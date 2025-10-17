Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti memorandum Szovjetunió Oroszország Volodimir Zelenszkij

Ez történt 31 éve Budapesten, ami ugyancsak meghatározta Ukrajna sorsát

2025. október 17. 21:36

Egyszer már megegyeztek arról a magyar fővárosban a nagyhatalmak, hogy garantálják Ukrajna szuverenitását és az ország területi integritását, az egyezmény mégsem volt hosszú életű. Nem véletlen, hogy nem a budapesti memorandumnak köszönhető, hogy Trump és Putyin hazánkban találkozik, hanem a magyar kormány aktív, de semleges külpolitikájának.

2025. október 17. 21:36

Nem a közelgő budapesti békecsúcs az első alkalom, a világ vezetői egyszer már összegyűltek hazánk fővárosában, hogy rendezzék Ukrajna ügyét. 1994 végén történt az eset, december negyedikén írták alá a budapesti memorandumként emlegetett dokumentumot, amely a Krím-félsziget orosz annektálásának idején, valamint a 2022-es orosz invázió után is előkerült.

Borisz Jelcin orosz elnök (j5), Bill Clinton (j3) amerikai elnök és John Major (j) brit miniszterelnök aláírják a budapesti memorandumot (Nyitókép: MTI/Földi Imre)
Borisz Jelcin orosz elnök (j5), Bill Clinton (j3) amerikai elnök és John Major (j) brit miniszterelnök aláírják a budapesti memorandumot (Nyitókép: MTI/Földi Imre)

A budapesti memorandum lényege ugyanis az volt, hogy 

  • Ukrajna lemondott a Szovjetunió örökségeként birtokolt atomfegyverekről,
  • cserébe az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Oroszország biztonsági garanciákat vállalt Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartására.

Csakhogy – amint arra cikkében a Faktum rámutatott – a megállapodás eredendően nem jogi kötelezettségvállalás, hanem politikai nyilatkozat volt, így hiányzott kikényszerítő ereje, ami később problémát is okozott. Amikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, majd 2022-ben teljes körű inváziót indított, egyértelművé vált, hogy a memorandum ígéretei kiüresedtek.

Lavrov: A budapesti memorandum nem kötelez a kijevi államcsíny elfogadására

Utóbbi mára általánosan elfogadott álláspont, a nyugati szövetségrendszer tagjai – Magyarországot is beleértve – elítélik az orosz agressziót, de ne higgyük, hogy Oroszországnak nincs meg a saját magyarázata a budapesti memorandum megszegésére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter 2015-ben kijelentette, az 1994-es budapesti memorandumban Oroszország mindössze annyit vállalt, hogy nem vet be atomfegyvert Ukrajna ellen, de az általa puccsnak minősített ukrán hatalomváltás elfogadása szerinte abból nem következik.

Mindezek után nem véletlenül nem a budapesti memorandum volt a döntő abban, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin megegyeztek, a következő találkozójukat, amelyen az orosz-ukrán békéről tárgyalnak, Budapesten ejtik meg. Ebben inkább a magyar kormány aktív, de semleges külpolitikájának volt nagy szerepe.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt kellene elkerülni: a budapesti memorandum bukására hivatkozva kérnének atomot az ukránok

„Egyetlen napig sem működött”jelentette ki Volodimir Zelenszkij a budapesti memorandumról az egyezmény harmincadik évfordulóján.

„Ma van 30 éve, hogy a Budapesti Memorandumot megkötöttük. Tíz év háború. Ez a dokumentum egyetlen napig sem működött. És emiatt most már mindenki tudja a világon, hogy egy aláírás vagy bármilyen ígéret nem elég a biztonsághoz.”

A The Kyiv Independent beszámolója szerint az ukrán elnök elmondta: „Ma van 30 éve, hogy a Budapesti Memorandumot megkötöttük. Tíz év háború. Ez a dokumentum egyetlen napig sem működött. És emiatt most már mindenki tudja a világon, hogy egy aláírás vagy bármilyen ígéret nem elég a biztonsághoz.”

Zelenszkij szerint Ukrajna biztonságához valódi szövetségesekre, illetve hatékony garanciákra van szükség, és olyan fegyverekre, amelyek „elrettentik az ellenséget”.

A lapnak Anton Liagusha történész elmondta, hogy Ukrajnának „hiba volt lemondani az atomfegyverekről”, és szerinte újra kellene építeni a nukleáris képességeit.

A szakértők ugyanakkor úgy vélik, az ukrán történész ötletének beláthatatlan következményei lennének. A budapesti memorandum tanulsága viszont valóban az, hogy egyszerű politikai nyilatkozatnál többre van szükség ahhoz, hogy a szomszédunkban béke és nyugalom legyen. Azonban 

az, hogy az orosz és az amerikai elnök hajlandó találkozni Budapesten, arra enged következtetni, hogy ők sem feltétlenül az elrettentésben vagy a totális győzelemben gondolkodnak az ukrajnai helyzet rendezését illetően.

Nyitókép: MTI/Földi Imre

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dermedve
•••
2025. október 17. 22:13 Szerkesztve
Ukrajna az atomfegyvereivel nem is mehetett volna sehová a SZU-ból. Ráadasul azok már használhatatlan állapotban lennének és az ukránoknak nincs is technológiájuk a megújításra. Arról nem beszélve, hogy az USA több pénzt fektetett az ukrán atom arzenál felszámolására mint az oroszok. Az oroszok része volt a leszerelés és elszállítás, az amerikaiak a silókat és berendezéseket számolta fel. Úgyhogy "Z Elnök Úr" kesergése nem más mint rizsa.
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. október 17. 22:11
akitiosz 2025. október 17. 21:57 ""Ukrajna lemondott a Szovjetunió örökségeként birtokolt atomfegyverekről" Amelyek sohasem voltak az övék." De - nem mellesleg - nem kapták meg a SZU államadósságának rájuk eső részét sem.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 17. 22:05
"Gubbio 2025. október 17. 21:51 Memorandumok jönnek-mennek... Viszont mi visszakaphatnánk Trumptól és Putyintól Kárpátalját." Ahhoz minimum kérni is kellene. Putyin azt mondta Tucker Carlsonnak, hogy Orbán sohasem vetette fel a témát. Oroszország elfogadná, hogy a NATO tagállamai visszavegyék Ukrajnától az 1939-1945. között elveszített területeiket, ha cserében a NATO is elismerné Oroszország új határait. Jelenleg ez a gyors és tartós béke egyetlen módja.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 17. 22:01
"Lavrov: A budapesti memorandum nem kötelez a kijevi államcsíny elfogadására" Na pontosan! Amerika megpuccsolta Ukrajnát, ami véletlenül sem egyeztethető össze a nemzeti joggal. youtube.com/watch?v=xmraazAPx-A
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!