Ami már Alaszkában sem jött be: Putyin megint elcsavarja Trump fejét – a brit lap szerint

Trump: „Remélem, hamarosan újra találkozunk.” Putyin: „Akkor legközelebb Moszkvában!” – véget ért a történelmi amerikai-orosz csúcstalálkozó
Mutatjuk, mi történt Alaszkában az éjszaka folyamán!
A Guardian újra felrakta a régi lemezt a befolyásolható amerikai elnökről és a ravaszságában verhetetlen orosz államfőről.
A Guardiannek a budapesti békecsúcsról is csak az az egy dolog jutott eszébe, ami miatt már az alaszkai békekonferencia kapcsán is aggódott a nyugati sajtó: a lap szerint Vlagyimir Putyin megpróbálja befolyásolni az amerikai elnököt.
A szakértők most is attól tartanak, hogy Putyin „lyukat beszél Donald Trump hasába”.
Ezt is ajánljuk a témában
Mutatjuk, mi történt Alaszkában az éjszaka folyamán!
Volodimir Zelenszkij ezúttal is az első között reagált a fejleményekre. Szerinte Putyin lépése a gyengeség jele:
Látjuk, hogy Moszkva sietve próbálja újraindítani a párbeszédet, amint meghallja a Tomahawk nevét”
– utalt arra, hogy Trump a napokban ismét felvetette az amerikai, hosszú hatótávú cirkálórakéták átadásának lehetőségét Ukrajna számára.
Ezt is ajánljuk a témában
Pedig bizakodva érkezett Washingtonba az ukrán elnök.
Zelenszkij arra is kitért, hogy „Oroszország minden nap az energiainfrastruktúrát támadja”, utalva a tegnapi újabb dróncsapásokra. Az elnök szerint Moszkva
rakétákkal válaszol a békekezdeményezésekre”, bizonyítva, hogy a valódi szándéka tovább elhúzni az orosz–ukrán háborút.
Ezt is ajánljuk a témában
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Tomahawk és Patriot rakétákkal akar hazatérni Kijevbe. Donald Trump pedig hajlik rá, hogy engedjen a kérésének.
A Guardian szerint a budapesti békecsúcs előzményeihez tartozik, hogy Trump rendszeresen kemény szavakkal illette Moszkvát, de minden korábbi kapcsolatfelvétel után hangsúlyozta:
a béke csak tárgyalás útján születhet meg.
Putyin megpróbálja kisiklatni azt a lendületet, amely Oroszország elleni nagyobb nyomásgyakorláshoz vezethetne”
– idézte a Guardian Dan Friedet, az amerikai külügyminisztérium korábbi tisztviselőjét, aki hozzátette:
Majd meglátjuk, mi történik holnap (azaz pénteken, amikor Zelenszkij Trump elnökkel találkozik – a szerk.), de úgy tűnik, csökkent az esélye annak, hogy a tűzszünet felé mozduljunk azzal, hogy rábírjuk Oroszországot a komoly tárgyalásokra.”
A Guardian szerint Trump az utóbbi hetekben keményítette retorikáját Moszkvával szemben, ám a Putyinnal folytatott csütörtöki telefonbeszélgetés után – amelyet a Kreml „rendkívül őszintének és bizalomteljesnek” nevezett –
ez a hangnem érezhetően enyhült.
Közben az Európai Unió újabb szankciókat léptet életbe: januártól az uniós üzemanyag-importőröknek bizonyítaniuk kell, hogy termékeik nem orosz eredetű olajból készültek. Ez a 18. szankciós csomag része, amely tovább szorítja az orosz energiapiacot.
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője bejelentette, hogy az unió új, 2027-re teljesen kiépülő drónvédelmi rendszert hoz létre az Eastern Flank Watch, vagyis a Keleti Szárny Őrség program részeként, hogy megerősítse Európa keleti határait.
Ezt is ajánljuk a témában
A brüsszeli lapnak is feltűnt, hogy Ursula von der Leyenéket nem nagyon keresi senki a béketárgyalások ügyében.
A Guardian összegzése szerint a budapesti találkozó lehet az első valódi diplomáciai áttörés három és fél év háború után.
A szakértők azonban most is megosztottak:
Ezt is ajánljuk a témában
A Telegraph szerint Donald Trump újra a középpontba emelte Magyarországot.
***
Fotó: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP