Itt a forgatókönyv: így kerül tető alá a régóta várt békecsúcs

Magyarország ma az egyetlen olyan európai ország, amely képes megfelelő körülményeket biztosítani Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő csúcstalálkozójához – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető a sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy csütörtök este óta Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és Jurij Usakov elnöki főtanácsadóval, valamint Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel egyeztetett, Orbán Viktor kormányfő pedig délelőtt beszélt Vlagyimir Putyinnal, ezt követően lehet esetleg újabb részleteket megtudni az előkészületekről.

Rámutatott, hogy amerikai és orosz kollégája is a nap folyamán fognak egyeztetni telefonon, és ha

jövő héten sor tud kerülni az előkészítő megbeszélésre, amellyel őket bízták meg, akkor megállapodhatnak a további menetrendről,

akkor lehet majd konkrét időpontról beszélni, így a magyar hatóságok is akkor fognak tájékoztatni a technikai kérdésekről.