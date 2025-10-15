Itt a nagy bejelentés: már készülőben az újabb Orbán-Trump találkozó (VIDEÓ)

Tető alatt egy újabb Trump-Orbán találkozó

Majd arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb Trump-Orbán találkozó azt felelte, hogy

lesz, nem is olyan sokára.

A Mandiner online főszerkesztőjének azon kérdésre, hogy bármilyen további részletet tudhatunk-e róla, azt a választ kapta, hogy már van időpont is, és a tárgyalási tematika 80 százaléka is összeállt. „Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék 20 százalékban is, akkor eldöntjük, mikor jelentjük be a találkozót” – tette hozzá a kormányfő.

Mint kiderült, az a 80 százalék, amiről már megegyeztek az zömében gazdasági kérdéseket érint. Orbán kérdésre válaszolva elmondta, hogy az egyik legnagyobb „harci kérdés” az USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény lesz. „Amerika most hazamegy, és hazaviszi az erőforrásokat. Egy ilyen megállapodás megkötése, amit mi most kérünk, és ami mögé rengeteg érvet sorakoztattunk fel, az ma ellentétes azzal a vám- és kereskedelempolitikával, amit az amerikaiak folytatnak. Tehát nincs könnyű dolgom” – hangoztatta.

A miniszterelnök ennél a pontnál emlékeztetett, hogy már elintézték a vízum dolgát, rendbe hozták a politikai kapcsolatokat és nyolc nagy amerikai beruházás jött ide. Majd előre tekintve elárulta, hogy még ebben az évben jön is Magyarországra további három-négy amerikai beruházás. „Tehát egy gazdasági csomagon dolgozunk” – fűzte hozzá az elhangzottakhoz.

„Mi is beavatkoztunk az amerikai választásba”

Orbán Viktor az interjúban arra a baloldali narratívára is reagált, miszerint Donald Trump az idézett kijelentésével beavatkozott a magyar választásba. „Mi is beavatkoztunk az amerikai választásokba: támogattuk Trump elnök urat” – emlékeztetett.

De az interjú során Kereki Gergő arra is kíváncsi volt, hogy a többi, Békecsúcson jelenlévő európai vezető hogy reagált Trump Orbánt dicsérő kijelentésére. A magyar miniszterelnök itt elmondta, hogy 2015 vagy 2016 óta dolgozik együtt az amerikai elnökkel.

De azóta Trumpot már majdnem mindenki elárulta, az egyetlen kivétel Magyarország”

– szögezte le.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy szívesen működött volna együtt Magyarország a Biden-féle adminisztrációval, de nem tudott. „Pont azokban a kérdésekben, amelyek elválasztották a Biden-adminisztrációt a Trump-féle kormányzattól, a demokratákat a republikánusoktól, ott nekünk nagyon erős elvi és történelmileg megalapozott álláspontunk van: migráció, családvédelem, béke. Azért nem tudtunk együttműködni a Biden-féle adminisztrációval, mert nem értettünk egyet a legfontosabb kérdésekben” – húzta alá.



