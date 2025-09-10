Minden remény szertefoszlott Ukrajnában: már csak egy javaslatba tudnak kapaszkodni

Az Európai Parlament felszólította az EU-tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyissák meg a tárgyalási klasztereket Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangsúlyozva a demokratikus reformok folytatásának fontosságát – írja az ukrán NV.

A dokumentum kiemeli: Kijevnek tovább kell erősítenie jogállamisági és korrupcióellenes intézkedéseit.

Magyarország szerepe kulcsfontosságú, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök vétója miatt csökkennek az esélyek a tárgyalások elindítására, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnök révén is próbált befolyásolni.

Lényeges még Litvánia javaslata a magyar vétó megkerülésére

– emelte ki a lap.