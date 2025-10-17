Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Budapesti békecsúcs Magyarország külügyminiszter eszkaláció Donald Trump Vlagyimir Putyin Szijjártó Péter

Itt a forgatókönyv: így kerül tető alá a régóta várt békecsúcs

2025. október 17. 13:46

Szijjártó Péter Magyar Péternek is üzent.

2025. október 17. 13:46
null

Magyarország ma az egyetlen olyan európai ország, amely képes megfelelő körülményeket biztosítani Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő csúcstalálkozójához – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető a sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy csütörtök este óta Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Jurij Usakov elnöki főtanácsadóval, valamint Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel egyeztetett, Orbán Viktor kormányfő pedig délelőtt beszélt Vlagyimir Putyinnal, ezt követően lehet esetleg újabb részleteket megtudni az előkészületekről.

Rámutatott, hogy amerikai és orosz kollégája is a nap folyamán fognak egyeztetni telefonon, és ha

jövő héten sor tud kerülni az előkészítő megbeszélésre, amellyel őket bízták meg, akkor megállapodhatnak a további menetrendről,

 akkor lehet majd konkrét időpontról beszélni, így a magyar hatóságok is akkor fognak tájékoztatni a technikai kérdésekről.

Ezt is ajánljuk a témában

Budapest készen áll

„Mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy alkalmas feltételeket biztosítsunk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök” – szögezte le.

„Ez Európa legbiztonságosabb országa, a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát ha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők” – folytatta.

Illetve az orosz elnökkel szemben érvényben lévő szankciókkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nincs szükség ennek kérdésében semmifajta egyeztetésekre. „Mi egy szuverén ország vagyunk. Itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni” – jegyezte meg.

Csak így lehet elejét venni a további eszkalációnak

Szijjártó Péter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy noha mindenkiben komoly bizakodás volt azt követően, az előző amerikai-orosz csúcstalálkozó nem hozott kézzelfogható eredményeket, inkább az eszkaláció irányába mutatnak a folyamatok azóta, emiatt is „fantasztikus hír” szerinte Donald Trump és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvétele és jövőbeli személyes találkozója.

„Csak így lehet elejét venni a további eszkalációnak, csak így lehet elejét venni annak, hogy a biztonsági helyzet itt tovább romoljon, és a háború továbbterjedjen” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a magyar emberek már három és fél éve szenvednek a fegyveres konfliktus következményeitől.

Azt szeretnénk, ha minél előbb létrejöhetne a megállapodás, amely békét teremt, és megakadályozza, hogy újabb százezrek haljanak meg, 

amely megakadályozza, hogy újabb millióknak kelljen elhagyniuk az otthonukat, amely megakadályozza, hogy ez a háború eszkalálódhasson. Ehhez mi minden feltételt biztosítunk. Amit kérnek tőlünk, meg fogjuk tenni, amiben segíteni tudunk, segíteni fogunk” – mondta.

Dolgoznak az Orbán-Trump találkozón is

Illetve kiemelte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump kétoldalú washingtoni találkozója független ettől, annak előkészítése, az ott aláírandó megállapodás részleteinek kidolgozása is zajlik.

A miniszter arra is emlékeztetett, hogy Magyarország már az ukrajnai háború kitörésekor jelezte, hogy kész minden tőle telhetőt megtenni a béke visszatéréséért.

Kifejtette, hogy a kormány ezt az álláspontját azóta is fenntartja, s a béke pártján áll, ráadásul mostanra be is bizonyosodott, hogy a csatatéren nem jöhet el a megoldás, kizárólag a tárgyalóasztalnál.

„Mi minden olyan hírt fantasztikusnak tartunk, ami arról szól, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyal egymással (…) És az elmúlt három és fél év is azt bizonyította, hogy egy orosz-amerikai együttműködés tudja biztosítani a béke visszatérését Közép-Európába” – vélekedett.

Majd aláhúzta, hogy hazánk nem engedett a nyomásnak, és nem szakította meg a kapcsolatot az orosz féllel, nyitva tartotta a diplomáciai csatornákat, a párbeszéd lehetőségét, így Európában Magyarország maradt mára az egyetlen szereplő, amely egyszerre képes kölcsönös tiszteleten alapuló és eredményes együttműködést folytatni a világ mindegyik nagyhatalmával.

„A magyar miniszterelnök egyszerre tart fenn jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, illetve egyszerre tud civilizált együttműködést folytatni az orosz elnökkel és a kínai elnökkel is” – fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

„Bohócokra nincs idő”

Végül pedig leszögezte, hogy ha nem lesz béke Ukrajnában, az nem a hazai választási kampányban fog problémát jelenteni, hanem mindenki életében. „Nem alacsonyítanám le a háború vagy béke kérdését egy kampány kérdésére, szerintem azért ez minden határon túl megy” – mondta.

Majd arra, hogy Magyar Péter úgy állítja be, mintha a budapesti amerikai-orosz csúcs az ő javaslata lett volna, úgy reagált, hogy „ilyen fontos ügyben bohócokra nincsen idő”.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
2025. október 17. 14:11
Kicsi bohóc capybara! Orbán Viktor már régen javasolta az ukrán háborúval kapcsolatos béketárgyalás helyszínéül Budapestet. Úgy látszik, ebben az esetben is csak második befutó lettél.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. október 17. 13:58
Aztán ha a tökös Karácsony letartóztatja Putyint egy méhlegelő közelében és megkötözve átadja Ursulának, akkor mi lesz?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!