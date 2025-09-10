Pengeélen táncol a magyar energiaellátás: most már egyértelművé vált, még Magyarországot sem kímélné Zelenszkij
Kiderült, hogy átfogó támadást hajtott végre az ukrán katonai hírszerzés.
Újra kezdetét vette az alaptalan vádaskodás.
Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció-ellenes központjának vezetője szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajna három részre osztásáról szóló kijelentése a Kreml narratíváját tükrözi, és vélhetően az orosz kapcsolatok eredménye – írja a Korrespondent.
Kovalenko hangsúlyozta: ezeket a gondolatokat rendszeresen terjesztik orosz hírszerzéshez köthető személyek, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök célja, hogy más országok vezetői is átvegyék az ilyen információs műveleteket. A lap természetesen ezen állításait nem tudta bebizonyítani.
Orbán korábban azt mondta: szerinte Ukrajnát „orosz”, „demilitarizált” és „nyugati” zónára fogják felosztani,
valamint azt is, hogy a folytatódó háborút vesztes stratégiának tartja.
