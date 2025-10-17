Ez történt 31 éve Budapesten, ami ugyancsak meghatározta Ukrajna sorsát

Ezért Budapest a legalkalmasabb helyszín Európában Trump és Putyin találkozójához
A magyar kormány sokat dolgozott azon a háború kitörése óta, hogy hazánk fővárosában tárgyalhassanak a békéről az oroszok és az amerikaiak.
Egyszer már megegyeztek arról a magyar fővárosban a nagyhatalmak, hogy garantálják Ukrajna szuverenitását és az ország területi integritását, az egyezmény mégsem volt hosszú életű. Nem véletlen, hogy nem a budapesti memorandumnak köszönhető, hogy Trump és Putyin hazánkban találkozik, hanem a magyar kormány aktív, de semleges külpolitikájának.
Nem a közelgő budapesti békecsúcs az első alkalom, a világ vezetői egyszer már összegyűltek hazánk fővárosában, hogy rendezzék Ukrajna ügyét. 1994 végén történt az eset, december negyedikén írták alá a budapesti memorandumként emlegetett dokumentumot, amely a Krím-félsziget orosz annektálásának idején, valamint a 2022-es orosz invázió után is előkerült.
A budapesti memorandum lényege ugyanis az volt, hogy
Csakhogy – amint arra cikkében a Faktum rámutatott – a megállapodás eredendően nem jogi kötelezettségvállalás, hanem politikai nyilatkozat volt, így hiányzott kikényszerítő ereje, ami később problémát is okozott. Amikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, majd 2022-ben teljes körű inváziót indított, egyértelművé vált, hogy a memorandum ígéretei kiüresedtek.
Utóbbi mára általánosan elfogadott álláspont, a nyugati szövetségrendszer tagjai – Magyarországot is beleértve – elítélik az orosz agressziót, de ne higgyük, hogy Oroszországnak nincs meg a saját magyarázata a budapesti memorandum megszegésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2015-ben kijelentette, az 1994-es budapesti memorandumban Oroszország mindössze annyit vállalt, hogy nem vet be atomfegyvert Ukrajna ellen, de az általa puccsnak minősített ukrán hatalomváltás elfogadása szerinte abból nem következik.
Mindezek után nem véletlenül nem a budapesti memorandum volt a döntő abban, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin megegyeztek, a következő találkozójukat, amelyen az orosz-ukrán békéről tárgyalnak, Budapesten ejtik meg. Ebben inkább a magyar kormány aktív, de semleges külpolitikájának volt nagy szerepe.
„Egyetlen napig sem működött” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a budapesti memorandumról az egyezmény harmincadik évfordulóján.
„Ma van 30 éve, hogy a Budapesti Memorandumot megkötöttük. Tíz év háború. Ez a dokumentum egyetlen napig sem működött. És emiatt most már mindenki tudja a világon, hogy egy aláírás vagy bármilyen ígéret nem elég a biztonsághoz.”
Zelenszkij szerint Ukrajna biztonságához valódi szövetségesekre, illetve hatékony garanciákra van szükség, és olyan fegyverekre, amelyek „elrettentik az ellenséget”.
A lapnak Anton Liagusha történész elmondta, hogy Ukrajnának „hiba volt lemondani az atomfegyverekről”, és szerinte újra kellene építeni a nukleáris képességeit.
A szakértők ugyanakkor úgy vélik, az ukrán történész ötletének beláthatatlan következményei lennének. A budapesti memorandum tanulsága viszont valóban az, hogy egyszerű politikai nyilatkozatnál többre van szükség ahhoz, hogy a szomszédunkban béke és nyugalom legyen. Azonban
az, hogy az orosz és az amerikai elnök hajlandó találkozni Budapesten, arra enged következtetni, hogy ők sem feltétlenül az elrettentésben vagy a totális győzelemben gondolkodnak az ukrajnai helyzet rendezését illetően.
