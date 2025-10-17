Brüsszel kimarad, Magyarország különleges szerepet játszik – Orbán Balázst idézi a békecsúcs kapcsán a Politico

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
A brüsszeli lapnak is feltűnt, hogy Ursula von der Leyenéket nem nagyon keresi senki a béketárgyalások ügyében.
Magyarország különleges szerepéről ír a budapesti békecsúccsal kapcsolatos szemléjében a Politico.
A portál Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, illetve a Fidesz kampányfőnöke hírlevelét idézve a következőt írja:
„Míg Brüsszelt jó részt kihagyták Washongton háborús felekkel folytatott tárgyalásaiból, addig Magyarország »pózolása« (a Politico gúnyosnak szánt megjegyzése – a szerk.)
»megkülönböztetett szerepet biztosít számára az EU-n belül, azáltal, hogy diplomáciai környezetet biztosít« a tárgyalásokhoz.”
Bár a brüsszeli lap nem állta meg, hogy legalább kicsit ne köszörülje a nyelvét Magyarország szerepvállalásán, Orbán Balázs gondolatmenetét érdemesebb részletesen is összefoglalni.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a budapesti békecsúccsal „történelmi jelentőségű fejlemény körvonalazódik”:
A budapesti találkozó mérföldkő lehet egy olyan folyamatban, amely három és fél év után először kínál valódi esélyt a háború lezárására.”
Orbán Balázs szerint az esemény egyben annak a magyar külpolitikának az elismerése is, amely a szuverenitásra és a „konnektivitásra”, vagyis az összekapcsolódásra épül. Magyarország – tette hozzá – olyan diplomáciai környezetet teremtett,
amelyben a párbeszéd, a közvetítés és a politikai akarat valóban esélyt kap arra, hogy a háború véget érjen”.
A tárgyalási folyamatokban tett újabb előrelépés Orbán Balázs szerint „új távlatokat nyit a globális stabilitás és a béke felé, s most Európa biztonsági kihívásai kerülhetnek a nemzetközi diplomácia középpontjába”.
A politikai igazgató szerint a közel-keleti békefolyamat bizonyította, hogy Trump valóban „a béke elnöke”.
Olyan térségben teremtett megállapodást, ahol korábban ez elképzelhetetlennek tűnt.
A tanulság Európa számára is világos: a biztonság nem az eszkalációból, hanem a politikai bátorságból születik, abból, hogy a párbeszédet választjuk még akkor is, amikor a konfrontáció elkerülhetetlennek tűnik”
– írja a politikus.
Orbán Balázs élesen bírálta az Európai Uniót, amely szerinte „nem tanult ebből a leckéből”. Úgy véli, a brüsszeli döntéshozatal egyre inkább
Ukrajna háborús logikáját követi, miközben a közvetítő szerepét feladva politikai szereplőként viselkedik”.
Ezzel szemben Budapest mindvégig nyitva hagyta a párbeszéd ajtaját, és éppen ez tette lehetővé, hogy Magyarország most egyedülálló szerepet tölthessen be az EU-ban. Orbán Balázs szerint a háború politikai rendezésének kulcsa jelenleg Washington kezében van, míg az Európai Unió súlya és befolyása látványosan csökken:
„Valós annak a veszélye, hogyha békemegállapodás születik, az európai vezetőket talán meg sem hívják majd a tárgyalóasztalhoz.”
A hírlevél zárásaként hangsúlyozta: az, hogy Budapest lesz a békecsúcs helyszíne, önmagában is politikai üzenet. Azt jelzi, hogy
a háború logikája meghaladható, és a diplomácia képes hidakat építeni még a legmélyebb megosztottság felett is”.
Ha sikerül áttörést elérni, az szerinte nemcsak a háború végét jelentené, hanem annak bizonyítékát is, hogy
a béke lehetőségét nem brüsszeli nyilatkozatok vagy szankciók teremtik meg, hanem a diplomácia, az a fajta, amelyik képes párbeszédet teremteni a szemben álló felek között.”
