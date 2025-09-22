Ft
gazdaság Menczer Tamás Európa Ukrajna gazda agrárium mezőgazdaság Dmitro Kuleba Európai Unió

Elszólta magát a volt ukrán külügyminiszter: „Egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában” (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 12:23

Őszintén beszélt Ukrajna uniós csatlakozásának következményeiről.

2025. szeptember 22. 12:23
null

Ukrajna uniós csatlakozása megölné, tönkretenné az összes gazdát Európában – mutatott rá legújabb videójában Menczer Tamás.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója bemutatta, mit mondott nemrég a volt ukrán külügyminiszter. „Jelenleg az egész ukrán agrárium kategorikusan összeegyeztethetetlen az európai mezőgazdasággal,

vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában

– fogalmazott Dmitro Kuleba.

Menczer Tamás hozzátette: „a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, a Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. De mi nem!”

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Selcuk Acar / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

 

