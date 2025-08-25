Példátlan lépésre szánták el magukat az ukránok: már a külügyminiszterük is megfenyegette Magyarországot

Újabb diplomáciai feszültség bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök függetlenségi napi beszédében Magyarország energiabiztonságát érintő kijelentéseket tett, most külügyminisztere, Andrij Szibiha is célba vette hazánkat – írta meg a Magyar Nemzet.

A kijevi politikus az X közösségi oldalon válaszolt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszternek, stílusa azonban sokak szerint messze eltért a diplomáciában megszokott hangnemtől.

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része

– írta a miniszter.

Az ügy előzménye, hogy Szijjártó Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy hagyja abba Magyarország fenyegetését. Erre reagálva Szibiha lekezelő hangnemben bírálta a magyar minisztert. A hozzászólásokból az a kép rajzolódik ki, hogy Ukrajna vezetése továbbra is úgy próbál nyomást gyakorolni, mintha joga lenne beleszólni más szuverén államok belügyeibe. A lap szerint az ukrán vezetés magyarellenes politikája Brüsszelben is visszhangra találhat.