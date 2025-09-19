Ft
Mindenkit meglepett Magyarország szövetségese Brüsszelben és Washingtonban: ezt még Zelenszkij is megértette

2025. szeptember 19. 10:37

Egyértelmű az üzenet.

2025. szeptember 19. 10:37
Magyarország, valamint Szlovákia a háború kezdete óta több mint 5 milliárd eurót fizetett Moszkvának az olajért. Mindkét ország határozott támogatója annak a Donald Trumpnak, aki most az orosz olajimport teljes leállítását követeli – állapította meg a The Washington Post.

Ezt az állítást egyébként Szijjártó Péter cáfolta. A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetlen Magyarország és Szlovákia ilyen irányú tevékenységével.

A magyar külügyminiszter viszont tagadta, hogy Trump felszólította volna hazánkat az orosz olajvásárlás leállítására.

Tény azonban, hogy az Európai Unió késlelteti az újabb szankciókat. A Washington Post pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fehér Ház az augusztusi alaszkai csúcs óta semmilyen intézkedést nem hozott az oroszok ellen. Ezzel szemben Oroszország fokozta a bombázásokat.

A szlovák reakció

A Bloomberg pedig arról írt, hogy Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter bejelentette, országa nem hajlandó egyhamar felmondani az olajszerződést Oroszországgal.

Saková egyértelművé tette, hogy előbb meg kell oldani a pótlást.

Hozzátette, ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát. Az azonban óriási kockázat volna, ha a hazája teljesen elzárná az olajcsapot Oroszország felől, mert minden más szállítási útvonal nyugatról jön. A magyar kormány következetesen ezt az álláspontot képviseli, vagyis a magyar energiaellátást nem lehet ideológiai elvek mentén veszélyeztetni.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Kanmacska
2025. szeptember 19. 11:10
Semmi közünk az ukránok háborújához!
Ízisz
2025. szeptember 19. 10:59 Szerkesztve
Z. Mondjuk Trump nem ideológiai alapon akarja, hogy Európa ne vegyen orosz olajat, hanem gazdasági érdekei miatt!!! De ez nemzeti hatáskör, nem szólhat ő sem bele!!! Vagy elkezd majd szankciózni minket büntiből!!! Egyébként meg azt amit a szlovákok és mi veszünk olajat az oroszoktól, nem egy akkora mennyiség, hogy ezzel az oroszoknak óriási bevétele lenne!!! A környező országokban simán el tudná adni!!! Így Trumpnak sem lenne a kettőnk fogyasztása egy nagy bevétel!!!💯❗
csapláros
2025. szeptember 19. 10:57 Szerkesztve
A fene tudja, hogy kit lepett meg, vagy nem Szlovákia álláspontja, bár Fico kormányra kerüléséig Szlovákia is az Unió LIBERÁLNÁCI felébe tartozott, a Bidé kormányzat pozsonyi amcsi nagykövetségétől heti-két heti utasításokat átvevő Csáputová államelnöknő részéről. Az viszont tény, hogy a Szlovnaft, az egyedüli szlovákiai olajfinomító magyar, MOL tulajdonlása éppenséggel Szlovákia Magyarországhoz való kötődésével és az ebbéli közös érdekekkel jár. (Csekély káröröm a Nyugattal szemben Trianonért). A meccsnek csak a békével lesz vége, addig is a vállvetve való közös érdekképviselet nem kerülhet le a napirendről.
survivor
2025. szeptember 19. 10:44
Nuke igyot...☢️
