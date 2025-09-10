Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vétó Ukrajna Magyarország Litvánia Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Parlament Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Minden remény szertefoszlott Ukrajnában: már csak egy javaslatba tudnak kapaszkodni

2025. szeptember 10. 11:30

Pedig Zelenszkij még Trumpnál is bepróbálkozott korábban.

2025. szeptember 10. 11:30
null

Az Európai Parlament felszólította az EU-tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyissák meg a tárgyalási klasztereket Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangsúlyozva a demokratikus reformok folytatásának fontosságát – írja az ukrán NV.

A dokumentum kiemeli: Kijevnek tovább kell erősítenie jogállamisági és korrupcióellenes intézkedéseit.

Magyarország szerepe kulcsfontosságú, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök vétója miatt csökkennek az esélyek a tárgyalások elindítására, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnök révén is próbált befolyásolni.

Lényeges még Litvánia javaslata a magyar vétó megkerülésére

emelte ki a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. szeptember 10. 11:51
A litvánok is segget cseréltek a nyaláshoz. Váltottak az oroszról az ukránra. Csöbörböl vödörbe😀
Válasz erre
0
0
Upuaut
2025. szeptember 10. 11:44
Egyébként, felesleges a csatlakozási tárgyalások megkezdésének blokkolása. Magyarország számtalanszor vétózhat majd, és akkor fog kibújni a szög a zsákból, hogy mely országoknak van problémája a csatlakozással, mert lesz.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. szeptember 10. 11:36
A magyar vétó "megkerülése" gyorsítja a brüsszeli gecihorda tákolmányának széthullását, szóval üdvös. Hajrá! :-)))
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!