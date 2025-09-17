Ft
szerda
háború olaj Háború Ukrajnában kőolaj Magyarország vásárlás Ukrajna Volodimir Zelenszkij Szlovákia Egyesült Államok

Olajat öntött a tűzre Zelenszkij: azonnal reagálnia kellett a magyar külügyminiszternek

2025. szeptember 17. 09:50

Szijjártó Péter határozottan tagadta, hogy Donald Trump bármit is követelt volna Magyarországtól.

2025. szeptember 17. 09:50
null

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint a háború Ukrajnában 60-90 napon belül véget érhetne, ha Európa jelentős szankciókat vezetne be az orosz olajat vásárlók ellen – írja az ukrán NV.

Kiemelte, hogy jelenleg néhány európai ország – köztük Magyarország és Szlovákia – továbbra is vásárol orosz olajat, ezzel finanszírozva a konfliktust.

Hamar cáfolták Zelenszkij kijelentését

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elégedetlen Magyarország és Szlovákia ilyen irányú tevékenységével.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter viszont tagadta, hogy Trump felszólította volna őket az orosz olajvásárlás leállítására

– írta az ukrán lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
[email protected]
2025. szeptember 17. 10:27
ÉHES DISZNÓK MAKKAL ÁLMODNAK. ZSELÉ EGY ÉHES VAD(!!!) DISZNÓ...RÖF-RÖF-RÖF.
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. szeptember 17. 10:17
"Kiemelte, hogy jelenleg néhány európai ország – köztük Magyarország és Szlovákia – továbbra is vásárol orosz olajat, ezzel finanszírozva a konfliktust." Bezzeg a nyugat nem finanszírozza a konfliktust. Egy pennivel sem. Meg fegyvereket sem küldött. Egy sisakot sem. Okádok.
Válasz erre
5
0
fater0921
2025. szeptember 17. 10:16
Ez a patkány szar, akkor is hazudik, ha kérdez!!!!!!!!A mikron dettó!!!!!!!!!!
Válasz erre
2
0
Mich99
2025. szeptember 17. 10:13
Zselé egy bukott állam bukott bohóca.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!