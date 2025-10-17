Brüsszel kimarad, Magyarország különleges szerepet játszik – Orbán Balázst idézi a békecsúcs kapcsán a Politico

Orbán Balázs szerint az esemény egyben annak a magyar külpolitikának az elismerése is, amely a szuverenitásra és a „konnektivitásra”, vagyis az összekapcsolódásra épül. Magyarország – tette hozzá – olyan diplomáciai környezetet teremtett,

amelyben a párbeszéd, a közvetítés és a politikai akarat valóban esélyt kap arra, hogy a háború véget érjen”.

A tárgyalási folyamatokban tett újabb előrelépés Orbán Balázs szerint „új távlatokat nyit a globális stabilitás és a béke felé, s most Európa biztonsági kihívásai kerülhetnek a nemzetközi diplomácia középpontjába”.

A politikai igazgató szerint a közel-keleti békefolyamat bizonyította, hogy Trump valóban „a béke elnöke”.