39
„Sajnos ma Európában a háborúpárti hangok továbbra is sokkal erősebbek a békepárti hangoknál." Ha Trump kijelentené, hogy orosz támadás esetén Amerika nem védi meg Európát, Európa azonnal a világ legbékeszeretőbb kontinense lenne. Az európai országok nagyon szeretik az amerikai fasszal verni a csalánt. Amerika előbb-utóbb megunja és elküldi őket a francba.
Csigorin
2025. szeptember 22. 16:39
A gonosz venasszony vilaghaborut akar, ugy rakattant a kobold dakojara, hogy nem erdekli semmi mas.
herden100
2025. szeptember 22. 16:36
🕊️ origo.hu/nagyvilag/2025/09/putyin-ajanlat-egyesult-allamok
