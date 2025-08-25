Ft
08. 25.
hétfő
háború Háború Ukrajnában Magyarország energia Ukrajna energiabiztonság Oroszország Barátság kőolajvezeték Andrij Szibiha Szijjártó Péter

Megérkezett a magyar válaszcsapás: ezt nem fogja zsebre tenni Ukrajna

2025. augusztus 25. 10:39

Egyértelmű üzenetet kapott az ukrán külügyminiszter.

2025. augusztus 25. 10:39
Andrij Szibiha

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere meglehetősen ellenséges üzenetet küldött Magyarországnak. „Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része” – fogalmazott Andrij Szibiha.

Ezt Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül és röviden válaszolt X-oldalán a történtekre.

Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bagira004
2025. augusztus 25. 11:09
Ursula Labubu Orbán kormánynak üzent , nincs semmi baj a gázvezetékkel ukránoknak tovább küldjék a gázt - olajat . Vénasszony azt hiszi hogy Magyarország felé a szállítás leáll ,majd a a magyar készletet ukránoknak küldjük oda adjuk .
Tambura
2025. augusztus 25. 11:08
Már megint egy ostoba, blőd cím!
survivor
2025. augusztus 25. 11:08
Nem az aram: a gázolaj, barmok. Mi, szlovakok, csehek. Utána a lengyelek, es végük.
Szamóca bácsi
2025. augusztus 25. 11:07
remélem, emellett a kőolajszármazékok és a gáz kivitelére is azonnali tilalom lép életbe (tovább nem mennék, de ez viszont stratégiai érdek -- erre nyilván számítanak is, az áldozatpóz már be van készítve a ződtakonynál).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!