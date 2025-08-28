Jeszenszky Géza szerint Magyarország nemzetközi tekintélye mélyponton van, ám éppen az a tény, hogy Budapest neve egyáltalán felmerült a Fehér Házban, ellentmond ennek. Ha a magyar külpolitika teljesen izolált és hiteltelen lenne, Washington aligha javasolta volna a magyar fővárost egy trilaterális csúcstalálkozó színhelyéül. A valóság éppen ellenkezőleg történt: az, hogy Magyarország egyszerre tud működő kapcsolatokat fenntartani az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, ritka pozíció Európában. Ez a »híd-szerep« is lehetővé teszi, hogy Budapestet komolyan számításba vegyék egy ilyen horderejű tárgyalás helyszíneként. A nemzetközi tekintély mércéje nem pusztán retorikai kérdés, inkább annak függvénye, hogy a legnagyobb hatalmak mennyire hajlandók stratégiai ügyekben számolni egy országgal – márpedig a mostani fejlemények alapján Magyarországgal igenis számolnak.

Ezzel szemben az az érv, hogy ott szeretnék megtartani a csúcstalálkozót, ahol a korábbi, mára teljesen összeomlott garanciarendszert létrehozták, nem igazán tűnik komoly feltételezésnek.

Jeszenszky nosztalgikus vélelmezését cáfolja Donald Tusknak, Lengyelország miniszterelnökének megszólalása is. A Népszava tudósítása szerint ő is a történelmi előzményekre hivatkozott, mondván: 1994-ben Budapesten kapott Ukrajna biztosítékot területi integritására az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Tusk mindehhez csak annyit tett hozzá: »Lehet, hogy babonás vagyok, de ezúttal inkább más helyszínt választanék«.

Jeszenszky Géza és Donald Tusk véleménye között így lényegi különbség húzódik meg. Míg a volt külügyminiszter egyenesen Magyarország nemzetközi tekintélyének mélypontjáról beszél, addig Lengyelország miniszterelnökének megszólalásából az derül ki, hogy a magyar kormány jelenlegi diplomáciai súlyát nem vitatja senki – legfeljebb a budapesti memorandum emléke miatt tartja szerencsétlennek a helyszínt. Ez óvatos, sőt babonás fenntartás, de semmiképpen sem a magyar külpolitika hiteltelenségének beismerése. Ellenkezőleg: az, hogy Washingtonban és Európa fővárosaiban egyáltalán számolnak Budapesttel mint lehetséges tárgyalási fórummal, önmagában is azt bizonyítja, hogy Magyarország továbbra is tényező a geopolitikai játszmában. Jeszenszky szavaival szemben tehát éppen a jelenlegi fejlemények cáfolják a »mélypont« narratíváját: a magyar főváros felmerülése nem a múlt árnyékát, hanem a jelen politikai valóságát tükrözi.”

