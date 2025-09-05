Találkozott Zelenszkij és Fico, húsba vágó témákról tárgyaltak

A kárpátaljai Ungváron találkozott egymással Robert Fico szlovák miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A sajtótájékoztatójukat nem közvetítették élőben, helyszíne pedig titkos volt. A találkozó után a politikusok nyilatkoztak a megbeszéltekről – írja az Új Szó.

Zelenszkij azt mondta: „Tájékoztattam a szlovák miniszterelnököt a tegnapi beszélgetésünkről Donald Trump elnökkel, valamint a „tettre készek koalíciója” vezetőivel folytatott munkánkról, amely a béke előmozdítását, Ukrajna biztonságának garantálását és Európa biztonsági architektúrájának megerősítését célozza”. Az ukrán elnök szerint Szlovákia sem fog kimaradni ebből a folyamatból.

Tárgyaltak az orosz energiaexportról is. Külön és fontos témát jelentett Európa energiafüggetlensége:

az orosz olajnak, éppúgy mint az orosz gáznak, nincs jövője – jelentette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök arról is beszélt: Szlovákia támogatja Ukrajnát az Európai Unió felé vezető útján.

Robert Fico szlovák kormányfő másképp fogalmazott a találkozóról. Kifejtette: nem mindenben értenek egyet, de a párbeszédet folytatni fogják. A szlovák és az ukrán vezetők megállapodtak abban, hogy a lehető leghamarabb megszervezik a két ország kormányának már negyedik közös ülését, amely október 20-án Szlovákiában valósulhat meg.

A Magyarországot és Szlovákiát orosz olajjal ellátó Barátság vezeték elleni támadásról Fico azt mondta: a legitim célpontok elleni katonai támadások Szlovákiának is ártanak. Figyelemmel kell lennünk más országok érdekeire is, amelyek részei a nemzetközi energiahálózatnak – jegyezte meg a szlovák kormányfő, hozzátéve, hogy

Szlovákia nem akar része lenni semmiféle játszmának az energetika terén.

„Jó, baráti szomszédi kapcsolatok, jó és igazságos béke, mielőbbi fegyverszünet és európai perspektíva – ez az a négy dolog, amit kapcsolatainkban kívánunk” – jelentette ki Robert Fico, aki felajánlotta az ukrán elnöknek Szlovákia minden tapasztalatát az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatból.

