Elszabadult Horn Gábor: szerinte teljesen rendben van, ha Magyarország összeomlik, amíg Ukrajna nyer

Drónok és rakéták hadát zúdították Ukrajnára az oroszok – még Európa is felbolydult
Az ukrán légvédelem nem tudta megállítani a támadást.
„A Magyarországi kőolaj hiány megéri, amíg Ukrajna nyeri a háborút.”
Magyar származású ukrán hősnek nevezete a Barátság kőolajvezetéket lerombolt Robert Brovdit Horn Gábor, ellenzéki közszereplő és közgazdász Facebook-bejegyzésében. Az is kiderült a bejegyzéséből, hogy Ukrajna győzelméért ő és az egész ellenzék kész lenne káoszba taszítani Magyarországot.
Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van. Talán lehet egy kicsit fontosabb az oroszok által legyilkolt ukrán áldozat, mint a tankolás”
– fogalmazott Horn.
Nyitókép: Képernyőfotó / HírTV
***
Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó: