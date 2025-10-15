Ft
békecsúcs Lengyelország Magyarország Ursula von der Leyen Donald Trump Orbán Viktor Románia

Von der Leyen megsemmisült: Magyarországra irigykednek a lengyelek és a románok

2025. október 15. 10:35

Miközben Donald Trump hosszasan dicsérte Orbán Viktort az egyiptomi békecsúcson, az Európai Bizottság elnökét meg sem hívta, de a lengyel és a román kormányfő sem vehetett részt a fontos diplomáciai eseményen.

2025. október 15. 10:35
null

A Boulevard Voltaire véleménycikke Donald Trump külpolitikai sikereit emeli ki, különösen az Izrael és a Hamász közötti békemegállapodás kapcsán. A szerző felidézte, hogy Trump nyíltan dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, ezzel is szembemenve a „világrenddel”.

Arnaud Florac azt írja, hogy

Emmanuel Macront francia elnökként gúny tárgyává tette, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pedig jelentéktelennek bizonyult.

Eközben a Rzeczpospolita cikke kiemeli, hogy Magyarország részt vett azon az egyiptomi találkozón, amely a gázai konfliktus lezárását célozta, míg Lengyelország kimaradt. Jacek Czaputowicz volt lengyel külügyminiszter szerint ez rávilágít Varsó nemzetközi súlyának csökkenésére. Román szakértők, köztük Hari Bucur Marcu biztonságpolitikai elemző pedig az Adevarul cikkében bírálják, hogy Románia nem vett részt a Sarm es Sejk-i békecsúcson, ahol Orbán Viktor jelen volt.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

