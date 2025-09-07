Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország megye támadás Oroszország csatorna kőolajvezeték

Bejelentette a kitiltott ukrán parancsnok: újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket! (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 09:41

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

2025. szeptember 07. 09:41
null

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy

az olajvezeték »átfogó tűzkárokat« szenvedett.

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába. Mint ismert, augusztus 28-án Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarországról és a schengeni övezetből is kitiltják azt a Robert Brovdit nevű ukrán katonai parancsnokot, akit a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőseként neveztek meg. 

Ezt is ajánljuk a témában

A támadásról részült videót itt tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép: AFP PHOTO /VIKTOR DRACHEV / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 170 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. szeptember 07. 11:34
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 07. 10:46 • ..."Hát ez van hogyha 3 év alatt sem sikerült alternatívát találni egy aktív háborús zónán történő olajszállításra..."... Te sem találtál magadnak alternatívát, hogy a nemzetáruló liberálnáci gazdád seggét szaftosra nyalás HELYETT valami értelmesebb és jobban fizető szakmát TANULJ... Helyette itt baszod a rezet az OSTOBA provokálásaiddal Júdás eurocentekért... Hahaha
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. szeptember 07. 11:22 Szerkesztve
Tehát karnyújtásnyira van a Béke. Mert ugye az EU és Ukrajna aláírta a megállapodást, hogy nem támadják az energetikai létesítményeket, sem az oroszoknál, sem a FÁK-nál. Tehát ilyen jellegű lesz a megállapodás, akár tűzszünetnek, akár békemegállapodásnak fogják hívni. A garanciák ugye az USA, az EU. Szinte pont olyan, mikor a józsefvárosi piacon áfás számlát kértem. Már vette is elő a kockás fütetet. 3 pár zokni. És 1 évig garanciális. Ha van 3 hónap tartalékunk, és 2027-ben készül el a szerb olajvezeték, akkor 2.5 évünk van, ahogy az ózdi polgármester mondaná, hátulról, szárazon, anál is inkább.
Válasz erre
1
0
George P.
2025. szeptember 07. 11:19
Valamilyen sikerélményt fel kell tudni mutatniuk, ha már az agresszor ellen nem tudnak.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 07. 11:10
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!