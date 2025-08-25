Öveket becsatolni: a HVG publicistája szerint Ukrajna jól teszi, hogy a Barátság olajvezetéket bombázza

Tóta W. Árpád ezúttal a Barátság kőolajvezetékkel foglalkozott a HVG hasábjain.

„Ukrajna szétlőtte a Barátság olajvezetéket. Magyarország kormánya ettől rendkívül durcás, és egy regionális középhatalomtól legalábbis szokatlan módszerrel: fejhangú sipákolással válaszol a dróncsapásra. És ahogy üres öklét rázza, látja az egész világ, hogy nincsenek a kezében kártyák. Néhány tényt érdemes rögzíteni. Az egyik:

Ukrajna annyiszor bombázza meg a vezetéket, ahányszor kedve tartja. És jól teszi.

Az oroszok három éve pusztítják az ukrán erőműveket, távfűtőműveket, gyermekkórházakat és körülbelül mindent, amit épp eltalálnak. Minderre főleg olaj- és gázkereskedelemből van pénzük. Ukrajnának joga van visszavágni úgy, hogy az fájjon a ruszkinak. És ha ez három év háború után másnak is fáj, az csak annak a hibája, aki még mindig az oroszok csecsén lóg. Ez lényegében csak Magyarországot jelenti; részben Szlovákiát is, de az ottani érintett finomító is magyar tulajdonban van” – írta Tóta W. Árpád.

Hétfőn Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül a történteket és röviden válaszolt X-oldalán a történtekre.

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.