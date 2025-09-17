Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marta Kos terv Magyarország Ukrajna Moldova Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Magyarország döntése ellen áskálódott Zelenszkij: hamar dugába dőlt a terve

2025. szeptember 17. 09:17

Az ukrán elnök egyenesen Donald Trumptól kért segítséget.

2025. szeptember 17. 09:17
null

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa bejelentette, hogy hamarosan lezárul Ukrajna és Moldova jogszabályainak uniós szintű átvilágítása – írja az ukrán NV.

A csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez azonban minden EU-tagállam egyhangú támogatása szükséges,

Magyarország pedig jelenleg blokkolja a folyamatot Ukrajna esetében.

Zelenszkij terve

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még augusztusban Donald Trump amerikai elnöktől kért segítséget Orbán Viktor magyar miniszterelnök meggyőzéséhez. Az Európai Parlament sürgeti a tárgyalások mielőbbi megnyitását,

míg Litvánia alternatív megoldásokat keres a magyar vétó áthidalására

emlékeztetett a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fater0921
2025. szeptember 17. 10:20
Ez a sok agybeteg barom nem érti, mi az az egyhangú szavazás!!!!Mint az óvodások, szájbarágni.......nem szájonbaszni őket péklapáttal!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
angie1
2025. szeptember 17. 10:01
Zelenszkij még augusztusban kért segítséget Trumptól, hogy győzze meg Magyarországot, de válasz azóta sem érkezett... Beszédes...!
Válasz erre
2
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 17. 09:26
Mi ez az idióta cikk már megint?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!