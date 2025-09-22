Orosz légicsapások sújtották Ukrajnát: halálos áldozatok Zaporizzsjában (VIDEÓ)

A Kijev megyei Boriszpili járásban egy családi ház találatot kapott és kigyulladt, a házban tartózkodó egyik ember megsérült. A térség más részein is tüzek keletkeztek, és több járműben keletkezett kár. Szumiban Sahíd-rakéták ipari létesítményeket és egy oktatási intézményt érték, utóbbi épületnél a vállalat biztonsági őre sebesült meg, miután dróncsapás érte a területet.
A támadások súlyos pusztítást okoztak, emberéleteket követeltek és civil infrastruktúrát romboltak. A hatóságok továbbra is arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a légiriadókat vegyék komolyan, és maradjanak óvatosak.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
***