Elszólta magát a volt ukrán külügyminiszter: „Egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában” (VIDEÓ)

Mindenkit meglepett Magyarország szövetségese Brüsszelben és Washingtonban: ezt még Zelenszkij is megértette
Egyértelmű az üzenet.
Őszintén beszélt Ukrajna uniós csatlakozásának következményeiről.
Ukrajna uniós csatlakozása megölné, tönkretenné az összes gazdát Európában – mutatott rá legújabb videójában Menczer Tamás.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója bemutatta, mit mondott nemrég a volt ukrán külügyminiszter. „Jelenleg az egész ukrán agrárium kategorikusan összeegyeztethetetlen az európai mezőgazdasággal,
vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában”
– fogalmazott Dmitro Kuleba.
Menczer Tamás hozzátette: „a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, a Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. De mi nem!”
