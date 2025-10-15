Von der Leyen megsemmisült: Magyarországra irigykednek a lengyelek és a románok

A Boulevard Voltaire véleménycikke Donald Trump külpolitikai sikereit emeli ki, különösen az Izrael és a Hamász közötti békemegállapodás kapcsán. A szerző felidézte, hogy Trump nyíltan dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, ezzel is szembemenve a „világrenddel”.

Arnaud Florac azt írja, hogy

Emmanuel Macront francia elnökként gúny tárgyává tette, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pedig jelentéktelennek bizonyult.

Eközben a Rzeczpospolita cikke kiemeli, hogy Magyarország részt vett azon az egyiptomi találkozón, amely a gázai konfliktus lezárását célozta, míg Lengyelország kimaradt. Jacek Czaputowicz volt lengyel külügyminiszter szerint ez rávilágít Varsó nemzetközi súlyának csökkenésére. Román szakértők, köztük Hari Bucur Marcu biztonságpolitikai elemző pedig az Adevarul cikkében bírálják, hogy Románia nem vett részt a Sarm es Sejk-i békecsúcson, ahol Orbán Viktor jelen volt.