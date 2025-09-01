Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Barátság kőolajvezeték Tóta W. Árpád Európai Unió baloldal

Semmilyen érv nem szól amellett, hogy Zelenszkijék mellé álljunk – Ukrajna egy fikció

2025. szeptember 01. 05:25

És mégis, a hazai baloldaliak ebben az ügyben is mindig tévedhetetlenül foglalják el a magyar érdekkel ellentétes pozíciót. Vagyis az ukránpártiság az esetükben: magyarellenesség.

2025. szeptember 01. 05:25
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

Az emberek különböző nézőpontokból alkotnak véleményt. Férfi-nő, felnőtt-gyerek, hívő-hitetlen, konzervatív-liberális, alkoholista-absztinens, fradista-újpesti stb. Ezek között persze vannak átfedések, és nem feltétlenül képezik az illető világnézetének alapját.

A magyar kormánynak, a magyar politikának viszont egyértelműen a magyar nézőpontot kell működése lényegének tekintenie. Az ellenzék viszont nem így tesz, sőt mintha mindig fordítva lépne.

Szinte nincs olyan kérdés, amiben ne állnának pillanatnyi hezitálás nélkül az ellenfeleink oldalára. Az ukrán-orosz háborúban, amihez elvben semmi közünk, a minket érintő kérdésekben (magyar kisebbség, kényszersorozás, energiabiztonság) mégis

tévedhetetlenül foglalják el a magyar érdekkel ellentétes pozíciót.

Az ukrán menekültek tízezreit fogadó, ellátó, nekik humanitárius segítséget nyújtó hazánkat folyamatosan fenyegető, zsaroló Zelenszkijt ünneplik, ha szóban Orbán Viktorra vagy rakétákkal a Barátság kőolajvezetékre támad.

A budapesti főpolgármester hálából kék-sárgára világítja a Lánchidat, Horn Gábor vagy Tóta W. Árpád pedig megértő szolidaritásáról biztosítja az energiabiztonságunkat fenyegető lépések gazdáit.

Ezt is ajánljuk a témában

Néha úgy tűnik, nincs is nekik koherens világképük, csak a tagadás luciferi elvét követve az isteni rend megdöntéséből fakadó anarchiára vágynak.

Ez kifejeződik egyfelől a roppant egyszerű és együgyű O1G-ben mint leendő kormányprogramban, másrészt a „minden szar, ami magyar” ideológiai testvériségben. Még ott sem hajlanak konszenzusra, ahol ennek nem volna pártpolitikai akadálya.

Magyar szempontból ugyanis semmilyen érv nincs Ukrajna mellett.

Vagyis az ukránpártiság az esetükben nem más, mint magyarellenesség.

Nekünk az ő magyarságukat nincs okunk kétségbe vonni – az ilyesmi ellen mindig önérzetesen tiltakoznak –, akkor viszont ez nyilvánvaló hazaárulás. Még ha elkoptatottnak is tűnik a szó, ennél jobb illusztráció aligha kell hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha objektíven szemléljük a helyzetet, nincs olyan döntő érv, ami kívülállóként arra kötelezne minket – akár csak erkölcsileg is – hogy Ukrajna mellé álljunk. 

Határok sérthetetlensége, szuverenitás: Ukrajna egy fikció, területe véletlenszerű, soha korábban ebben a formában ezeken a GPS-koordinátákon nem létezett.

Magában foglal egykori lengyel, litván, orosz, Habsburg, magyar részeket. (Míg például a történelmi Magyarországot közös múlt és összetartozás-tudat, kultúra, közigazgatás, a Szent Korona és még a természetföldrajz is vitathatatlan egysége köti össze; mégis pillanatok alatt feldarabolták. A jelenleg ebből Ukrajnához tartozó rész – ukránul Zakarpatszka oblaszty, vagyis Kárpátontúli terület – alig kisebb, mint a két, függetlenségét kikiáltó kelet-ukrajnai népköztársaság, amelyek hovatartozása az egyik casus belli volt.) 

A demokratikus állam mítosza az agresszor diktátorral szemben ugyancsak gyenge lábakon áll,

hiszen Zelenszkij mandátuma több mint egy éve lejárt, az ukrán népet soha nem kérdezték meg róla, akarja-e és milyen formában folytatni a harcokat. A kényszersorozások, a hadseregen belüli kegyetlenségek nem feltétlenül erre utalnak. A tűzszünet és a béke elodázása, az Európai Uniótól közvetítés helyett folytonosan csak fegyverek és akár katonák követelése oda vezet, hogy

Zelenszkij saját országát amortizálja, jövőtleníti, üríti ki.

Néhány napja, látszólag logikátlanul hirtelen hozzájárultak a 18 és 22 év közötti férfiak külföldi utazásához, ami alighanem egy biankó útlevél a kitelepüléshez. Ennél még Orbán Viktor is inkább szívén viseli az ukránok sorsát.

Ha pusztán az mozgatja a kék-sárga híveket, hogy egy megtámadott ország mellé állnak, akkor bizony megannyi zászlót kitehetnek a Facebook-falukra Afrikától a Közel-Keletig.

Ember legyen a talpán, aki valamennyi katonai agresszió áldozatát szolidaritásáról kívánja biztosítani.

Mindenesetre ezek között talán egy sincs olyan, amelyik a magyar kisebbség elleni súlyos atrocitásokkal, diszkriminatív nyelv- és oktatási törvényekkel, magyar állampolgárok agyonverésével és szent magyar szimbólumok meggyalázásával hívná fel magára a figyelmet.

Ha szövetségi státuszunkat nézzük, akkor sincs okunk Ukrajna oldalára állni, hiszen sem az EU-nak, sem a NATO-nak nem tagjai.

A puszta oroszellenesség ugyan lehetne magyarázat, de furcsa, hogy leginkább ugyanazok (vagy szellemi-biológiai leszármazottaik) támadják leghevesebben az oroszokat, akik a ’45-ös megszállást és az azt követő pusztítást felszabadulásnak nevezték, vagy akik ’56 leverésében részt vettek, illetve az abból kinövő rendszerhez tartozásukból eredeztethető vagyonuk, kapcsolati tőkéjük, politikai szerepvállalásuk. Mi azonban sem orosz-, sem német-, sem törökgyűlölők nem vagyunk (a sor folytatható), hanem

az aktuális helyzetben a magyar érdekek mentén döntjük el, ki mellé sorakozunk fel, vagy kivel szállunk szembe.

Ha Orbán tavalyi békemissziója mögé odaálltak volna az európaiak, és már akár Trump hivatalba lépése előtt megvalósul a tűzszünet, akkor mindazok, akik azóta elestek a fronton, ma is élnének. A Magyarországra pfújoló ukránoknak meg kéne beszélniük annak a sokezer ukrán férfinak a rokonaival (feleségek, anyák, gyerekek), akik azóta haltak meg a harcokban, hogy

Orbán támogatásával megmenthették volna őket.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Ida Marie Odgaard / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. szeptember 01. 07:45
En mar azon vagyok,hogy kuldjunk mar az oroszoknak loszert meg fegyvert.
Válasz erre
2
0
Jajdejónekünk
•••
2025. szeptember 01. 07:26 Szerkesztve
Alszanak a tiszások? Nekem kell megírni helyettük 🙄 Putyin nem győzhet, mert ő hitler. A szankciók működnek, az oroszok kifogytak a rakétákból, el vannak szigetelve. Nem számít, mit műveltek/nek az ukránok a kisebbségekkel, vagy a magyar energiaforrásokkal, most az a lényeg, hogy meg vannak támadva, ezért támogatni kell őket, ha a magyarok ezen veszítenek is. Nekünk azt kell csinálni, amit Brüsszelből diktálnak, különben nem jön a zsoszsó. Sálálá, omlik már a cigányputri, árad a Tisza, 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 (🇹🇯🇹🇯🇹🇯), stb stb
Válasz erre
2
0
Perczel Éva
2025. szeptember 01. 07:10
Nem fikció! Rémálom.
Válasz erre
5
0
catalina11
2025. szeptember 01. 07:04
" a hazai baloldaliak ebben az ügyben is mindig tévedhetetlenül foglalják el a magyar érdekkel ellentétes pozíciót. Vagyis az ukránpártiság az esetükben: magyarellenesség." "Ez a típus nemcsak nem ismerte a falut, a magyar társadalom legalább háromnegyed részét, de ezt a világot ösztönösen gyűlölte is, mint idegent, ostobát, elmaradottat. A paraszt számukra a butaságot és a reakciót jelentette, ...Micsoda alacsony és alárendelt embertípus az, mely hagyományosan vallásos és nemzeti, s melynek durva agya nem akar megnyílni a marxizmus egyedül üdvözítő igazságainak és a freudizmus misztériumainak... Kétségtelen, hogy az általam vázolt minden ízében racionalista és amoralista lelki tipus a zsidóság faji, vagy történelmileg kifejlett átlagtípusával szembetűnő hasonlóságokat mutat: az ösztönélettől és természettől való elváltság, a tradíciók hiánya, ...az ellenvéleményekkel szembeni türelmetlenség, a materialista hedonika túltengése mindkét típusnál közös" Jászi Oszkár balos zsidó
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!