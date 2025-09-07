Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
energiainfrastruktúra külügyminiszter légicsapás közlemény Szijjártó Péter

Szijjártó Péter reagált az ukrán támadásra: új információk érkeztek a Barátság kőolajvezetékről

2025. szeptember 07. 12:43

Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben többször is támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen.

2025. szeptember 07. 12:43
null

Az oroszországi energiainfrastruktúra elleni éjszakai ukrán légitámadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az előző éjszakai légicsapás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást. Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben többször is támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen, amelynek következtében több napra leállt a tranzit Magyarország felé.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 ***

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2025. szeptember 07. 14:26
,,,,,,
Válasz erre
0
0
fortissima
2025. szeptember 07. 13:53
:-)))
Válasz erre
0
3
Karvaly
2025. szeptember 07. 13:53
Mondjuk érdekes, hogy nincsenek túl jó helyzetben a fronton, és erre használják az erőforrásaik egy részét... De ez ugyanaz, mint amikor még 2022 előtt, az oroszokkal volt bajuk, de úgy intézték a nyelvtörvényt, hogy minden kisebbségnek rossz legyen.
Válasz erre
6
0
Tegnap
•••
2025. szeptember 07. 13:46 Szerkesztve
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok 2025. szeptember 07. 13:30 Hoholszopó tiszafos, a maradék poloskanyaló söpredék most mind Kötcsén nyomorog, de még abban a kis faluban sem látszotok ki a tehénganéjból. A poloska nagyon gáz lett. Elfogytatok. Igen, ez vastapsot érdemel.
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!