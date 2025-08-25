Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország bombázás energia Ukrajna Barátság kőolajvezeték Tóta W Árpád energiaellátás

Öveket becsatolni: a HVG publicistája szerint Ukrajna jól teszi, hogy a Barátság olajvezetéket bombázza

2025. augusztus 25. 14:53

„Ukrajnának joga van visszavágni úgy, hogy az fájjon a ruszkinak” – írta Tóta W. Árpád.

2025. augusztus 25. 14:53
null

Tóta W. Árpád ezúttal a Barátság kőolajvezetékkel foglalkozott a HVG hasábjain.

„Ukrajna szétlőtte a Barátság olajvezetéket. Magyarország kormánya ettől rendkívül durcás, és egy regionális középhatalomtól legalábbis szokatlan módszerrel: fejhangú sipákolással válaszol a dróncsapásra. És ahogy üres öklét rázza, látja az egész világ, hogy nincsenek a kezében kártyák. Néhány tényt érdemes rögzíteni. Az egyik:

Ukrajna annyiszor bombázza meg a vezetéket, ahányszor kedve tartja. És jól teszi.

Az oroszok három éve pusztítják az ukrán erőműveket, távfűtőműveket, gyermekkórházakat és körülbelül mindent, amit épp eltalálnak. Minderre főleg olaj- és gázkereskedelemből van pénzük. Ukrajnának joga van visszavágni úgy, hogy az fájjon a ruszkinak. És ha ez három év háború után másnak is fáj, az csak annak a hibája, aki még mindig az oroszok csecsén lóg. Ez lényegében csak Magyarországot jelenti; részben Szlovákiát is, de az ottani érintett finomító is magyar tulajdonban van” – írta Tóta W. Árpád.

Hétfőn Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül a történteket és röviden válaszolt X-oldalán a történtekre.

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Nyitókép: Képernyőfotó

alenka
2025. augusztus 25. 15:30
Te cunci, válaszolj a kérdésemre: szereted a hazádat?....mert gondolom, sutyiban olvashatod az itteni kommenteket!.... dicséretet ne várj!... Megátalkodott, alattomos, becsvágyó, hazug és bűnpártoló pindúr kandúr vagy!...minden magyar szégyene...nyomoronc, mely egy náci geci fajt imád...a második kérdésem: van neked Bandera fotód, meg ukiiii zászlód?.....utólag: nem vagyok magyar állampolgár, de szégyen, hogy te az vagy!!!... ...... ukiiiikiiikriiiijnii - val ne törődj,megoldja más: Putin, előre!
Válasz erre
1
0
Tiszafa
2025. augusztus 25. 15:29
Az ilyen tóta w árpád féle tetveket úgy kibasznám Magyarországról, hogy a lábuk se érné a földet.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 25. 15:29
Kár, hogy ez a patkány kimaradt a bombázásból, mindenkinek jobb lenne, elsősorban neki, mert nagyon szenved.
Válasz erre
1
0
mihint
2025. augusztus 25. 15:27
"Az oroszok három éve pusztítják az ukrán erőműveket, távfűtőműveket, gyermekkórházakat és körülbelül mindent, amit épp eltalálnak. Minderre főleg olaj- és gázkereskedelemből van pénzük. Ukrajnának joga van visszavágni úgy, hogy az fájjon a ruszkinak." Annak a nagyon okosnak, aki ilyen hülyeséget le tud írni, leginkább azt a szintén nem létező történetet tudnám ajánlani, hogy Magyarország hogy elnyomta a nemzeti kisebbségeket, épp úgy ahogy hipp-hopp országocskákká tudtak lenni Trianon után. Ha igaz volna, amit ír ez a félnótás, Ukrajna mozdulni sem tudna mára, ha létezne. Tudom, elintézhettem volna egy "kurvaanyáddal" is, de azért mégis.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!