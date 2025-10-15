Itt a nagy bejelentés: már készülőben az újabb Orbán-Trump találkozó (VIDEÓ)

Donald Trump pár perccel a békemegállapodás után: „Orbán Viktor remek vezető” (VIDEÓ)
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
Exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek két nappal a közel-keleti békecsúcs után.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke lapunknak adott interjújában szóba került többek között, hogy erős hetünk van, hiszen az egyiptomi nemzetközi békecsúcson Donald Trump amerikai elnök „nagyszerű embernek nevezte”, valamint az utolsó percben Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya egy bombagóllal egyenlített a portugálokkal vívott mérkőzésen Lisszabonban. Arra a kérdésre, melyik a fontosabb pillanat, Orbán Viktor azt felelte, hogy
mindig az a legfontosabb pillanat, aminek a legtöbb ember örül.
A legtöbb magyar ember tegnap (kedd – a szerk.) a 91. percben örült igazán”.
Majd arra a kérdésre, hogy realitás-e, hogy a magyar csapat kijusson a VB-re, a kormányfő azt mondta, hogy „nehéz erről véleményt mondani, mert ehhez mindenki ért Magyarországon. Szerintem az, hogy a csoportból második helyen továbbmegyünk, az most már nagy valószínűséggel megfogadható az irodákban is. De még hátra van két egy meccses kör, azok nehezek lesznek. Ott bármi történhet” – hangzott el.
Ezután ugyancsak kérdésre válaszolva a miniszterelnök felidézte, hogy szombat este értesült arról, hogy Donald Trump elnök meghívta az egyiptomi békecsúcsra. Még vissza is kérdezett, hogy jól hallja-e, jegyezte meg, de természetesen az volt a válasza, hogy ott lesz.
„Az eseményen lepődtünk meg. Azt tudtuk, hogy az amerikai elnök el fog menni az egyiptomi parlamentbe, a Kneszetbe, de hogy lesz-e ilyen világcsúcstalálkozó valahol Egyiptomban az nem volt tudott dolog. Nemcsak engem rántottak oda hirtelen, hanem a többi vezetőt is” – magyarázta.
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
A miniszterelnök hozzátette, hogy „ezek bonyolult és régi sérelmekről szóló ügyek: „az, hogy eljön az amerikai elnök az izraeli parlamentből egy csúcsra, és ott le tud ülni egy olyan megállapodást aláírni, amin a török, az egyiptomi és a katari vezetők vannak jelen, és ezzel a megállapodással megerősítik azt, amit az izraeliek írtak alá a Hamásszal, ezt összehozni, ehhez nagyon szerencsés csillagállás kell. s szombat este gondolták úgy az amerikaiak, hogy hétfőre állak majd szerencsésen a csillagok. S ezt a pillanatot nem szabad elengedni”.
„Nagyon bonyolult egy ilyen tárgyalási folyamat. Szemben azzal, amit higgadt, közép-európai, kicsit németes fejjel mi gondolunk, annak semmi köze a valósághoz. (…)
Mert ha az ember megsértődik rajta, hogy tizenhatodszor változtatja meg egy tárgyalófél a véleményét, és hazamegy, akkor abból sosem lesz megállapodás. (…) Ehhez a sikerhez az amerikai elnöktől alázat is kellett, és Donald Trump nem az alázatáról híres általában a világ közvéleménye előtt. De én, aki közelről látom mindezt, kijelenthetem, hogy
az amerikaiak szolgálat iránti alázata nélkül ez a megállapodás nem jött volna létre”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Kereki Gergő, a Mandiner online főszerkesztője a békecsúcs belpolitikai visszhangjára kitérve felidézte, a közvélemény jelentős része diplomáciai sikerként könyveli el, hogy a magyar miniszterelnököt is meghívták a csúcstalálkozóra. Elhangzott, hogy néhány nap után megérkezett az ellenzéki közvélemény is, és mint látható, nem tudják hova tenni a történteket.
Orbán Viktor erre úgy reagált, „nem könnyű nekik, mert messze vannak az eseményektől. De az igazság az, hogy ott volt a helyünk. Mióta Trump elnök visszatért, azóta a világban formálódik egy világhálózat olyan állami vezetőkből, akik minden fegyveres konfliktus esetén keresik a békés megoldás lehetőségét. Ezek az emberek Trump elnök úr körül gyűlnek össze, ott az erő ott van a képesség, és Magyarország ennek a hálózatnak a része”.
A kormányfő ennél a pontnál emlékeztetett, hogy hazánk akkor is a béke oldalán állt, amikor nem volt ilyen hálózat, de most már van egy ilyen hálózat, ami nem korlátozódik Európára, sőt, a nyugati világra, hanem vannak benne „keleti emberek” is. Ezért sem véletlen, hogy Orbán Viktor az elmúlt hétben járt az Egyesült Arab Emirátusokban, Katarban, de találkozott a türk államok vezetőivel is. „Van egy hálózat, és mi tudjuk egymásról, hogy ki az a lassan most már egy tucat vezetője a világnak, akik béke ügyben segíti egymást, illetve leginkább segíti az amerikaiakat” – mutatott rá.
Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
A Mandiner főszerkesztőjének azon felvetésére, hogy a békecsúcsról feltűnően hiányzott Ursula von der Leyen, a miniszterelnök azt felelte, hogy „őt mi képviseltük, hiszen ő a mi alkalmazottunk.
Ursula von der Leyen az uniós tagállamok alkalmazottja. Nem hiányzott ő onnan”.
A beszélgetés azon pontján, mikor szóba került az az egyiptomi sajtótájékoztató, ahol Donald Trump Orbán Viktort nagyszerű vezetőnek nevezte, a miniszterelnök elárulta, hogy a személyes viszonyuk még ennél is jobb. „Voltak európai vezetők, akik azért voltak ott, mert a súlyuk miatt ott kellett lenniük, van regionális befolyásuk. A briteknek mindig is volt, hiszen gyarmattartók voltak azon a környéken, a franciáknak szintén, és nem lehet úgy meghívni a franciákat és az angolokat, hogy nem hívjuk meg a németeket. S az olaszoknak is komoly befolyásuk van a Földközi-tenger keleti partvidékén. (…)”
Őket meg sem hívták, miközben Orbán Viktort hosszasan dicsérte Donald Trump.
„Mi azért voltunk ott, mert magyar miniszterelnökként része vagyok annak a békepárti hálózatnak. A magyar külpolitika a béke pártiságáról híres az egész világon, akikre minden konfliktusban lehet számítani.
Ha valamit tenni kell, ha a béke ügyéről van szó – Ukrajnától Ciszjordániáig – akkor a magyarokra lehet számítani.
Mondhatnám, mi a béke érdekében végzett munkánk elismeréseként voltunk ott” – jegyezte meg.
Majd ugyancsak a béke pártiságnál maradva kiemelte, hogyha valaki benne van egy hálózatban, akkor normális, hogy támogatják egymást. „S hogy tud támogatni egy amerikai elnök valakit: azt mondja rá, hogy jó vezető. Higgyünk abban, hogy ennek van is alapja, – majd a magyar választók el fogják dönteni – , de kétségkívül igaz, hogy abban a társaságban, ahol most voltunk, talán az azerbajdzsáni elnököt leszámítva jómagam vagyok a leghosszabb ideje hivatalban lévő ember. Ez azt jelenti, hogy én ismerek legjobban minden embert és minden dossziét, és ezért tudok is segíteni. S mivel a béke oldalán vagyunk, és tudunk is segíteni, ez egy használható dolog” – hangzott el.
Ezek után leszögezte, hogy Magyarország sosem tolakszik előre, „mi tudjuk a helyünket. Ide sem mi jelentkeztünk”. „Tudjuk mekkora az ország, mekkora a befolyása, milyen képeségeink vannak. De, amikor a béke ügyéről van szó, és szükség van ránk, akkor lehet is ránk számítani”.
Arra a kérdésre, mit jelenthet a gyakorlatban az, hogy Donald Trump biztos Orbán Viktor 2026-os győzelmében, a miniszterelnök azt reagált, hogy „jó neki”. Majd arról beszélt, hogy Magyarországot kevesen ismerik, mert egy nyelvi elszigeteltségben élünk. „Tehát a magyar politikáról magyar nyelven senki sem tud információhoz jutni, azt le kell fordítani. Ezért a magyar politika mélységeit kívülről nem lehet látni. Azért itt minden választás – hiába kétharmad a vége – nagyon komoly, gyakran sajnos nagyon durva, pokrócjellegű összecsapás.
Itt nincs lefutott választás”.
„Aki azt gondolja, hogy az a tény, hogy én már az ötödik ciklusomat taposom, mint miniszterelnök, az az arra utal, hogy itt könnyű választást nyerni, az nem ismeri a magyarokat, nem ismeri Magyarországot, nem ismeri a választások történetét. Kívülről ez így néz ki,
de a valóságban itt mindig véresen meg kell harcolni az utolsó óráig az emberek bizalmáért”
– sorolta a kemény tényeket Orbán Viktor.
Az amerikai elnök egyértelműen fogalmazott.
Majd arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb Trump-Orbán találkozó azt felelte, hogy
lesz, nem is olyan sokára.
A Mandiner online főszerkesztőjének azon kérdésre, hogy bármilyen további részletet tudhatunk-e róla, azt a választ kapta, hogy már van időpont is, és a tárgyalási tematika 80 százaléka is összeállt. „Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék 20 százalékban is, akkor eldöntjük, mikor jelentjük be a találkozót” – tette hozzá a kormányfő.
Mint kiderült, az a 80 százalék, amiről már megegyeztek az zömében gazdasági kérdéseket érint. Orbán kérdésre válaszolva elmondta, hogy az egyik legnagyobb „harci kérdés” az USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény lesz. „Amerika most hazamegy, és hazaviszi az erőforrásokat. Egy ilyen megállapodás megkötése, amit mi most kérünk, és ami mögé rengeteg érvet sorakoztattunk fel, az ma ellentétes azzal a vám- és kereskedelempolitikával, amit az amerikaiak folytatnak. Tehát nincs könnyű dolgom” – hangoztatta.
A miniszterelnök ennél a pontnál emlékeztetett, hogy már elintézték a vízum dolgát, rendbe hozták a politikai kapcsolatokat és nyolc nagy amerikai beruházás jött ide. Majd előre tekintve elárulta, hogy még ebben az évben jön is Magyarországra további három-négy amerikai beruházás. „Tehát egy gazdasági csomagon dolgozunk” – fűzte hozzá az elhangzottakhoz.
Orbán Viktor az interjúban arra a baloldali narratívára is reagált, miszerint Donald Trump az idézett kijelentésével beavatkozott a magyar választásba. „Mi is beavatkoztunk az amerikai választásokba: támogattuk Trump elnök urat” – emlékeztetett.
De az interjú során Kereki Gergő arra is kíváncsi volt, hogy a többi, Békecsúcson jelenlévő európai vezető hogy reagált Trump Orbánt dicsérő kijelentésére. A magyar miniszterelnök itt elmondta, hogy 2015 vagy 2016 óta dolgozik együtt az amerikai elnökkel.
De azóta Trumpot már majdnem mindenki elárulta, az egyetlen kivétel Magyarország”
– szögezte le.
Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy szívesen működött volna együtt Magyarország a Biden-féle adminisztrációval, de nem tudott. „Pont azokban a kérdésekben, amelyek elválasztották a Biden-adminisztrációt a Trump-féle kormányzattól, a demokratákat a republikánusoktól, ott nekünk nagyon erős elvi és történelmileg megalapozott álláspontunk van: migráció, családvédelem, béke. Azért nem tudtunk együttműködni a Biden-féle adminisztrációval, mert nem értettünk egyet a legfontosabb kérdésekben” – húzta alá.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Közzétették a megállapodás részleteit.