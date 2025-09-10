Minden remény szertefoszlott Ukrajnában: már csak egy javaslatba tudnak kapaszkodni

Futótűzként terjed Orbán Viktor minden egyes szava Ukrajnában: már most elkezdtek aggódni
Újra kezdetét vette az alaptalan vádaskodás.
Pedig Zelenszkij még Trumpnál is bepróbálkozott korábban.
Az Európai Parlament felszólította az EU-tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyissák meg a tárgyalási klasztereket Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangsúlyozva a demokratikus reformok folytatásának fontosságát – írja az ukrán NV.
A dokumentum kiemeli: Kijevnek tovább kell erősítenie jogállamisági és korrupcióellenes intézkedéseit.
Magyarország szerepe kulcsfontosságú, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök vétója miatt csökkennek az esélyek a tárgyalások elindítására, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnök révén is próbált befolyásolni.
Lényeges még Litvánia javaslata a magyar vétó megkerülésére
– emelte ki a lap.
