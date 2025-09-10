Ft
Futótűzként terjed Orbán Viktor minden egyes szava Ukrajnában: már most elkezdtek aggódni

2025. szeptember 10. 11:04

Újra kezdetét vette az alaptalan vádaskodás.

2025. szeptember 10. 11:04
null

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció-ellenes központjának vezetője szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajna három részre osztásáról szóló kijelentése a Kreml narratíváját tükrözi, és vélhetően az orosz kapcsolatok eredménye – írja a Korrespondent.

Kovalenko hangsúlyozta: ezeket a gondolatokat rendszeresen terjesztik orosz hírszerzéshez köthető személyek, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök célja, hogy más országok vezetői is átvegyék az ilyen információs műveleteket. A lap természetesen ezen állításait nem tudta bebizonyítani.

Orbán korábban azt mondta: szerinte Ukrajnát „orosz”, „demilitarizált” és „nyugati” zónára fogják felosztani,

valamint azt is, hogy a folytatódó háborút vesztes stratégiának tartja.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Obsitos Technikus
2025. szeptember 10. 11:53
A háború után a maradék Ukrajnát (ha lesz olyan) 50 évre megszállási övezetekre kell osztani, lefegyverezni, demilitarizálni. Mivel az úgynevezett nyugatiak teljesen alkalmatlanok lennének erre, a Dnyepertől keletre az oroszok, nyugatra a kínaiak, a tengerparti sávban pedig a törökök felügyelhetnék a rendteremtést. Szabadon hagyni egy akármekkora Ukrajnát, állig felfegyvereszve, csattogó fogsorú nácikkal az élen, életveszélyes lenne.
szilvarozsa
2025. szeptember 10. 11:49
Basszus! Ezeknek még nem tűnt fel, hogy az országuk ötöde már az oroszok országa?
pandalala
2025. szeptember 10. 11:37
marhaság ilyenről még az ukránok is beszéltek, csak ők 40 az oroszok meg 100 km szélesről .... amúgy meg, amíg arról sem tudnak megállapodni h a Földön hol találkozzanak, addig teljesen értelemetlen a "gondolkodás" .... :-D :-((
csapláros
•••
2025. szeptember 10. 11:31 Szerkesztve
A realitások teljes figyelmen kívül hagyása eddig is ukrán sajátosság volt. Ráadásul logikátlan is az ukrán prüszkölés, illetve álságos. Az ukránok, az Unióval együtt NATO békefenntartókat AKARNAK. Az oroszok ebbe SOHA nem fognak beleegyezni, mivel az ő feltételük, hogy Ukrajna teljes egészében legyen SEMLEGES, ahogyan az Finnország is volt. Békefenntartónak is a háborúban nem érintett harmadik felek lennének elfogadhatóak (Dél-Afrika, Brazília, Törökország, Kanada, stb.). A ritkán lakott finn határ esetében még megoldható, hogy az oroszok Karéliáról Szentpétervárig egy határsávot hozzanak létre, mint az orosz területek védelmének első lépcsőjét, de ugyanez a belorusz határtól körbe Donyecken át Odesszáig a sűrű népesség és infrastuktúra esetében már elég necces lesz. A demilitarizált övezet nem Orbán találmánya, hanem egy a világban sok helyen kialakított, működő intézmény. Arról nem beszélve, hogy ha Ukrajna mégis semlegessé válna, akkor meg is szüntethető.
