09. 22.
hétfő
város légicsapás rakéta Oroszország légibomba kijev

Orosz légicsapások sújtották Ukrajnát: halálos áldozatok Zaporizzsjában (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 07:39

A támadás következtében ketten életüket vesztették, és több ember is megsérült az orosz irányított légibombák miatt.

2025. szeptember 22. 07:39
null

Szeptember 22-re virradóra Oroszország öt légicsapást mért Zaporizzsjára. A támadások során két ember életét vesztette, további kettő megsérült. Az orosz erők legalább öt irányított légibombát dobtak le a városra – számolt be az RBK-Ukraine a Zaporizzsjai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőjére hivatkozva.

Két ember meghalt, kettő megsérült. Az egyik sérült állapota súlyos. Az orvosok minden szükséges segítséget megadnak

– írta Ivan Fedorov.

Az első hírek a robbanásokról hajnali fél öt körül érkeztek, később újabb detonációkról is beszámoltak. Fedorov felszólította a lakosokat, hogy a légiriadó ideje alatt maradjanak biztonságban.

Nemcsak Zaporizzsja vált célponttá

A Kijev megyei Boriszpili járásban egy családi ház találatot kapott és kigyulladt, a házban tartózkodó egyik ember megsérült. A térség más részein is tüzek keletkeztek, és több járműben keletkezett kár. Szumiban Sahíd-rakéták ipari létesítményeket és egy oktatási intézményt érték, utóbbi épületnél a vállalat biztonsági őre sebesült meg, miután dróncsapás érte a területet.

A támadások súlyos pusztítást okoztak, emberéleteket követeltek és civil infrastruktúrát romboltak. A hatóságok továbbra is arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a légiriadókat vegyék komolyan, és maradjanak óvatosak.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

dzsini75
2025. szeptember 22. 08:52
Mindeközben az ukránok Foros üdülőterület ellen intéztek dróntámadást…… Eltalálták a szanatóriumot és az általános iskola épületét…… Minimum 3 halott és sok sebesült….. Ezek nem polgári célpontok..?.?…..
Gintonic68
2025. szeptember 22. 08:39
"Szumiban Sahíd-rakéták ipari létesítményeket és egy oktatási intézményt érték, utóbbi épületnél a vállalat biztonsági őre sebesült meg, miután dróncsapás érte a területet." Oktatási intézménynél éjszaka vállalati biztonsági őr...?
bakafant-28
2025. szeptember 22. 08:35 Szerkesztve
Valahogy a zsidó mészárlásokat nem részletezi ennyire a média...
Obsitos Technikus
2025. szeptember 22. 08:22
Ezek szerint megérkezett az európai fegyversegély, lehet kilődözni a szállítmányokat.
