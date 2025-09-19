Mindenkit meglepett Magyarország szövetségese Brüsszelben és Washingtonban: ezt még Zelenszkij is megértette

Magyarország, valamint Szlovákia a háború kezdete óta több mint 5 milliárd eurót fizetett Moszkvának az olajért. Mindkét ország határozott támogatója annak a Donald Trumpnak, aki most az orosz olajimport teljes leállítását követeli – állapította meg a The Washington Post.

Ezt az állítást egyébként Szijjártó Péter cáfolta. A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetlen Magyarország és Szlovákia ilyen irányú tevékenységével.

A magyar külügyminiszter viszont tagadta, hogy Trump felszólította volna hazánkat az orosz olajvásárlás leállítására.

Tény azonban, hogy az Európai Unió késlelteti az újabb szankciókat. A Washington Post pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a Fehér Ház az augusztusi alaszkai csúcs óta semmilyen intézkedést nem hozott az oroszok ellen. Ezzel szemben Oroszország fokozta a bombázásokat.

A szlovák reakció