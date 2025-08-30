Ft
08. 30.
szombat
Robert Brovdi Ukrajna barátság ellenzék kőolajvezeték

Elszabadult Horn Gábor: szerinte teljesen rendben van, ha Magyarország összeomlik, amíg Ukrajna nyer

2025. augusztus 30. 12:02

„A Magyarországi kőolaj hiány megéri, amíg Ukrajna nyeri a háborút.”

2025. augusztus 30. 12:02
null

Magyar származású ukrán hősnek nevezete a Barátság kőolajvezetéket lerombolt Robert Brovdit Horn Gábor, ellenzéki közszereplő és közgazdász Facebook-bejegyzésében. Az is kiderült a bejegyzéséből, hogy Ukrajna győzelméért ő és az egész ellenzék kész lenne káoszba taszítani Magyarországot.

Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van. Talán lehet egy kicsit fontosabb az oroszok által legyilkolt ukrán áldozat, mint a tankolás”

– fogalmazott Horn.

Nyitókép: Képernyőfotó / HírTV 

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

karakter-2
2025. augusztus 30. 13:19
Zsidó, gondolom ugyanazokhoz a globális tőkezsidókhoz van huzalozva, akikhez Zelenszkij és bandája.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. augusztus 30. 13:17
Hornnak üzenik az ukránok: "Szlava Ukrajini! Heil Hitler! Hoch Deutschland!" pbs.twimg.com/media/E3nh2o_WYAISDDC?format=jpg&name=large
Válasz erre
0
0
Krupp Skya
2025. augusztus 30. 13:17
Betankoltál Horn elvtárs vodkából mint unokabátyád Gyula?
Válasz erre
0
0
Kamcsatka5
2025. augusztus 30. 13:17
ez megteremti az igényt!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!