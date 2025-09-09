Ft
Lukoil háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában kőolaj támadás Ukrajna Oroszország Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij

Pengeélen táncol a magyar energiaellátás: most már egyértelművé vált, még Magyarországot sem kímélné Zelenszkij

2025. szeptember 09. 13:25

Kiderült, hogy átfogó támadást hajtott végre az ukrán katonai hírszerzés.

2025. szeptember 09. 13:25
null

A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy Ukrajna újra megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be még vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy

az olajvezeték »átfogó tűzkárokat« szenvedett.

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Átfogó támadás

Szintén vasárnap történt, hogy az ukrán katonai hírszerzés (HUR) kiberspecialistái összehangolt kibertámadást hajtottak végre orosz üzemanyagkártya-rendszerek és telekommunikációs szolgáltatók ellen – számolt be a hírről a Kyiv Post.

A Kárpáthír által kiszúrt cikk szerint a hekkertámadás jelentős pénzügyi károkat okozott Oroszországnak, ráadásul több tucat orosz weboldalt is sikeresen megbénítottak. A műveletet időpontja is előre megtervezett volt, ugyanis az ukrán katonai hírszerzés napjára időzítették.

Az érintett rendszerek között volt a RosPetrol üzemanyagkártyákhoz használt „Advanced Payment Systems”, továbbá a Rosztelekekom digitális cég és a Lukoil energetikai vállalat szerverei.

A becslések szerint a kiesés 1 és 3 millió dollár közötti kárt okozott.

Később az ukrán kiberegységek lecsaptak a K-Corp távközlési operátor információs és kommunikációs infrastruktúrájára is, amely a Kalasnyikov védelmi konszernnek nyújt szolgáltatásokat. A támadás során két adatközpontban több mint 700 switchet (kapcsolót) és 13 szervert tettek működésképtelenné, teljesen leállítva a K-Corp működését.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Kaja Kallas nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút, miközben a papa, Siim Kallas vezető pozíciókat töltött be és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja volt.

11 órája

Összesen 17 komment

Dixtroy
2025. szeptember 09. 14:42
"Később az ukrán kiberegységek lecsaptak a K-Corp távközlési operátor információs és kommunikációs infrastruktúrájára is.. 700 switchet (kapcsolót) és 13 szervert tettek működésképtelenné," Na most akkor ez hogyan van? A "kibertámadással" valószínűleg dos, vagy ddossal max lerohasztod a "kapcsolót" (ki az a fasz aki a switchet lefordítja kapcsolónak?? barom bölcsészek) de aztán újraindítod, és akkor mi van? A szervert is max leterheled, reboot, és ennyi volt. Nem hiszem, hogy rm-rf parancsot sikerült kiadni. Vagy fizikailag tették tönkre? Akkor meg mi ez a kiberduma?
tapir32
2025. szeptember 09. 14:26
Az ukrán vezetés ép elméjét kérdőjelezzük meg. Jobb célpontjuk is lehetne, mint azoknak kárt okozni akik támogatják őket! Tőlünk még most is vesznek olajtermékeket, elektromos áramot stb. Humanitárius segélyekkel is támogatjuk Ukrajnát. Épeszű az ellenségét támadja nem a támogatóit.
tapir32
2025. szeptember 09. 14:24
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
tapir32
2025. szeptember 09. 14:23
"Európában a törvényesség és a jogállamiság kérdései kiemelt szerepet játszanak, addig Kijev igencsak rugalmasan kezelte és kezeli a jogszabályokat, az alkotmányt és úgy általában az alapvető emberi jogokat." "Ukrajnát oligarchák uralják és a világ egyik legkorruptabb állama és vegyük fel így őket az Európai Unióba?" "Európában az állam létezik a polgárokért, addig Ukrajnában fennmaradt az a szovjet időkből származó elképzelés, hogy a polgárok az államért léteznek, az államhoz tartoznak és szolgálniuk kell azt." Ukrajinszka Pravda 2025.08.23. Mandiner 2025. aug. 26.
