Charlie Kirk tragikus halála ismét összehozta a techmilliárdost és az elnököt: Trump és Musk kibékülhetett a megemlékezésen (VIDEÓ)

Tízezrek gyűltek össze a State Farm Stadionban, ahol Elon Musk és Donald Trump hónapok óta először jelent meg újra együtt.
Ahogy lapunk korábban megírta, a választási kampányidőszakot még szoros együttműködésben töltötte Donald Trump és Elon Musk, azonban 2025 májusában egy költségvetési törvénytervezet – amely hátrányosan érintette volna az elektromos autók támogatását – miatt a Tesla-vezér és az amerikai elnök összekülönbözött, amely után nem sokkal Musk eltávolodott a kormányzat tevőleges támogatásától. Most azonban Charlie Kirk tragikus halála ismét összehozta a techmilliárdost és az elnököt – írta meg Business Insider.
Vasárnap tízezrek gyűltek össze az arizonai State Farm Stadionban, hogy tiszteletüket tegyék a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk emléke előtt. A 60 ezres aréna teljesen megtelt, sokan pedig a stadionon kívülről követték az eseményt.
A gyászolók sorában Elon Musk és Donald Trump is feltűnt, kik röviden beszélgettek, kezet fogtak, majd Musk átült egy másik helyre.
Nyilvánosan legutóbb május 30-án látták őket együtt, a Fehér Ház Ovális Irodájában tartott sajtótájékoztatón. Akkor Musk távozott az elnöki hivatal egyik újonnan létrehozott részlegéből, miután korábban éles vitába keveredett Trumppal a törvényjavaslat miatt. Musk szerint az csak tovább növelte volna a szövetségi hiányt.
Most azonban a megemlékezésre érkezve Musk egy közös fotót osztott meg az X-en Trumppal, amelyhez csak ennyit írt: „Charlieért”. Kirk életében többször is úgy fogalmazott, hogy Trump és Musk végül félreteszik majd vitáikat. A gyászszertartáson Trump mellett több kabinettag, köztük JD Vance, valamint számos más konzervatív vezető is beszédet mondott.
Musk bejegyzését és a találkozás pillanatáról készült videót itt tekintheti meg:
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
