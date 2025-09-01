Semmilyen érv nem szól amellett, hogy Zelenszkijék mellé álljunk – Ukrajna egy fikció

Ha objektíven szemléljük a helyzetet, nincs olyan döntő érv, ami kívülállóként arra kötelezne minket – akár csak erkölcsileg is – hogy Ukrajna mellé álljunk.

Határok sérthetetlensége, szuverenitás: Ukrajna egy fikció, területe véletlenszerű, soha korábban ebben a formában ezeken a GPS-koordinátákon nem létezett.

Magában foglal egykori lengyel, litván, orosz, Habsburg, magyar részeket. (Míg például a történelmi Magyarországot közös múlt és összetartozás-tudat, kultúra, közigazgatás, a Szent Korona és még a természetföldrajz is vitathatatlan egysége köti össze; mégis pillanatok alatt feldarabolták. A jelenleg ebből Ukrajnához tartozó rész – ukránul Zakarpatszka oblaszty, vagyis Kárpátontúli terület – alig kisebb, mint a két, függetlenségét kikiáltó kelet-ukrajnai népköztársaság, amelyek hovatartozása az egyik casus belli volt.)

A demokratikus állam mítosza az agresszor diktátorral szemben ugyancsak gyenge lábakon áll,

hiszen Zelenszkij mandátuma több mint egy éve lejárt, az ukrán népet soha nem kérdezték meg róla, akarja-e és milyen formában folytatni a harcokat. A kényszersorozások, a hadseregen belüli kegyetlenségek nem feltétlenül erre utalnak. A tűzszünet és a béke elodázása, az Európai Uniótól közvetítés helyett folytonosan csak fegyverek és akár katonák követelése oda vezet, hogy

Zelenszkij saját országát amortizálja, jövőtleníti, üríti ki.

Néhány napja, látszólag logikátlanul hirtelen hozzájárultak a 18 és 22 év közötti férfiak külföldi utazásához, ami alighanem egy biankó útlevél a kitelepüléshez. Ennél még Orbán Viktor is inkább szívén viseli az ukránok sorsát.

Ha pusztán az mozgatja a kék-sárga híveket, hogy egy megtámadott ország mellé állnak, akkor bizony megannyi zászlót kitehetnek a Facebook-falukra Afrikától a Közel-Keletig.

Ember legyen a talpán, aki valamennyi katonai agresszió áldozatát szolidaritásáról kívánja biztosítani.

Mindenesetre ezek között talán egy sincs olyan, amelyik a magyar kisebbség elleni súlyos atrocitásokkal, diszkriminatív nyelv- és oktatási törvényekkel, magyar állampolgárok agyonverésével és szent magyar szimbólumok meggyalázásával hívná fel magára a figyelmet.

Ha szövetségi státuszunkat nézzük, akkor sincs okunk Ukrajna oldalára állni, hiszen sem az EU-nak, sem a NATO-nak nem tagjai.

A puszta oroszellenesség ugyan lehetne magyarázat, de furcsa, hogy leginkább ugyanazok (vagy szellemi-biológiai leszármazottaik) támadják leghevesebben az oroszokat, akik a ’45-ös megszállást és az azt követő pusztítást felszabadulásnak nevezték, vagy akik ’56 leverésében részt vettek, illetve az abból kinövő rendszerhez tartozásukból eredeztethető vagyonuk, kapcsolati tőkéjük, politikai szerepvállalásuk. Mi azonban sem orosz-, sem német-, sem törökgyűlölők nem vagyunk (a sor folytatható), hanem

az aktuális helyzetben a magyar érdekek mentén döntjük el, ki mellé sorakozunk fel, vagy kivel szállunk szembe.

Ha Orbán tavalyi békemissziója mögé odaálltak volna az európaiak, és már akár Trump hivatalba lépése előtt megvalósul a tűzszünet, akkor mindazok, akik azóta elestek a fronton, ma is élnének. A Magyarországra pfújoló ukránoknak meg kéne beszélniük annak a sokezer ukrán férfinak a rokonaival (feleségek, anyák, gyerekek), akik azóta haltak meg a harcokban, hogy

Orbán támogatásával megmenthették volna őket.

***