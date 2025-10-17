Ami már Alaszkában sem jött be: Putyin megint elcsavarja Trump fejét – a brit lap szerint

A Guardiannek a budapesti békecsúcsról is csak az az egy dolog jutott eszébe, ami miatt már az alaszkai békekonferencia kapcsán is aggódott a nyugati sajtó: a lap szerint Vlagyimir Putyin megpróbálja befolyásolni az amerikai elnököt.

Az Egyesült Államok elnöke mellett valószínűleg már Vlagyimir Putyin is készül a budapesti békecsúcsra

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A szakértők most is attól tartanak, hogy Putyin „lyukat beszél Donald Trump hasába”.