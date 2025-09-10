Futótűzként terjed Orbán Viktor minden egyes szava Ukrajnában: már most elkezdtek aggódni

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció-ellenes központjának vezetője szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajna három részre osztásáról szóló kijelentése a Kreml narratíváját tükrözi, és vélhetően az orosz kapcsolatok eredménye – írja a Korrespondent.

Kovalenko hangsúlyozta: ezeket a gondolatokat rendszeresen terjesztik orosz hírszerzéshez köthető személyek, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök célja, hogy más országok vezetői is átvegyék az ilyen információs műveleteket. A lap természetesen ezen állításait nem tudta bebizonyítani.

Orbán korábban azt mondta: szerinte Ukrajnát „orosz”, „demilitarizált” és „nyugati” zónára fogják felosztani,

valamint azt is, hogy a folytatódó háborút vesztes stratégiának tartja.