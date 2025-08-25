Ft
Magyarország Zelenszkij elnök terrorista ukrán Szijjártó Péter

Példátlan lépésre szánták el magukat az ukránok: már a külügyminiszterük is megfenyegette Magyarországot

2025. augusztus 25. 07:46

A történteket Zelenszkij volt párttársa nyílt zsarolásnak minősítette.

2025. augusztus 25. 07:46
null

Újabb diplomáciai feszültség bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök függetlenségi napi beszédében Magyarország energiabiztonságát érintő kijelentéseket tett, most külügyminisztere, Andrij Szibiha is célba vette hazánkat – írta meg a Magyar Nemzet.

A kijevi politikus az X közösségi oldalon válaszolt Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszternek, stílusa azonban sokak szerint messze eltért a diplomáciában megszokott hangnemtől.

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része

– írta a miniszter.

Az ügy előzménye, hogy Szijjártó Péter felszólította az ukrán elnököt, hogy hagyja abba Magyarország fenyegetését. Erre reagálva Szibiha lekezelő hangnemben bírálta a magyar minisztert. A hozzászólásokból az a kép rajzolódik ki, hogy Ukrajna vezetése továbbra is úgy próbál nyomást gyakorolni, mintha joga lenne beleszólni más szuverén államok belügyeibe. A lap szerint az ukrán vezetés magyarellenes politikája Brüsszelben is visszhangra találhat.

A konfliktus hírére megszólalt Artyom Dmitruk, korábbi Zelenszkij-párti parlamenti képviselő is, aki jelenleg Londonban él. Szavai szerint „Zelenszkij már a nyílt gúnyolódásig jutott Magyarországgal szemben! (…) Ez egy nyílt zsarolás. Egy terrorista újabb kijelentése, aki nemcsak a saját népét, de a szomszédjait is fenyegetni szokta. Ma Magyarországot szorongatja, holnap Lengyelországot, holnapután pedig eljut Brüsszelig is.”

Ha Zelenszkij szabad kezet kap a gyilkolásra és a terrorra Ukrajnán belül, akkor előbb vagy utóbb drónokkal és rakétákkal fog fenyegetőzni azokkal a nyugati vezetőkkel szemben, akik nem táncolnak a zenéjére. Ez már nem fantázia – ez a rezsimjének logikája.” 

– figyelmeztetett Dmitruk, majd hozzátette: „Magyarországnak kötelessége keményen és azonnal reagálni. Először is, nyilvánítsa Zelenszkij rezsimjét terroristának. Másodszor, kezdeményezzen közös felhívást az USA-hoz, Fehéroroszországhoz és Oroszországhoz, hogy ismerjék el a kijevi vezetést terrorista szervezetnek, amely nemcsak Kelet-Európára, hanem az egész világra is veszélyt jelent!”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

