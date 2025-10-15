Ft
10. 15.
szerda
békecsúcs Donald Trump kapcsolat Orbán Viktor sajtó beszéd

Trump tiszta vizet öntött a pohárba: ezért kedveli Orbán Viktort (VIDEÓ)

2025. október 15. 07:56

Az amerikai elnök egyértelműen fogalmazott.

2025. október 15. 07:56
null

Ahogy lapunk korábban megírta, hétfőn a sharm el-sheikhi békecsúcson Donald Trump beszédében kitért a magyar miniszterelnökre is, akit „nagyszerű vezetőnek” nevezett, és kifejezte támogatását a jövő évi parlamenti választásokkal kapcsolatban is. A nem mindennapi eseményre reagálva Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy sokatmondó videót az amerikai elnökről, aki a sajtó előtt arról beszélt, milyen típusú vezetőkkel jön ki jól.

A kemény emberekkel jól kijövök. A gyengékkel nem. A keményekkel mindig megtalálom a hangot”

– mondta az amerikai elnök.

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP 

***

***

 

Robert-N
•••
2025. október 15. 08:29 Szerkesztve
szantofer 2025. október 15. 08:20 Szeretnék már látni egy összegzést arról, hogy konkrétan milyen gazdasági vagy politikai haszna volt eddig annak, hogy ezek ketten fényesre nyalják egymás seggét. Ja, Rogánt levették a listáról. ---- Már azért megérte, hogy a moslékok ezen vinnyogtok.
Héja
2025. október 15. 08:25
Ballibek, vinnyogjatok. A kétszer megválasztott Trump dícséri a négyszer 2/3-dal megválasztott magyar kormányfőt.
egyszeri
2025. október 15. 08:25
Ez nagy pofon az EU önjelölt vezetőinek! M Pöti meg csak vívja az iszap-birkózását a sajátjaival. A választások után eldobják majd a brüsszeliták, mint elhasznált WC papírt!
szantofer
2025. október 15. 08:20
Szeretnék már látni egy összegzést arról, hogy konkrétan milyen gazdasági vagy politikai haszna volt eddig annak, hogy ezek ketten fényesre nyalják egymás seggét. Ja, Rogánt levették a listáról.
