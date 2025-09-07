Bejelentette a kitiltott ukrán parancsnok: újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket! (VIDEÓ)

Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy
az olajvezeték »átfogó tűzkárokat« szenvedett.
A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. Mint ismert, augusztus 28-án Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarországról és a schengeni övezetből is kitiltják azt a Robert Brovdit nevű ukrán katonai parancsnokot, akit a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőseként neveztek meg.
A támadásról részült videót itt tekintheti meg:
