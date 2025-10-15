Kijelölte az utat Orbán Viktor: így állunk a Portugália–Magyarország mérkőzés után (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, kedd este a magyar válogatott Portugáliában lépett pályára világbajnoki selejtezőn, ahol 2–2-es döntetlent ért el Cristiano Ronaldóék csapata ellen. A mérkőzés első perceiben Szalai Attila fejesével Magyarország megszerezte a vezetést, azonban a portugál sztárcsapat még az első félidőben kiegyenlített, majd Ronaldo második góljával fordított is. A magyar válogatott azonban nem adta fel, ugyanis

a hosszabbításban, a 91. percben Szoboszlai Dominik látványos lövéssel egyenlített, így idegenben is pontot szerzett a csapat.

A találkozó nagy jelentőségű volt, hiszen a döntetlen révén Magyarország továbbra is versenyben maradt a világbajnoki kijutásért. A nem mindennapi eseményre Orbán Viktor is reagált közösségi oldalán, ahol egy videót osztott meg a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatairól.

Tényleg nincs lehetetlen! Megyünk tovább, irány a VB!”

– írta.