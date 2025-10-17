Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Budapesti békecsúcs Magyarország orosz-ukrán háború Politico Donald Trump Európai Unió Egyesült Államok

Brüsszel kimarad, Magyarország különleges szerepet játszik – Orbán Balázst idézi a békecsúcs kapcsán a Politico

2025. október 17. 09:33

A brüsszeli lapnak is feltűnt, hogy Ursula von der Leyenéket nem nagyon keresi senki a béketárgyalások ügyében.

2025. október 17. 09:33
null

Magyarország különleges szerepéről ír a budapesti békecsúccsal kapcsolatos szemléjében a Politico.

Donald Trump és a világ már a következő fordulóra készül, irány a budapesti békecsúcs
Az Egyesült Államok elnöke és a világ már a következő fordulóra készül, irány a budapesti békecsúcs / Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A portál Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, illetve a Fidesz kampányfőnöke hírlevelét idézve a következőt írja:

„Míg Brüsszelt jó részt kihagyták Washongton háborús felekkel folytatott tárgyalásaiból, addig Magyarország »pózolása« (a Politico gúnyosnak szánt megjegyzése – a szerk.)

»megkülönböztetett szerepet biztosít számára az EU-n belül, azáltal, hogy diplomáciai környezetet biztosít« a tárgyalásokhoz.”

Bár a brüsszeli lap nem állta meg, hogy legalább kicsit ne köszörülje a nyelvét Magyarország szerepvállalásán, Orbán Balázs gondolatmenetét érdemesebb részletesen is összefoglalni.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyarország ismét történelmet írhat

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a budapesti békecsúccsal „történelmi jelentőségű fejlemény körvonalazódik”:

A budapesti találkozó mérföldkő lehet egy olyan folyamatban, amely három és fél év után először kínál valódi esélyt a háború lezárására.”

Orbán Balázs szerint az esemény egyben annak a magyar külpolitikának az elismerése is, amely a szuverenitásra és a „konnektivitásra”, vagyis az összekapcsolódásra épül. Magyarország – tette hozzá – olyan diplomáciai környezetet teremtett,

amelyben a párbeszéd, a közvetítés és a politikai akarat valóban esélyt kap arra, hogy a háború véget érjen”.

A tárgyalási folyamatokban tett újabb előrelépés Orbán Balázs szerint „új távlatokat nyit a globális stabilitás és a béke felé, s most Európa biztonsági kihívásai kerülhetnek a nemzetközi diplomácia középpontjába”.

A politikai igazgató szerint a közel-keleti békefolyamat bizonyította, hogy Trump valóban „a béke elnöke”.

Ezt is ajánljuk a témában

Olyan térségben teremtett megállapodást, ahol korábban ez elképzelhetetlennek tűnt.

A tanulság Európa számára is világos: a biztonság nem az eszkalációból, hanem a politikai bátorságból születik, abból, hogy a párbeszédet választjuk még akkor is, amikor a konfrontáció elkerülhetetlennek tűnik”

– írja a politikus.

Brüsszel rossz úton jár

Orbán Balázs élesen bírálta az Európai Uniót, amely szerinte „nem tanult ebből a leckéből”. Úgy véli, a brüsszeli döntéshozatal egyre inkább

Ukrajna háborús logikáját követi, miközben a közvetítő szerepét feladva politikai szereplőként viselkedik”.

Ezzel szemben Budapest mindvégig nyitva hagyta a párbeszéd ajtaját, és éppen ez tette lehetővé, hogy Magyarország most egyedülálló szerepet tölthessen be az EU-ban. Orbán Balázs szerint a háború politikai rendezésének kulcsa jelenleg Washington kezében van, míg az Európai Unió súlya és befolyása látványosan csökken:

„Valós annak a veszélye, hogyha békemegállapodás születik, az európai vezetőket talán meg sem hívják majd a tárgyalóasztalhoz.”

A hírlevél zárásaként hangsúlyozta: az, hogy Budapest lesz a békecsúcs helyszíne, önmagában is politikai üzenet. Azt jelzi, hogy

a háború logikája meghaladható, és a diplomácia képes hidakat építeni még a legmélyebb megosztottság felett is”.

Ha sikerül áttörést elérni, az szerinte nemcsak a háború végét jelentené, hanem annak bizonyítékát is, hogy

a béke lehetőségét nem brüsszeli nyilatkozatok vagy szankciók teremtik meg, hanem a diplomácia, az a fajta, amelyik képes párbeszédet teremteni a szemben álló felek között.”

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó:

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 17. 11:19
Dr Miniszterelnök minden zsetont feltolt a békére, mert azt gondolta, hogy eddig minden háború végetért egyszer a történelemben. Az globalipsik elkezdtek komoly téteket tenni a háborúra, hogy majd attól összeomlik Oroszország, ami még sosem fordult elő a történelemben. Vagy lesz belőle egy örök aktív háború, ami még szinén nem fordult elő. Szóval ha valamit fe lehet róni Dr Miniszterelnöknek az az volna, hogy úriember biztosra nem fogad. Az globalipsik meg bemanőverezték magukat abba a helyzetbe, hogy egyrészt nem nyernek háborút, másrészt morális alapon nem támogatják a békét, azaz morális alapon kell tovább gyilkolni, mivel agresszorral nem lehet békét kötni. De legyőzni meg nem tudják, mert igazából nem is lehet. Miért érzem azt, hogy ezen a kommentfalon jobb megfejtések érkeznek a világ bajainak a megoldására, mint amit az EU "szakértői" valaha is ki tudtak találni.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. október 17. 11:10
Hatalmas árat fizetett dr Orbán Viktor és Magyarország azért, hogy végre béke legyen Európában. Kemény és elvhű politizálással vívta ki, hogy az ország gazdasági erejét, katonai potenciálját meghaladó tekintélyt vívjon ki a világpolitikában és igen az EU ellenére, mert Orbán az európai érdekeket is képviseli az EU pedig Ukrajnáét. Ursula van még Leyebb pedig pózol. Mintha Európa érdekeit nézné miközben erre a mutatványára immáron nem kíváncsi senki. A nagyhatalmak USA,Kína, Oroszország átnéznek rajta ő már nem tényező és sajnos Európa sem a vezetése miatt.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. október 17. 10:44
A brüsszeli kretén feje felett döntenek ukiland sorsáról.
Válasz erre
3
0
nyugalom
2025. október 17. 10:32
A haborúpartiak mit is keresnenek itt? Aljas maffiózók. Ursika meg a bandája! Hajrá Orban!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!