Pengeélen táncol a magyar energiaellátás: most már egyértelművé vált, még Magyarországot sem kímélné Zelenszkij

Bejelentette a kitiltott ukrán parancsnok: újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket! (VIDEÓ)
A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Kiderült, hogy átfogó támadást hajtott végre az ukrán katonai hírszerzés.
A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy Ukrajna újra megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be még vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy
az olajvezeték »átfogó tűzkárokat« szenvedett.
Szintén vasárnap történt, hogy az ukrán katonai hírszerzés (HUR) kiberspecialistái összehangolt kibertámadást hajtottak végre orosz üzemanyagkártya-rendszerek és telekommunikációs szolgáltatók ellen – számolt be a hírről a Kyiv Post.
A Kárpáthír által kiszúrt cikk szerint a hekkertámadás jelentős pénzügyi károkat okozott Oroszországnak, ráadásul több tucat orosz weboldalt is sikeresen megbénítottak. A műveletet időpontja is előre megtervezett volt, ugyanis az ukrán katonai hírszerzés napjára időzítették.
Az érintett rendszerek között volt a RosPetrol üzemanyagkártyákhoz használt „Advanced Payment Systems”, továbbá a Rosztelekekom digitális cég és a Lukoil energetikai vállalat szerverei.
A becslések szerint a kiesés 1 és 3 millió dollár közötti kárt okozott.
Később az ukrán kiberegységek lecsaptak a K-Corp távközlési operátor információs és kommunikációs infrastruktúrájára is, amely a Kalasnyikov védelmi konszernnek nyújt szolgáltatásokat. A támadás során két adatközpontban több mint 700 switchet (kapcsolót) és 13 szervert tettek működésképtelenné, teljesen leállítva a K-Corp működését.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP
