Megérkezett a magyar válaszcsapás: ezt nem fogja zsebre tenni Ukrajna

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere meglehetősen ellenséges üzenetet küldött Magyarországnak. „Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része” – fogalmazott Andrij Szibiha.

Ezt Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül és röviden válaszolt X-oldalán a történtekre.

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Stop attacking our energy security! This is not our war! https://t.co/Hag9soeiHu — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 24, 2025

Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP