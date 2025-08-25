Ft
Lengyelország Magyarország Budapest Olaszország Il Giornale Orbán Viktor

Olasz lap: bejött Orbán taktikája, Budapest kulcsfontosságú szerepet kaphat a béke megkötésében

2025. augusztus 25. 14:59

Az olasz szerző szerint a magyar miniszterelnök nagy előnye, hogy mindenkivel megtalálja a hangot.

2025. augusztus 25. 14:59
null

Az olasz il Giornale vasárnap megjelent cikkében arról ír, hogy Lengyelország a nehéz belpolitikai helyzet miatt nem tudja betölteni azt a jelentős, ukránbarát, közép-európai szerepet a háború rendezésének ügyében, amit Tusk szeretett volna, helyette viszont Magyarország juthat kulcsfontosságú pozícióba, köszönhetően a magyar miniszterelnök semleges politikájának. A szerző úgy véli, 

„Orbán ellentmondásos politikája, amely Kínától és Oroszországtól is függővé tette gazdaságilag, végül diplomáciai előnyére vált”.

A cikk szerint az, hogy Budapest is felmerül a Putyin-Zelenszkij találkozó lehetséges helyszínei között, Orbán „semleges politikájának a gyümölcse, ami korábban annyira szúrta az európai partnerei szemét”. A szerző azt is kiemeli, hogy a 2024-es soros elnökséget Magyarország sikeresen arra használta, hogy békeközvetítő szerepben tűnjön fel, és hozzájárult ahhoz, hogy korábban elképzelhetetlennek tűnő tárgyalások is létrejöjjenek.

„Trumppal, Putyinnal, Hszi Csin-pinggel és az európai szereplőkkel is képes párbeszédet folytatni, ami jó közvetítővé teszi őt egy olyan időszakban, amikor szükség van a hozzá hasonló emberekre” – dicséri Orbánt az újságíró.

A szerző végül levonja a következtetést, amely szerinte jól bemutatja a „nemzetközi diplomácia működésének brutális valósága”:

„Míg Varsó hatalmas árat fizet Kijev támogatásáért, Budapest arra vár, hogy learassa semleges stratégiája gyümölcsét, aminek köszönhetően mostanra a lehetséges béketárgyalások központi tényezője lett.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala



 

 

tapir32
2025. augusztus 25. 15:10
Ukrajna miért nem diverzifikál? Miért vesz orosz olajat és gázt? A nagyhangú EU tagállamok 10x annyi olajat és gázt vesznek az oroszoktól mint Magyarország! Az orosz költségvetésben a magyar olaj és gáz export a hibahatáron belüli azaz, kimutathatatlan. Az az érv, hogy az olaj és gáz vásárlásokkal Oroszországot támogatnánk hazugság! Ukrajna miért támogatja Oroszországot a vásárlásaival, miért nem diverzifikál?
nempolitizalok-0
•••
2025. augusztus 25. 15:01 Szerkesztve
„Míg Varsó hatalmas árat fizet Kijev támogatásáért, Budapest arra vár, hogy learassa semleges stratégiája gyümölcsét, aminek köszönhetően mostanra a lehetséges béketárgyalások központi tényezője lett.” Ez a különbség az ostoba szervilis Tusk és az okos, nemzeti érzelmű Orbán között. Az itteni ballibsik ostobaságát jól mutatja, hogy nekik Tusk politikája a szimpatikus.
