Olajat öntött a tűzre Zelenszkij: azonnal reagálnia kellett a magyar külügyminiszternek

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint a háború Ukrajnában 60-90 napon belül véget érhetne, ha Európa jelentős szankciókat vezetne be az orosz olajat vásárlók ellen – írja az ukrán NV.

Kiemelte, hogy jelenleg néhány európai ország – köztük Magyarország és Szlovákia – továbbra is vásárol orosz olajat, ezzel finanszírozva a konfliktust.

Hamar cáfolták Zelenszkij kijelentését

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetlen Magyarország és Szlovákia ilyen irányú tevékenységével.