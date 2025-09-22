Orosz légicsapások sújtották Ukrajnát: halálos áldozatok Zaporizzsjában (VIDEÓ)

Szeptember 22-re virradóra Oroszország öt légicsapást mért Zaporizzsjára. A támadások során két ember életét vesztette, további kettő megsérült. Az orosz erők legalább öt irányított légibombát dobtak le a városra – számolt be az RBK-Ukraine a Zaporizzsjai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjére hivatkozva.

Két ember meghalt, kettő megsérült. Az egyik sérült állapota súlyos. Az orvosok minden szükséges segítséget megadnak

– írta Ivan Fedorov.

Az első hírek a robbanásokról hajnali fél öt körül érkeztek, később újabb detonációkról is beszámoltak. Fedorov felszólította a lakosokat, hogy a légiriadó ideje alatt maradjanak biztonságban.

Nemcsak Zaporizzsja vált célponttá