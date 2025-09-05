Ft
Robert Fico Ukrajna Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború Szlovákia

Találkozott Zelenszkij és Fico, húsba vágó témákról tárgyaltak

2025. szeptember 05. 20:04

Az energetikai infrastruktúra biztonsága volt az egyik fő témája a szlovák és ukrán vezető találkozójának.

2025. szeptember 05. 20:04
null

A kárpátaljai Ungváron találkozott egymással Robert Fico szlovák miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A sajtótájékoztatójukat nem közvetítették élőben, helyszíne pedig titkos volt. A találkozó után a politikusok nyilatkoztak a megbeszéltekről – írja az Új Szó.

Zelenszkij azt mondta: „Tájékoztattam a szlovák miniszterelnököt a tegnapi beszélgetésünkről Donald Trump elnökkel, valamint a „tettre készek koalíciója” vezetőivel folytatott munkánkról, amely a béke előmozdítását, Ukrajna biztonságának garantálását és Európa biztonsági architektúrájának megerősítését célozza”. Az ukrán elnök szerint Szlovákia sem fog kimaradni ebből a folyamatból.  

Tárgyaltak az orosz energiaexportról is. Külön és fontos témát jelentett Európa energiafüggetlensége: 

az orosz olajnak, éppúgy mint az orosz gáznak, nincs jövője – jelentette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök arról is beszélt: Szlovákia támogatja Ukrajnát az Európai Unió felé vezető útján.

Robert Fico szlovák kormányfő másképp fogalmazott a találkozóról. Kifejtette: nem mindenben értenek egyet, de a párbeszédet folytatni fogják. A szlovák és az ukrán vezetők megállapodtak abban, hogy a lehető leghamarabb megszervezik a két ország kormányának már negyedik közös ülését, amely október 20-án Szlovákiában valósulhat meg.

A Magyarországot és Szlovákiát orosz olajjal ellátó Barátság vezeték elleni támadásról Fico azt mondta: a legitim célpontok elleni katonai támadások Szlovákiának is ártanak. Figyelemmel kell lennünk más országok érdekeire is, amelyek részei a nemzetközi energiahálózatnak – jegyezte meg a szlovák kormányfő, hozzátéve, hogy 

Szlovákia nem akar része lenni semmiféle játszmának az energetika terén.

„Jó, baráti szomszédi kapcsolatok, jó és igazságos béke, mielőbbi fegyverszünet és európai perspektíva – ez az a négy dolog, amit kapcsolatainkban kívánunk” – jelentette ki Robert Fico, aki felajánlotta az ukrán elnöknek Szlovákia minden tapasztalatát az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatból.

 

Fotó: Robert Fico Fb

Karvaly
2025. szeptember 05. 21:40
Az lenne a vicces, ha utólag elmondaná Fico, hogy mit kínált neki Zelenszkij. Mint a múltkor, amikor kapott volna félmilliárd eurót, ha támogatja Ukrajnát...
julius68-2
2025. szeptember 05. 21:39
Ficó támogatja Ukrajna EU csatlakozását, Zelenszkij leszarja, ha mi is támogatnánk, azt is !
kukasmacska
2025. szeptember 05. 21:27
"Külön és fontos témát jelentett Európa energiafüggetlensége" Ha Európán kívül jön az energia, akkor Európa nem energiafüggetlen. Szívesen. "az orosz olajnak, éppúgy mint az orosz gáznak, nincs jövője – jelentette ki Zelenszkij." Az égvilágon senki nem kívánja Zelenszkijtől, hogy a jövőben orosz energiahordozókat vásároljon.
apro_marosan_petergabor
2025. szeptember 05. 21:23
Zselének most ismét nagy a pofája, érzi a deep state (Soros---Rothschild vonal) teljes támogatását, s érzi Trump elbizonytalanodását, amihez a pekingi díszszemlén látott Hszi-Putin-Kim szoborcsoport látványa is hozzájárult... De ahhoz ő nagyon kisfiú, még a deep state-el együtt is, hogy eldöntse, hol vásároljanak orosz nyersanyagot.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!