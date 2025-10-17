Ft
Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Kaja Kallas Európai Unió Egyesült Államok

Ami már Alaszkában sem jött be: Putyin megint elcsavarja Trump fejét – a brit lap szerint

2025. október 17. 10:49

A Guardian újra felrakta a régi lemezt a befolyásolható amerikai elnökről és a ravaszságában verhetetlen orosz államfőről.

2025. október 17. 10:49
null

A Guardiannek a budapesti békecsúcsról is csak az az egy dolog jutott eszébe, ami miatt már az alaszkai békekonferencia kapcsán is aggódott a nyugati sajtó: a lap szerint Vlagyimir Putyin megpróbálja befolyásolni az amerikai elnököt.

Valószínűleg már Vlagyimir Putyin is készül a budapesti békecsúcsra
Az Egyesült Államok elnöke mellett valószínűleg már Vlagyimir Putyin is készül a budapesti békecsúcsra
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP 

A szakértők most is attól tartanak, hogy Putyin „lyukat beszél Donald Trump hasába”.

Az ukrán elnök elemez

Volodimir Zelenszkij ezúttal is az első között reagált a fejleményekre. Szerinte Putyin lépése a gyengeség jele:

Látjuk, hogy Moszkva sietve próbálja újraindítani a párbeszédet, amint meghallja a Tomahawk nevét”

– utalt arra, hogy Trump a napokban ismét felvetette az amerikai, hosszú hatótávú cirkálórakéták átadásának lehetőségét Ukrajna számára.

Zelenszkij arra is kitért, hogy „Oroszország minden nap az energiainfrastruktúrát támadja”, utalva a tegnapi újabb dróncsapásokra. Az elnök szerint Moszkva

rakétákkal válaszol a békekezdeményezésekre”, bizonyítva, hogy a valódi szándéka tovább elhúzni az orosz–ukrán háborút.

A szokott aggodalmak

A Guardian szerint a budapesti békecsúcs előzményeihez tartozik, hogy Trump rendszeresen kemény szavakkal illette Moszkvát, de minden korábbi kapcsolatfelvétel után hangsúlyozta:

a béke csak tárgyalás útján születhet meg.

Putyin megpróbálja kisiklatni azt a lendületet, amely Oroszország elleni nagyobb nyomásgyakorláshoz vezethetne”

– idézte a Guardian Dan Friedet, az amerikai külügyminisztérium korábbi tisztviselőjét, aki hozzátette:

Majd meglátjuk, mi történik holnap (azaz pénteken, amikor Zelenszkij Trump elnökkel találkozik – a szerk.), de úgy tűnik, csökkent az esélye annak, hogy a tűzszünet felé mozduljunk azzal, hogy rábírjuk Oroszországot a komoly tárgyalásokra.”

A Guardian szerint Trump az utóbbi hetekben keményítette retorikáját Moszkvával szemben, ám a Putyinnal folytatott csütörtöki telefonbeszélgetés után – amelyet a Kreml „rendkívül őszintének és bizalomteljesnek” nevezett –

ez a hangnem érezhetően enyhült.

A partvonalon is történnek dolgok

Közben az Európai Unió újabb szankciókat léptet életbe: januártól az uniós üzemanyag-importőröknek bizonyítaniuk kell, hogy termékeik nem orosz eredetű olajból készültek. Ez a 18. szankciós csomag része, amely tovább szorítja az orosz energiapiacot.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője bejelentette, hogy az unió új, 2027-re teljesen kiépülő drónvédelmi rendszert hoz létre az Eastern Flank Watch, vagyis a Keleti Szárny Őrség program részeként, hogy megerősítse Európa keleti határait.

A Guardian összegzése szerint a budapesti találkozó lehet az első valódi diplomáciai áttörés három és fél év háború után.

A szakértők azonban most is megosztottak:

  • míg egyesek attól tartanak, hogy Trump „túl puhán” bánik majd Putyinnal,
  • mások szerint épp a magyar fővárosban mutathatja meg újra, hogy a béke nem gyengeség, hanem politikai bátorság kérdése.

***

Fotó: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

 

