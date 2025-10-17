Ft
háború olaj budapesti békecsúcs árak Donald Trump Vlagyimir Putyin

Amiről eddig senki sem beszélt: máris óriási eredményt hozott a budapesti békecsúcs híre

2025. október 17. 10:21

Miután Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodtak abban, hogy Budapesten találkoznak az orosz-ukrán háború lezárása érdekében, jelentősen csökkent az olaj ára.

2025. október 17. 10:21
null

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetése után jelentősen csökkent az olaj ára, miután Trump szerint „nagy előrelépés” történt – írja a Le Figaro a budapesti békecsúccsal kapcsolatos beszámolójában.

A cikk szerint

a piac kiemelten figyeli az esetleges ukrán-orosz békemegállapodást; John Kilduff (Again Capital) szerint ez erősen befolyásolja az árakat.

A budapesti békecsúcs legfontosabb híreiről folyamatosan frissülő tudósításunkban olvashatnak bővebben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Elnöki sajtóhivatal

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

