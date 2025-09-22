Ft
vita Charlie Kirk elnök Elon Musk Donald Trump X

Charlie Kirk tragikus halála ismét összehozta a techmilliárdost és az elnököt: Trump és Musk kibékülhetett a megemlékezésen (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 06:48

Tízezrek gyűltek össze a State Farm Stadionban, ahol Elon Musk és Donald Trump hónapok óta először jelent meg újra együtt.

2025. szeptember 22. 06:48
null

Ahogy lapunk korábban megírta, a választási kampányidőszakot még szoros együttműködésben töltötte Donald Trump és Elon Musk, azonban 2025 májusában egy költségvetési törvénytervezet – amely hátrányosan érintette volna az elektromos autók támogatását – miatt a Tesla-vezér és az amerikai elnök összekülönbözött, amely után nem sokkal Musk eltávolodott a kormányzat tevőleges támogatásától. Most azonban Charlie Kirk tragikus halála ismét összehozta a techmilliárdost és az elnököt – írta meg Business Insider.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója részt vesz a jobboldali aktivista Charlie Kirk nyilvános emlékünnepségén a State Farm Stadionban. Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Vasárnap tízezrek gyűltek össze az arizonai State Farm Stadionban, hogy tiszteletüket tegyék a meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk emléke előtt. A 60 ezres aréna teljesen megtelt, sokan pedig a stadionon kívülről követték az eseményt. 

A gyászolók sorában Elon Musk és Donald Trump is feltűnt, kik röviden beszélgettek, kezet fogtak, majd Musk átült egy másik helyre.

Nyilvánosan legutóbb május 30-án látták őket együtt, a Fehér Ház Ovális Irodájában tartott sajtótájékoztatón. Akkor Musk távozott az elnöki hivatal egyik újonnan létrehozott részlegéből, miután korábban éles vitába keveredett Trumppal a törvényjavaslat miatt. Musk szerint az csak tovább növelte volna a szövetségi hiányt.

Most azonban a megemlékezésre érkezve Musk egy közös fotót osztott meg az X-en Trumppal, amelyhez csak ennyit írt: „Charlieért”. Kirk életében többször is úgy fogalmazott, hogy Trump és Musk végül félreteszik majd vitáikat. A gyászszertartáson Trump mellett több kabinettag, köztük JD Vance, valamint számos más konzervatív vezető is beszédet mondott.

Musk bejegyzését és a találkozás pillanatáról készült videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

***

Összesen 5 komment

gyzoltan-2
2025. szeptember 22. 09:04
"Trump és Musk kibékülhetett a megemlékezésen" Minden bizonnyal Kirk merénylete, halála, belátásra késztette Trumpot, hogy Musk nem a levegőbe beszélt..! Ez a "megbékülés" nagy mértékben emelheti Trump mozgásterét, lehetőségeit, mely az USA szervilis helyzetében egyébként meglehetősen korlátozott..!
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 22. 07:36
Megérdemli őket Amerika…
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 22. 07:20
Grandiózus temetés. Mi lesz Amerikában? usdebtclock.org/world-debt-clock.html
Válasz erre
0
1
stormy
2025. szeptember 22. 06:58
"azonban 2025 májusában egy költségvetési törvénytervezet – amely hátrányosan érintette volna az elektromos autók támogatását – miatt a Tesla-vezér és az amerikai elnök összekülönbözött" a lófaszt. azért vesztek össze mert musk komolyan gondolta a mocsár lecsapolását trump meg a slepje nem és ugyanúgy lopni akarja az usa forrásait mint az elődei. és mint közben kiderült trump egy becstelen, zsidóbérenc hazug ember. aki eddig mindekit hátbaszurt aki segitette nyerni. elég csak megnézni az intézkedéseit. a deportálás csak pr művelet, törvényel tiltoitta meg izrael szankcionálást vagy bojkottálást bármelyik americai cég vagy város számára. szorja a pénzeket mintha nem hitleből élnek az ország, a pedo bibsiket megvédi az epstein ügy bagatelizálásával. amikor kirk-et megolték (99.99 moszad) atnyomtak akongresszuson 3 brutál törvényt izrael tápolására. gazdaságilag és katonailag. szemet hunynak a gázai holokauszt felett. sött réeszesi mert amerikai fegyverekkel végzik.
Válasz erre
4
3
