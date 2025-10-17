Amiről eddig senki sem beszélt: máris óriási eredményt hozott a budapesti békecsúcs híre

Közeleg a történelmi nap – itt a Mandiner hírfolyama a budapesti békecsúcsról
Miután Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodtak abban, hogy Budapesten találkoznak az orosz-ukrán háború lezárása érdekében, jelentősen csökkent az olaj ára.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetése után jelentősen csökkent az olaj ára, miután Trump szerint „nagy előrelépés” történt – írja a Le Figaro a budapesti békecsúccsal kapcsolatos beszámolójában.
A cikk szerint
a piac kiemelten figyeli az esetleges ukrán-orosz békemegállapodást; John Kilduff (Again Capital) szerint ez erősen befolyásolja az árakat.
A budapesti békecsúcs legfontosabb híreiről folyamatosan frissülő tudósításunkban olvashatnak bővebben.
