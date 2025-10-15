Trump tiszta vizet öntött a pohárba: ezért kedveli Orbán Viktort (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, hétfőn a sharm el-sheikhi békecsúcson Donald Trump beszédében kitért a magyar miniszterelnökre is, akit „nagyszerű vezetőnek” nevezett, és kifejezte támogatását a jövő évi parlamenti választásokkal kapcsolatban is. A nem mindennapi eseményre reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy sokatmondó videót az amerikai elnökről, aki a sajtó előtt arról beszélt, milyen típusú vezetőkkel jön ki jól.

A kemény emberekkel jól kijövök. A gyengékkel nem. A keményekkel mindig megtalálom a hangot”

– mondta az amerikai elnök.

