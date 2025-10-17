Itt a forgatókönyv: így kerül tető alá a régóta várt békecsúcs

Orbán Viktor felhívta Vlagyimir Putyint: itt vannak a részletek!
Az előkészületek gőzerővel zajlanak! – írta a magyar miniszterelnök.
Szijjártó Péter Magyar Péternek is üzent.
Magyarország ma az egyetlen olyan európai ország, amely képes megfelelő körülményeket biztosítani Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő csúcstalálkozójához – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
A tárcavezető a sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy csütörtök este óta Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Jurij Usakov elnöki főtanácsadóval, valamint Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel egyeztetett, Orbán Viktor kormányfő pedig délelőtt beszélt Vlagyimir Putyinnal, ezt követően lehet esetleg újabb részleteket megtudni az előkészületekről.
Rámutatott, hogy amerikai és orosz kollégája is a nap folyamán fognak egyeztetni telefonon, és ha
jövő héten sor tud kerülni az előkészítő megbeszélésre, amellyel őket bízták meg, akkor megállapodhatnak a további menetrendről,
akkor lehet majd konkrét időpontról beszélni, így a magyar hatóságok is akkor fognak tájékoztatni a technikai kérdésekről.
„Mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy alkalmas feltételeket biztosítsunk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök” – szögezte le.
„Ez Európa legbiztonságosabb országa, a világ egyik legbiztonságosabb országa, tehát ha valahol, akkor itt biztonságos körülmények között tudnak egymással tárgyalni majd a vezetők” – folytatta.
Illetve az orosz elnökkel szemben érvényben lévő szankciókkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nincs szükség ennek kérdésében semmifajta egyeztetésekre. „Mi egy szuverén ország vagyunk. Itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni” – jegyezte meg.
Szijjártó Péter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy noha mindenkiben komoly bizakodás volt azt követően, az előző amerikai-orosz csúcstalálkozó nem hozott kézzelfogható eredményeket, inkább az eszkaláció irányába mutatnak a folyamatok azóta, emiatt is „fantasztikus hír” szerinte Donald Trump és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvétele és jövőbeli személyes találkozója.
„Csak így lehet elejét venni a további eszkalációnak, csak így lehet elejét venni annak, hogy a biztonsági helyzet itt tovább romoljon, és a háború továbbterjedjen” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a magyar emberek már három és fél éve szenvednek a fegyveres konfliktus következményeitől.
Azt szeretnénk, ha minél előbb létrejöhetne a megállapodás, amely békét teremt, és megakadályozza, hogy újabb százezrek haljanak meg,
amely megakadályozza, hogy újabb millióknak kelljen elhagyniuk az otthonukat, amely megakadályozza, hogy ez a háború eszkalálódhasson. Ehhez mi minden feltételt biztosítunk. Amit kérnek tőlünk, meg fogjuk tenni, amiben segíteni tudunk, segíteni fogunk” – mondta.
Illetve kiemelte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump kétoldalú washingtoni találkozója független ettől, annak előkészítése, az ott aláírandó megállapodás részleteinek kidolgozása is zajlik.
A miniszter arra is emlékeztetett, hogy Magyarország már az ukrajnai háború kitörésekor jelezte, hogy kész minden tőle telhetőt megtenni a béke visszatéréséért.
Kifejtette, hogy a kormány ezt az álláspontját azóta is fenntartja, s a béke pártján áll, ráadásul mostanra be is bizonyosodott, hogy a csatatéren nem jöhet el a megoldás, kizárólag a tárgyalóasztalnál.
„Mi minden olyan hírt fantasztikusnak tartunk, ami arról szól, hogy az amerikai és az orosz elnök tárgyal egymással (…) És az elmúlt három és fél év is azt bizonyította, hogy egy orosz-amerikai együttműködés tudja biztosítani a béke visszatérését Közép-Európába” – vélekedett.
Majd aláhúzta, hogy hazánk nem engedett a nyomásnak, és nem szakította meg a kapcsolatot az orosz féllel, nyitva tartotta a diplomáciai csatornákat, a párbeszéd lehetőségét, így Európában Magyarország maradt mára az egyetlen szereplő, amely egyszerre képes kölcsönös tiszteleten alapuló és eredményes együttműködést folytatni a világ mindegyik nagyhatalmával.
„A magyar miniszterelnök egyszerre tart fenn jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, illetve egyszerre tud civilizált együttműködést folytatni az orosz elnökkel és a kínai elnökkel is” – fogalmazott.
A csúcstalálkozón gazdasági kérdésekben várható megállapodás – mondta a Mandinernek a miniszterelnök.
Végül pedig leszögezte, hogy ha nem lesz béke Ukrajnában, az nem a hazai választási kampányban fog problémát jelenteni, hanem mindenki életében. „Nem alacsonyítanám le a háború vagy béke kérdését egy kampány kérdésére, szerintem azért ez minden határon túl megy” – mondta.
Majd arra, hogy Magyar Péter úgy állítja be, mintha a budapesti amerikai-orosz csúcs az ő javaslata lett volna, úgy reagált, hogy „ilyen fontos ügyben bohócokra nincsen idő”.
