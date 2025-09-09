Pengeélen táncol a magyar energiaellátás: most már egyértelművé vált, még Magyarországot sem kímélné Zelenszkij

A Kárpáthír által kiszúrt cikk szerint a hekkertámadás jelentős pénzügyi károkat okozott Oroszországnak, ráadásul több tucat orosz weboldalt is sikeresen megbénítottak. A műveletet időpontja is előre megtervezett volt, ugyanis az ukrán katonai hírszerzés napjára időzítették.

Az érintett rendszerek között volt a RosPetrol üzemanyagkártyákhoz használt „Advanced Payment Systems”, továbbá a Rosztelekekom digitális cég és a Lukoil energetikai vállalat szerverei.

A becslések szerint a kiesés 1 és 3 millió dollár közötti kárt okozott.

Később az ukrán kiberegységek lecsaptak a K-Corp távközlési operátor információs és kommunikációs infrastruktúrájára is, amely a Kalasnyikov védelmi konszernnek nyújt szolgáltatásokat. A támadás során két adatközpontban több mint 700 switchet (kapcsolót) és 13 szervert tettek működésképtelenné, teljesen leállítva a K-Corp működését.