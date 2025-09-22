Charlie Kirk tragikus halála ismét összehozta a techmilliárdost és az elnököt: Trump és Musk kibékülhetett a megemlékezésen (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, a választási kampányidőszakot még szoros együttműködésben töltötte Donald Trump és Elon Musk, azonban 2025 májusában egy költségvetési törvénytervezet – amely hátrányosan érintette volna az elektromos autók támogatását – miatt a Tesla-vezér és az amerikai elnök összekülönbözött, amely után nem sokkal Musk eltávolodott a kormányzat tevőleges támogatásától. Most azonban Charlie Kirk tragikus halála ismét összehozta a techmilliárdost és az elnököt – írta meg Business Insider.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója részt vesz a jobboldali aktivista Charlie Kirk nyilvános emlékünnepségén a State Farm Stadionban. Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Vasárnap tízezrek gyűltek össze az arizonai State Farm Stadionban, hogy tiszteletüket tegyék a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk emléke előtt. A 60 ezres aréna teljesen megtelt, sokan pedig a stadionon kívülről követték az eseményt.

A gyászolók sorában Elon Musk és Donald Trump is feltűnt, kik röviden beszélgettek, kezet fogtak, majd Musk átült egy másik helyre.

Nyilvánosan legutóbb május 30-án látták őket együtt, a Fehér Ház Ovális Irodájában tartott sajtótájékoztatón. Akkor Musk távozott az elnöki hivatal egyik újonnan létrehozott részlegéből, miután korábban éles vitába keveredett Trumppal a törvényjavaslat miatt. Musk szerint az csak tovább növelte volna a szövetségi hiányt.