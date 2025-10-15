Ft
10. 15.
szerda
Kijelölte az utat Orbán Viktor: így állunk a Portugália–Magyarország mérkőzés után (VIDEÓ)

2025. október 15. 06:27

A miniszterelnök rövid videóüzenettel gratulált a válogatottnak.

2025. október 15. 06:27
null

Ahogy lapunk korábban megírta, kedd este a magyar válogatott Portugáliában lépett pályára világbajnoki selejtezőn, ahol 2–2-es döntetlent ért el Cristiano Ronaldóék csapata ellen. A mérkőzés első perceiben Szalai Attila fejesével Magyarország megszerezte a vezetést, azonban a portugál sztárcsapat még az első félidőben kiegyenlített, majd Ronaldo második góljával fordított is. A magyar válogatott azonban nem adta fel, ugyanis

a hosszabbításban, a 91. percben Szoboszlai Dominik látványos lövéssel egyenlített, így idegenben is pontot szerzett a csapat.

A találkozó nagy jelentőségű volt, hiszen a döntetlen révén Magyarország továbbra is versenyben maradt a világbajnoki kijutásért. A nem mindennapi eseményre Orbán Viktor is reagált közösségi oldalán, ahol egy videót osztott meg a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatairól.

Tényleg nincs lehetetlen! Megyünk tovább, irány a VB!” 

– írta.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Ekrü123
Ekrü123
2025. október 15. 07:56
OszkárOszi 2025. október 15. 07:14 • Szerkesztve "Oszt ócsóbb lesz-e az ájfon, Viktór, vagy lesz-e megint végre háromhatvan a kenyér, meg ötven fillér a fagyi?Mert mink prolik, csak ebből értűnk!"- Látom a fontossági sorrendet már fel is állítottad...első helyen a "ájfon" , minden más csak utána...Igazad van, tényleg egy suttyó proli vagy.... Amúgy de jó látni tiszás barátaink vergődését, akik kínjukban a cikk címén rugóznak....XDDDDDDD
states-2
states-2
2025. október 15. 07:42
A stadionozó kommunista csürhének ellett cseszve az estéje, élén a pszichopatával, amelyik úgy rohangál a pirosfehérzölddel, mint egy mérgezett egér, de ne higgyünk a zászlónak, mert egy kukatöltelék futkorászik vele.
pipa89
pipa89
2025. október 15. 07:36
Adjatok már normális címet a cikknek! Ne olyat, mintha a 444 adta volna!
OszkárOszi
OszkárOszi
2025. október 15. 07:14
Oszt ócsóbb lesz-e az ájfon, Viktór, vagy lesz-e megint végre háromhatvan a kenyér, meg ötven fillér a fagyi?Mert mink prolik, csak ebből értűnk!A botlábújaink meg az összes meccsüket is nyerjék meg mindig, különben elzavarjuk őket a bányába dolgozni.Értünk hozzá.A saját életünket már elszartuk, könnyen el tudjuk szarni bárkiét.Mert mindenszar.
