Orbán és Trump új fejezetet nyithat a magyar-amerikai kapcsolatokban: óriási horderejű megállapodás körvonalazódik

Az Egyesült Államok a felülvizsgált egyezmények során egy sor új feltételeket is támaszt:

az adott ország bankjai az amerikai állampolgárok számlaadatairól, befektetéseiről, pénzmozgásairól automatikusan szolgáltassanak adatoka az amerikai adóhatóságnak,

az adott országnak mindent meg kell tennie az adóelkerülés megakadályozása érdekében,

Magyarországgal szemben pedig kifogás volt a túl alacsony társasági adó is.

Új fejezetet nyithat a megállapodás

Egyelőre nem lehet megmondani, sikerül-e egy új, teljes körű kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást tető alá hozni a Trump-Orbán találkozón, vagy csak részmegállapodást. Az ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy a magyar-amerikai kapcsolatokban teljes fordulatot hozott Donald Trump amerikai elnök győzelme, ráadásul Magyarország következetesen kiállt a republikánus vezető mellett. Orbán Viktor arra emlékeztetett, hazánk volt az egyetlen ország, amely végig nyíltan Trump elnököt támogatta akkor is, amikor 2020 és 2024 között ellenzékbe kényszerült. Orbán Viktor lapunknak azt is elmondta,

a kettős adóztatás ellenére 8 nagy, magas hozzáadott értékű amerikai beruházás érkezett Magyarországra és további 3-4 befektetés várható a közeljövőben.

Orbán Viktor elárulta emellett, hogy egy nagyobb gazdasági csomagról köthetnek megállapodást Donald Trumppal. Arra emlékeztetett,

a szintén a demokraták által felfüggesztett vízummegállapodást is sikerült újjáéleszteni az Egyesült Államokkal, így ismét könnyen utazhatnak a magyarok a tengerentúlra.

A magyaroknak dupla csapás a demokraták bosszúja

A külföldön dolgozó és befektető magyar állampolgároknak az ellenséges amerikai lépés azért is okozott jelentős hátrányt, mert az szja-törvény egy 1995-ben kiegészítése szerint

minden külföldön élő magyar állampolgárnak adófizetési kötelezettsége van Magyarországon, kivéve, ha az illető kettős állampolgár.

Ez ugyanakkor több ezer Egyesült Államokban élő magyart is érinthet, akiknek sokszor éveket, vagy akár több mint egy évtizedet is várniuk kell arra, hogy a szigorú feltételek teljesítése esetén megkapják az amerikai állampolgárságot is.

Miről szólhat még a találkozó?

Noha Orbán Viktor nem árult el többet a közelgő amerikai-magyar csúcsról, szinte biztosra vehető, hogy a gazdaságot érintő témák között szó lesz

az amerikai befektetők számára kedvező magyarországi környezetről,

az orosz energiavásárlásokról,

az amerikai energiahordozók beszerzéséről,

az amerikai vámokról,

az orosz-ukrán háborúról,

de NATO-tagságunk miatt szóba kerülhet a védelmi kiadások növelése,

valamint az amerikai fegyverbeszerzések lehetősége is.

Orbán Viktor és Donald Trump legutóbb hétfőn találkozott Egyiptomban, a Gázai-övezetben tető alá hozott tűzszüneti megállapodás kapcsán. Trump beszédében külön kiemelve méltatta a magyar kormányfőt és világossá tette, a Fidesz-KDNP 2026-os választási győzelmének szurkol.

A magyar kormányfő meghívása az egyiptomi békekonferenciára diplomáciai szempontból jelentős eseménynek számít, ráadásul Trump nem hívta meg Ursula von der Leyen-t, az Európai Bizottság elnökét, az európai országok közül pedig csak a legnagyobb államok vezetői vettek részt.