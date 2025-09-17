Olajat öntött a tűzre Zelenszkij: azonnal reagálnia kellett a magyar külügyminiszternek

Magyarország döntése ellen áskálódott Zelenszkij: hamar dugába dőlt a terve
Az ukrán elnök egyenesen Donald Trumptól kért segítséget.
Szijjártó Péter határozottan tagadta, hogy Donald Trump bármit is követelt volna Magyarországtól.
Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint a háború Ukrajnában 60-90 napon belül véget érhetne, ha Európa jelentős szankciókat vezetne be az orosz olajat vásárlók ellen – írja az ukrán NV.
Kiemelte, hogy jelenleg néhány európai ország – köztük Magyarország és Szlovákia – továbbra is vásárol orosz olajat, ezzel finanszírozva a konfliktust.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetlen Magyarország és Szlovákia ilyen irányú tevékenységével.
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter viszont tagadta, hogy Trump felszólította volna őket az orosz olajvásárlás leállítására
– írta az ukrán lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP
