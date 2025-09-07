Fico lerántotta a leplet: Putyin meglepő ajánlattal készül Zelenszkijnek

A szlovák miniszterelnök szerint az orosz elnök akár Moszkván kívül is kész lenne személyesen egyeztetni az ukrán államfővel, ami a kockázatok ellenére is diplomáciai áttörést hozhat. Robert Fico azt mondta, hogy Putyinnal folytatott tárgyalásán az orosz államfő nyitottságot jelzett egy találkozóra Volodimir Zelenszkijjel, és ezt nem feltétlenül Moszkvában képzeli el. Felidézte, hogy korábban a meghívás a fővárosba szólt, most viszont tágabb mozgástér rajzolódik ki – írta a RBC Ukraine.

Úgy véli, egy ilyen csúcstalálkozó nem hozna azonnali politikai előnyt, mert az orosz közegben ellenérzéseket válthatna ki. Szerinte ugyanakkor mindkét vezető tisztában van azzal, hogy a háború elhúzódása helyett közvetlen egyeztetés kell a vitás kérdések rendezéséhez.

Fico arról is beszélt, hogy Moszkvának biztonsági garanciákra van szüksége, és a konfliktus egyik eleme az orosz anyanyelvű lakosság szerinte tapasztalható hátrányos megkülönböztetése. A harcok lezárása után a kapcsolatok normalizálását és a nemzetközi együttműködés fokozatos helyreállítását sürgette. Elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását, ugyanakkor támogatja az európai uniós tagságot, amelyet hosszú folyamatnak tart. Úgy látja, a legnagyobb akadályokat a nagy uniós tagállamok jelenthetik, velük Zelenszkijnek kell majd megállapodnia.

Szeptember 3-án Putyin jelezte, hogy nem zárja ki a találkozót az ukrán elnökkel, de azt Moszkvában képzeli el. Kijev ezt nem fogadta el, Zelenszkij viszont saját fővárosába hívta meg az orosz vezetőt.