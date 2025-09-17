Magyarország döntése ellen áskálódott Zelenszkij: hamar dugába dőlt a terve

Minden remény szertefoszlott Ukrajnában: már csak egy javaslatba tudnak kapaszkodni
Az ukrán elnök egyenesen Donald Trumptól kért segítséget.
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa bejelentette, hogy hamarosan lezárul Ukrajna és Moldova jogszabályainak uniós szintű átvilágítása – írja az ukrán NV.
A csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez azonban minden EU-tagállam egyhangú támogatása szükséges,
Magyarország pedig jelenleg blokkolja a folyamatot Ukrajna esetében.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még augusztusban Donald Trump amerikai elnöktől kért segítséget Orbán Viktor magyar miniszterelnök meggyőzéséhez. Az Európai Parlament sürgeti a tárgyalások mielőbbi megnyitását,
míg Litvánia alternatív megoldásokat keres a magyar vétó áthidalására
