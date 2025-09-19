Mindenkit meglepett Magyarország szövetségese Brüsszelben és Washingtonban: ezt még Zelenszkij is megértette

Olajat öntött a tűzre Zelenszkij: azonnal reagálnia kellett a magyar külügyminiszternek
Szijjártó Péter határozottan tagadta, hogy Donald Trump bármit is követelt volna Magyarországtól.
Egyértelmű az üzenet.
Magyarország, valamint Szlovákia a háború kezdete óta több mint 5 milliárd eurót fizetett Moszkvának az olajért. Mindkét ország határozott támogatója annak a Donald Trumpnak, aki most az orosz olajimport teljes leállítását követeli – állapította meg a The Washington Post.
Ezt az állítást egyébként Szijjártó Péter cáfolta. A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetlen Magyarország és Szlovákia ilyen irányú tevékenységével.
A magyar külügyminiszter viszont tagadta, hogy Trump felszólította volna hazánkat az orosz olajvásárlás leállítására.
Tény azonban, hogy az Európai Unió késlelteti az újabb szankciókat. A Washington Post pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fehér Ház az augusztusi alaszkai csúcs óta semmilyen intézkedést nem hozott az oroszok ellen. Ezzel szemben Oroszország fokozta a bombázásokat.
A Bloomberg pedig arról írt, hogy Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter bejelentette, országa nem hajlandó egyhamar felmondani az olajszerződést Oroszországgal.
Saková egyértelművé tette, hogy előbb meg kell oldani a pótlást.
Hozzátette, ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát. Az azonban óriási kockázat volna, ha a hazája teljesen elzárná az olajcsapot Oroszország felől, mert minden más szállítási útvonal nyugatról jön. A magyar kormány következetesen ezt az álláspontot képviseli, vagyis a magyar energiaellátást nem lehet ideológiai elvek mentén veszélyeztetni.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter határozottan tagadta, hogy Donald Trump bármit is követelt volna Magyarországtól.
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nem finomkodott az orosz külügyminiszter.
Az amerikai elnök közös sajtóértekezletet tartott Keir Starmer brit miniszterelnökkel.
Anne Applebaum szerint kegyetlenül bánik a meghódított területek lakosságával Putyin.