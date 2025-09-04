Az ellenzék már megint a magyarság érdekével szemben foglal állást – ebben, úgy tűnik, tévedhetetlen

Augusztusban három ukrán dróntámadás érte a Magyarország és Szlovákia számára létfontosságú Barátság kőolajvezetéket. Azóta már helyreállt a tranzit, de a történtek arra figyelmeztetnek, a kijevi rezsim hajlandó messzire menni, hogy Magyarországot bevonja a konfliktusba. Arról is plasztikus képet kaphattunk, mire számíthatunk az Európai Uniótól és a honi baloldaltól, ha Magyarország energiabiztonságáról van szó.

Az unió próbál nem odanézni

Az ukrán–magyar viszony mélyponton van – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang YouTube-csatornának nyilatkozva az ukrán támadásokra reagálva. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU idén januárban bejelentette, bármi történik, fellép azokkal szemben, akik veszélyeztetik bármely tagállam nyersanyagellátását. „Erre most semmit nem csinál. Még egy tiltakozó szöveg sincsen, itt látszik, hogy mennyire farizeus az ukránokkal szembeni politika Brüsszelben” – fogalmazott.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője továbbment: egyenesen azt állította, az unió szabad kezet adott Ukrajnának a támadásokhoz. Persze érthető, hogy Moszkvának érdeke ilyen információkat terjeszteni, hiszen ezzel éket verhet egyes EU-tagállamok és Brüsszel közé, de elnézve az uniós vezetők viselkedését Kijevvel kapcsolatban, az oroszok állítása egyáltalán nem hihetetlen.

Nógrádi azt is kijelentette, hogy a Barátság vezeték elleni ukrán támadás nem baleset volt. „Most megfenyegetik és megrendszabályozzák a szlovákokat és a magyarokat” – jelentette ki.

„Mi is sok mindenben tudunk ártani nekik”

Az ukrán elnök nyilatkozata szintén erre enged következtetni. Volodimir Zelenszkij azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy „a barátság léte Magyar­országtól függ”. A kétértelmű megjegyzés egyszerre mutatott a két ország kapcsolatára és a kőolajvezetékre, s a sorok között kiolvasható: Ukrajna elvárja, hogy hazánk ne blokkolja tovább európai uniós csatlakozási folyamatát.

„Az ukránok el vannak tévedve, mert függenek tőlünk, sokkal jobban, mint gondolnák” – mondta Demkó Attila a Mandiner Stratéga című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, az ukránok nem értik, hogy Magyarországgal nem tudják azt megcsinálni, mint Németországgal – az Északi Áramlat felrobbantása után Berlin évekig nem reagált érdemben. Demkó szerint „mi is sok mindenben tudunk ártani” Ukrajnának, például leállíthatjuk a gázszállítást, ami érvágás lenne. A biztonságpolitikai szakértő úgy vélekedett, mindenki jobban járna, ha mérsékelnénk a két ország közötti indulatokat.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója pedig Lentulai Krisztián kollégánknak adott interjújában arra mutatott rá, hogy

ha leáll a Barátságon keresztüli olajszállítás Magyarországra, az az ukránoknak is fájni fog.

Jelenleg ugyanis a Mol pozsonyi finomítójából elégítik ki az ukrán gázolajigény egyhetedét, Magyarországon keresztül. „A szállítás azonnal le fog állni, ha szeptember elsejéig nem kezd el működni a Barátság vezeték. Ez nem fenyegetés, hanem tény, s ezt az ukrán kollégák is tudják” – fogalmazott a Mol vezetője.

Egyelőre ilyen drasztikus következményei nem lettek az ügynek, de azért a magyar kormány nem hagyta szó nélkül az ukrán támadást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanis bejelentette, hogy kitiltották Magyarország területéről Bródi Róbertet (Robert Brovgyit), az olajvezeték elleni dróntámadásokat irányító katonai vezetőt. „Ez az ukrán állampolgár a következő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére” – hangsúlyozta a miniszter.

A baloldal Ukrajna mellett

Azt gondolná az ember, ha valamiben nem lehetnek belpolitikai törésvonalak, akkor az az ország energiabiztonsága. Csakhogy az ellenzék nem állt a kormány mellé.

A máskor harsány Tisza Párt nem szólalt meg. Persze kínos is lehet a téma, ha figyelembe vesszük, hogy a pártot vezető Magyar Péter jó kapcsolatokat ápol Tseber Rolanddal, egy másik kitiltott ukrán állampolgárral, aki a gyanú szerint kém.

Az ellenzéki oldalon voltak olyanok is, akik Ukrajna mellé álltak a vezeték megtámadása után. Tompos Márton, a Momentum elnöke például arra hívott mindenkit, hogy támogassa a kitiltott ukrán katonai vezetőt. Szerinte Bródi hős, akit „egy ruszkibérenc Szijjártó a szájára nem vehetne”. Az újabban inkább baloldali, mint viccpárt Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig ironikus mémeket terjeszt, amelyeken úgy állítja be Bródit, mint aki a magyar energiafüggetlenségért dolgozik, amikor drónjaival a Barátság vezetéket támadja. A Fidesz fővárosi frakciója tiltakozott az ellen, hogy

miközben az ukránok Magyar­ország energia­ellátását veszélyeztető támadásokat hajtanak végre, Karácsony Gergely főpolgármester ukrán nemzeti színekkel világíttatja ki a Lánchidat.

Ceglédi Zoltán politikai elemző az Öt csatornán futó műsorában úgy vélekedett, tévednek azok az ellenzéki politikusok, akik népszerűnek tartják azt a mentalitást, hogy nekik annál jobb, minél rosszabb Magyarországnak. Szerinte még ha egy-egy ilyen posztot sokan kedvelnek is, ez a politika nem hoz szavazatokat. Az elemző a kőolajvezeték megtámadására adott baloldali reakciót párhuzamba állította azzal, amikor Kollár Kinga tiszás európai parlamenti képviselő annak előnyeiről beszélt, hogy nem jönnek az uniós források Magyarországra, mert szerinte így nagyobb esélye van az ellenzéknek a 2026-os választáson. Ceglédi szerint most sem lesz kifizetődő az ország ellen drukkolni.

