Ez történt 31 éve Budapesten, ami ugyancsak meghatározta Ukrajna sorsát

Nem a közelgő budapesti békecsúcs az első alkalom, a világ vezetői egyszer már összegyűltek hazánk fővárosában, hogy rendezzék Ukrajna ügyét. 1994 végén történt az eset, december negyedikén írták alá a budapesti memorandumként emlegetett dokumentumot, amely a Krím-félsziget orosz annektálásának idején, valamint a 2022-es orosz invázió után is előkerült.

Borisz Jelcin orosz elnök (j5), Bill Clinton (j3) amerikai elnök és John Major (j) brit miniszterelnök aláírják a budapesti memorandumot (Nyitókép: MTI/Földi Imre)

A budapesti memorandum lényege ugyanis az volt, hogy

Ukrajna lemondott a Szovjetunió örökségeként birtokolt atomfegyverekről,

cserébe az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Oroszország biztonsági garanciákat vállalt Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartására.

Csakhogy – amint arra cikkében a Faktum rámutatott – a megállapodás eredendően nem jogi kötelezettségvállalás, hanem politikai nyilatkozat volt, így hiányzott kikényszerítő ereje, ami később problémát is okozott. Amikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, majd 2022-ben teljes körű inváziót indított, egyértelművé vált, hogy a memorandum ígéretei kiüresedtek.